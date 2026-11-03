Große Umstellung beim FC Bayern München? Weiterer Funktionär muss wohl seine Koffer packen

Beim FC Bayern München steht nach der Trennung von Nils Schmadtke angeblich ein weiterer Funktionär vor dem Aus. Wie der kicker berichtet, sind auch die Tage von Florian Zahn gezählt. Der Chefscout der Nachwuchsabteilung müsse in naher Zukunft ebenfalls seine Koffer packen.

Eine offizielle Bestätigung des deutschen Rekordmeisters steht dahingehend allerdings noch aus. Zahn arbeitet seit 2020 in verschiedenen Funktionen für die Bayern, unter anderem auch als Kaderplaner für die Reserve. Zuvor war er beim FC Chelsea, 1. FC Kaiserslautern und SV Wehen Wiesbaden aktiv.

Erst am Montagabend hatten die schon zuvor länger anbahnende Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Schmadtke zum 31. Januar 2027 verkündet, der ursprünglich noch bis zum kommenden Sommer vertraglich an die Münchner gebunden war.

Schmadtke war im Oktober 2024 als Abteilungsleiter die Leitung des Scoutings für die Profis und den Nachwuchs am FC Bayern Campus installiert worden und gilt als enger Vertrauter von Sportvorstand Max Eberl. Beide kennen sich bereits aus gemeinsamen Tagen bei Borussia Mönchengladbach.

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Warum gab es schon länger Gerüchte um Schmadtkes Aus?

Die Rolle des Sohns von Ex-Bundesliga-Torhüter und -Manager Jörg Schmadtke war längst ein Politikum. Bereits vor Saisonbeginn hatte es Gerüchte über eine Trennung gegeben, als Nachfolger wird damals wie heute Christopher Vivell gehandelt. Darüber hinaus hielten sich brisante Gerüchte, wonach die FCB-Führungsetage Schmadtke dafür verantwortlich machen, dass immer wieder Personalplanungen des Klubs an die Öffentlichkeit gelangen.

Eberl sah sich sogar zu einem Statement gezwungen und dementierte mit Verweis auf den Vertrag des 37-Jährige eine bevorstehende Trennung. "Man kann bei Personen immer über Qualität der Arbeit sprechen", sagte er außerdem und betonte: "Was aber jetzt gerade hier passiert, diese ganze Welle, die entsteht - das finde ich ehrlicherweise zu viel. Wir sollten immer noch berücksichtigen, dass wir über Menschen sprechen. Ob er jetzt bei Bayern weitermacht, oder nicht: Wir sollten Menschen nicht diffamieren. Das ist mir gerade einen touch too much, was über Nils Schmadtke geschrieben wird."

Die Suche nach Schmadtkes Nachfolger werden Sportdirektor Christoph Freund und Campus-Chef Jochen Sauer übernehmen. Vivell gilt als guter Bekannter von Freund, mit dem er bereits bei Red Bull Salzburg zusammenarbeitete. Bezüglich einer potenziellen Nachbesetzung von Zahns Posten werden hingegen noch keine Namen gehandelt.