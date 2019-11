Von Klopp bis Rosberg: Große Sportprominenz bei erster Charity-Auktion des Deutscher Fußball Botschafter e.V.

Der Deutsche Fußball Botschafter und United Charity starten am 4. November 2019 erstmalig eine gemeinsame Online-Auktion zur Unterstützung sozialer Projekte. Zu ersteigern gibt es eine Auswahl persönlicher Exponate des „Who is Who“ des Sports. Der Gründer des gemeinnützigen Vereins Roland Bischof: "Die Bereitschaft der Sportstars uns hierbei zu unterstützen war enorm. Das hilft uns gewaltig bei unseren sozialen Engagements. Einen großen Dank dafür!".

Fußballspieler wie Marc-André ter Stegen, Sami Khedira oder Loris Karius spendierten ihre Trikots, Sebastian Rode oder Amin Younes ihre Schuhe, Torsten Frings eine Sonnenbrille seiner auf 250 Stück limitierten Edition, Jürgen Klopp ein signiertes Foto und Thomas Helmer organisierte bei seiner Doppelpass-Sendung gleich noch die Unterschriften seiner Gäste, wie Jürgen Kohler, Alexander Zorniger, Volker Finke oder Marcel Reif. Hoch gehandelt wird sicherlich auch das Trikot von Lionel Messi werden. Aber auch fußballbegeisterte Größen anderer Sportarten engagieren sich.

Ski-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch spendierte Ihre Nationalmannschaftsjacke, Formel1- Weltmeister Nico Rosberg seinen unverkäuflichen und limitierten Bildband „FINALLY“, Dirk Nowitzki seine spezialangefertigten Schuhe seines Abschiedsspiels aus der deutschen Nationalmannschaft, BoxLegende Ulli Wegner seine Biographie und NHL-Star Leon Draisaitl stiftete gleich mehrere © Deutscher Fussball Botschafter e.V. Gegenstände seiner LD29-Serie, unter anderem auch sein Armband von Brayce. Alle Stücke sind natürlich persönlich signiert. Dazu gibt es die Möglichkeit, den ehemaligen DTM-Champion und Formel 1 Fahrer Pascal Wehrlein zu treffen, der zum Formel E Rennen mit privatem Boxenstopp nach Berlin einlädt. Oder auch die Sängerin RI.VIGI, die erst kürzlich ihren Song „Compass“ als Soundtrack für das neue Fußballbotschafter-Charity-Video spendierte.

Und auch der Deutsche Fußball Botschafter beteiligt sich und stiftet aus seinem Fundus sowohl einen Originaldruck auf Leinwand des französischen Künstlers Régis Chambion („Heldengalerie“) mit Motiv und Signatur von Oliver Kahn, als auch ein seltenes Einzelstück aus dem Frauenfußball: Ein unverkäufliches und signiertes Originaltrikot des Retro Team Germany, das nur für die Spielerinnen produziert wurde. Die Mannschaft besteht aus ehemaligen Welt- und Europameisterinnen von Birgit Prinz bis zur letztjährig Nominierten Fußballbotschafterin Petra Landers.

Die Fußballbotschafter-Auktion, die vom 04.11.-04.12.2019 stattfindet, wird auf dem Portal von United Charity umgesetzt. Mitbieten kann jeder unter: www.unitedcharity.de/Specials/Deutscher-Fussball-Botschafter Die vierwöchige Online-Auktion startet am 4. November bei United Charity Berlin.

#START of the first German Football Ambassador Charity Auction! True #Greats of #football and #sport donate their #unique items for the #goodpurpose . And #you have the opportunity to #acquire these unique pieces at… https://t.co/694hotdQ20