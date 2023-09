Große Ehre! FC Bayern Münchens Boss Jan-Christian Dreesen zum Exekutivmitglied der ECA ernannt

Auf den Boss des FC Bayern München, Jan-Christian Dreesen, kommt eine neue Aufgabe zu. Dies wurde am Donnerstag bestätigt.

WAS IST PASSIERT? Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (56) vom deutschen Rekordmeister Bayern München ist ins neu gegründete Exekutivkomitee der einflussreichen European Club Association aufgenommen worden. Das gab die Vereinigung nach ihrem Vorstandstreffen in Warschau bekannt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die zwölfköpfige ECA-Exekutive soll an den gesamten Vorstand berichten und damit schnellere Entscheidungen ermöglichen. Dreesen gehört dem Kreis in den kommenden vier Jahren als einer von fünf Stellvertretern des Vorsitzenden Nasser Al-Khelaifi (Paris St. Germain) an.

Anfang September waren Dreesen und Aufsichtsrat Oliver Mintzlaff von RB Leipzig in Berlin in den ECA-Vorstand gewählt worden. Sie ersetzen Oliver Kahn und Hans-Joachim Watzke. Kahn hatte seinen Posten nach seinem Aus als Vorstandsvorsitzender bei den Bayern automatisch verloren. Multifunktionär Watzke (Borussia Dortmund, DFB, DFL) trat als Folge seiner Wahl ins Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) zurück.

Ebenfalls zum ECA-Vorstand gehört Fernando Carro (Bayer Leverkusen). Der "Beobachterposten" des Frankfurter Vorstandssprechers Axel Hellmann wurde offiziell bestätigt. Gewährleistet ist der deutsche Einfluss auch durch den Ehrenvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge, der als ECA-Vertreter auch im UEFA-Exko sitzt.

Die ECA hat seit ihrer Gründung 2008 ihre Macht stetig ausgebaut. Die Verteilung der Startplätze in der Champions League, der Europa League und der Conference League bedarf genauso ihrer Zustimmung wie Änderungen am Modus und vor allem an der Verteilung der Einnahmen.

Nächstes Spiel Bundesliga RBL FCB Info

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images