Großer Zoff vor WM-Start? Kylian Mbappe legte sich offenbar mit Frankreichs Verbandspräsident an

Die französische Nationalmannschaft startete offenbar unter schwierigen Vorzeichen in die WM 2026.

L'Equipe berichtet von einem heftigen Zoff zwischen Kapitän Kylian Mbappe und Philippe Diallo, seines Zeichens Präsident des französischen Fußballverbandes, im Vorfeld des Turniers. Grund für die Unstimmigkeiten waren demnach unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der Spielerprämien für die WM.

So soll sich Diallo dafür stark gemacht haben, dass Bonuszahlungen an Mbappe und Co. erst ab dem Halbfinale ausgelobt werden. Die Stars waren darüber offenbar sehr verärgert, zudem gab es wohl auch Streit um spezielle Kältekammern. Diese seien von den Spielern angefordert worden, der Verband habe sie jedoch nur widerwillig und erst nach deutlicher Kritik aus der Mannschaft letztlich bereitgestellt.

Als Grund für die Zurückhaltung soll Diallo den Sparkurs, den sich der französische Fußballverband selbst verordnet hat, angegeben haben. Was bei den Spielern jedoch für Verwunderung sorgte: Dennoch schickte der Verband seine Delegation mit First-Class-Tickets für insgesamt 120.000 Euro in die USA. Die Familien der Akteure hätten hingegen bei ihren Reisen zum Turnier kaum Unterstützung seitens des Verbandes erhalten, heißt es.

Frankreich wurde bei der WM 2026 am Ende Vierter

Passend zu den Querelen zwischen Spielern und Verbandsoffiziellen hatte der scheidende Nationaltrainer Didier Deschamps nach dem verlorenen Spiel um Platz 3 gegen England (4:6) am Samstag von einem "unerträglichen Umfeld" gesprochen. Auch rein sportlich betrachtet endete die WM für Les Bleus enttäuschend, im Halbfinale hatte man beim 0:2 gegen den frischgebackenen Weltmeister Spanien keine Chance.

In die Zukunft wird Frankreich indes mit einem neuen Trainer gehen. Deschamps legt sein Amt nach 14 Jahren inklusive WM-Triumph 2018 nieder, für seine Nachfolge steht dem Vernehmen nach Zinedine Zidane bereit.