Griechenland U17 gegen Katar U17 mit einem VPN sehen

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

Griechenland U17 trifft in Gruppe A der U17-WM auf Katar U17. Spielort und Anstoßzeit stehen noch nicht fest.

Griechenland geht in guter Form in die Partie. Die Mannschaft hat ihre beiden ersten Turnierspiele gewonnen und führt die Gruppe an.

Der jüngste Erfolg war ein 2:1 gegen Panama U17 am 22. November. Drei Tage zuvor hatte Griechenland bereits Ägypten U17 besiegt.

Katar ist wechselhafter gestartet. Auf ein 2:0 gegen Panama U17 im ersten Spiel folgte am 22. November eine 0:2-Niederlage gegen Ägypten U17.

Damit steht Katar in Gruppe A auf Platz drei und will gegen den Tabellenführer eine Reaktion zeigen.

Griechenland will an seinen starken Start anknüpfen, während Katar Punkte braucht, um die Chance auf die Qualifikation zu wahren. Das ist bislang darüber bekannt, wie sich das Spiel verfolgen lässt.

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