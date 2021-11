Griechenland vs. Kosovo live: Die WM-Qualifikation heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In der Gruppe B der europäischen WM-Qualifikation steht am Sonntag der achte und letzte Spieltag an. Im Zuge dessen kommt es unter anderem zur Begegnung zwischen Griechenland und dem Kosovo, die in der Fünfergruppe den dritten beziehungsweise letzten Platz belegen. Hierbei erfolgt der Anstoß im Athener Olympiastadion um 20.45 Uhr.

Die beiden Kontrahenten, die in ihren bisherigen sieben Gruppenspielen neun und vier Punkte mitnahmen, dürfen sich keine Hoffnungen mehr auf eine Teilnahme an der Endrunde in Katar machen. Das erste Aufeinandertreffen zwischen den Nationalteams aus Griechenland und dem Kosovo am 5. September in Pristina endete 1:1.

Dieses Unentschieden stellte den bislang letzten Punktgewinn der kosovarischen Nationalmannschaft dar. Danach fuhr sie eine 0:2-Heimniederlage gegen Spanien und im Oktober ein 0:3 in Schweden sowie zuhause ein 1:2 gegen Georgien ein. Daraufhin zog der Verband die Reißleine und ersetzte den Schweizer Bernard Challandes mit dem slowenischen Interimstrainer Primoz Gliha. Dessen Debüt am 10. November in Pristina endete mit einem 0:2 gegen Jordanien.

Für das vom Niederländer John van ’t Schip trainierte Griechenland gab es nach dem Unentschieden im Kosovo zunächst zwei volle Erfolge. Hierbei feierten die Hellenen einen 2:1-Heimsieg gegen Schweden und einen 2:0-Auswärtserfolg gegen Georgien. Danach verlor die griechische Elf jedoch bei den Skandinaviern mit 0:2 und am 11. November zuhause gegen die Furia Roja mit 0:1.

Heute geht die Partie zwischen Griechenland und dem Kosovo über die Bühne. Bei Goal bekommt Ihr alle relevanten Infos rund um die Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, um den LIVE-TICKER sowie um die Startaufstellungen.

Spiel: Griechenland vs. Kosovo Datum: Sonntag, 14. November 2021 Uhrzeit: 20.45 Uhr Ort: Olympiastadion Athen

Griechenland vs.Kosovo heute live im TV anschauen: Die Übertragung der WM-Qualifikation

Im traditionellen TV wird mit Ausnahmen von jenen der deutschen Nationalmannschaft kein WM-Qualifikationsspiel gesendet.

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

Spielbeginn: 20.45 Uhr

Griechenland vs. Kosovo heute im LIVE-STREAM sehen

Griechenland vs. Kosovo im LIVE-TICKER von GOAL

Dann kommt es vor, dass weder ein WLAN-Netz noch ein ausreichendes Datenvolumen zur Verfügung stehen. Wenn Ihr nicht gerade den Flugmodus eingeschaltet habt, hilft Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER weiter.

Und zwar, weil Ihr damit alle relevanten Geschehnisse in der Partie Griechenland vs. Kosovo erfahrt. Zusätzlich gibt es eine LIVE-TICKER-Konferenz zu allen Begegnungen, die heute um 20.45 Uhr stattfinden. Damit liefern wir alle Infos zu den Toren und Chancen, Auswechslungen und Karten. Im Zuge dessen bietet Goal auch Push-Benachrichtigungen an.

Griechenland vs. Kosovo mittels TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER mitverfolgen: Die Übertragung der WM-Qualifikation

Griechenland vs. Kosovo: Die Aufstellungen zur WM-Qualifikation

Die Aufstellungen folgen hier etwa eine Stunde vor dem Anstoß.