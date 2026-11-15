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UEFA Nations League A
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Griechenland gegen Serbien heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Griechenland - Serbien
Griechenland
Serbien
UEFA Nations League A

Alles, was Ihr wissen müsst, um Griechenland gegen Serbien heute in der UEFA Nations League A live zu sehen.

Griechenland gegen Serbien mit einem VPN sehen: So geht’s

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Spielvorschau

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 6
Panthessaliko Stadium

Griechenland empfängt Serbien im Panthessaliko-Stadion in Volos in Gruppe 2 der Liga A der UEFA Nations League. Beide Mannschaften wollen aus einer schwierigen Saison unbedingt noch etwas mitnehmen.

Griechenland geht schwer angeschlagen in diese Partie. Die 0:7-Pleite gegen die Niederlande in Amsterdam war die höchste Niederlage der Gruppe und ließ Trainer Ivan Jovanovic sichtlich erschüttert zurück. Er räumte ein, dass dieses Ergebnis seiner Mannschaft noch lange wehtun werde und sie auf den niederländischen Ansturm schlicht nicht vorbereitet gewesen sei.

Auch ein Blick auf Serbiens Formkurve verspricht keine Erleichterung. Die Mannschaft von Veljko Paunovic hat alle fünf Pflichtspiele dieser Saison verloren, dabei zehn Gegentore kassiert und nur vier Treffer erzielt. Zuletzt unterlag sie Deutschland in Belgrad mit 1:3. Damit stand fest, dass Serbien den letzten Platz in der Gruppe belegt.

Griechenland steht auf dem zweiten Tabellenplatz. Nach dem Debakel von Amsterdam wirkt diese Position allerdings fragil: Die Niederlage machte den Schwung zunichte, den sich die Mannschaft mit ihren vorherigen Ergebnissen erarbeitet hatte. Zuvor hatte Griechenland zweimal unentschieden gespielt und sowohl Serbien als auch Deutschland besiegt, ehe es zu diesem drastischen Einbruch kam.

Für Serbien ist die Qualifikation für das Viertelfinale außer Reichweite, für Griechenland wird sie zunehmend kompliziert. Damit geht es in dieser Partie um Stolz und Punkte, die die Abschlusstabelle noch beeinflussen könnten.

Hier erfährst du alles, was du wissen musst, um Griechenland gegen Serbien live zu sehen.

Team-News und Kader

Griechenland vs Serbien Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
Griechenland crest
Griechenland
GRI
Aufstellung
Serbien crest
Serbien
SER
5-3-2
K. TzolakisK. TzolakisP. RetsosP. RetsosK. MavropanosK. MavropanosK. TsimikasK. TsimikasL. RotaL. RotaC. KostoulasC. KostoulasK. KaretsasK. KaretsasT. AndroutsosT. AndroutsosC. TzolisC. TzolisF. IoannidisF. IoannidisV. PavlidisV. PavlidisV. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-Savicteam-logoP. SukacevK. NedeljkovicK. NedeljkovicN. MilenkovicN. MilenkovicS. GudeljS. Gudeljteam-logoS. BabicS. Milinkovic-SavicS. Milinkovic-SavicL. SamardzicL. Samardzicteam-logoS. DzodicL. JovicL. JovicD. TadicD. Tadic
Serbien crest
Serbien
SER
4-4-2
Griechenland

Startelf

Serbien

Trainer

  • I. Jovanovic
  • V. Paunovic

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