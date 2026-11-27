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Wann wird Sonnenhof Großaspach gegen den MSV Duisburg angepfiffen?

Sonnenhof Großaspach empfängt in der 3. Liga den MSV Duisburg. Es ist ein Duell zwischen dem Tabellenneunzehnten und dem Zweiten.

Für Großaspach läuft die Saison bislang schwer. Fünf Pflichtspiele in Folge gingen verloren, zuletzt mit 1:3 gegen Fortuna Düsseldorf. Davor setzte es ein 0:3 gegen Hansa Rostock und ein 1:7 bei Wehen Wiesbaden.

Trainer Pascal Reinhardt braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Neuzugang Levin Öztunali, der 30-jährige Enkel von Uwe Seeler, soll dem Aufsteiger im Abstiegskampf helfen.

Duisburg reist dagegen mit Rückenwind an. Die Zebras gewannen zuletzt 2:0 gegen Hansa Rostock und holten zuvor einen 2:1-Auswärtssieg bei Preußen Münster.

Trainer Dietmar Hirsch hat eine Mannschaft geformt, die ungeschlagen durch den November gekommen ist und oben mitspielt. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen.

Wann die Partie angepfiffen wird und wo ihr sie live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Welche Ergebnisse holten Großaspach und Duisburg zuletzt?

Sonnenhof Großaspach verlor alle fünf jüngsten Pflichtspiele (0 Siege, 0 Unentschieden, 5 Niederlagen). Zuletzt unterlag das Team Fortuna Düsseldorf mit 1:3, im DFB-Pokal gab es gegen Augsburg ein 2:4. Aus diesen fünf Partien stehen vier erzielte Tore und 18 Gegentore zu Buch, darunter das 1:7 in Wiesbaden.

Der MSV Duisburg kommt auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Spiel gewann die Mannschaft 2:0 gegen Hansa Rostock, zuvor trennte sie sich von VfB Stuttgart II 3:3. Duisburg erzielte neun Tore und kassierte sieben, gegen Rostock blieb die Defensive ohne Gegentreffer.

Mit welchen Aufstellungen spielen Großaspach und Duisburg?

In welcher Form sind Großaspach und der MSV Duisburg?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Großaspach und Duisburg in der Tabelle?