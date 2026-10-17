Weltmeister Emiliano Martinez hat sich beim Premier-League-Spiel seines FC Chelsea gegen den Tabellennachbarn FC Everton womöglich schwer verletzt.

Der Torhüter der Blues prallte Mitte des zweiten Durchgangs nach einem Freistoß von der linken Seite beim Versuch, das Leder aus dem Strafraum zu fausten, unglücklich und in vollem Lauf mit Evertons aufgerücktem Abwehrspieler Jarrad Branthwaite zusammen. Beide rasselten auf Höhe des Fünf-Meter-Raums mit den Köpfen aneinander und blieben zunächst am Boden liegen.

Während Branthwaite nach kurzer Pause aufstehen konnte, wurde Martinez lange auf dem Rasen behandelt. Schließlich kam er nach mehr als zehn Minuten zur Stabilisierung auf eine Trage und wurde auf dieser unter Tränen im Goodison Park abtransportiert. Dabei faltete der Argentinier die Hände und hob zwischenzeitlich kurz den Daumen.

"Soweit ich weiß, hat er das Stadion bei Bewusstsein verlassen. Derzeit befindet er sich zu vorsorglichen Untersuchungen im Krankenhaus. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Das ist aber alles, was ich im Moment weiß", sagte Chelseas Coach Xabi Alonso bei TNT Sports.

Manchester Uniteds ehemaliger Mittelfeldspieler Owen Hargreaves erklärte bei TNT Sports zu der Kollision und der Frage nach einem möglichen "Concussion Protocol", das bei Gehirnerschütterungen der Spieler zum Einsatz kommen könnte: "Das stammt aus der NFL. Dort hat man gesehen, was bei vielen Spielern nach der Karriere passiert ist und welche Einflüsse es gab. Und das war für mich beinahe eine NFL-Kollision. Beide waren so zielstrebig und dadurch auch so verletzlich. Die Köpfe prallen zusammen und es gibt überhaupt keinen Schutz, keine Helme. Ich hoffe nur, dass er okay ist."

Für Martinez brachte Chelseas Cheftrainer Xabi Alonso Ersatzmann Mike Penders in die Begegnung. Der Belgier kam zu seinem Debüt in der Premier League. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste dank eines Treffers von Stürmer Pedro Neto mit 1:0. Der Portugiese hatte nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff genetzt. Er sorgte später mit dem Treffer zum 2:0 für die Blues auch für den Endstand und sagte: "Das mit Emi ist schade. Wir wünschen ihm nur das Beste. Dieser Sieg ist für ihn."

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Martinez absolviert seine erste Saison bei Chelsea. Im Sommer kam der 34-Jährige für 8,75 Millionen Euro Ablöse vom Ligarivalen Aston Villa, wo er in den vergangenen sechs Jahren gespielt hatte. Für Chelsea absolvierte Martinez bislang sechs Pflichtspiele, in denen er elf Gegentore kassierte und einmal die weiße Weste wahrte.