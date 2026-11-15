Griechenland gegen Serbien mit einem VPN sehen: So geht’s

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. Aktiviere das VPN und verbinde dich mit dem ausgewählten Server, um deinen digitalen Standort (deine IP-Adresse) zu ändern. Rufe den offiziellen Sender auf. Besuche die Website oder öffne die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 16. Nov. 2026 - 14:45 Panthessaliko Stadium

Griechenland empfängt Serbien im Panthessaliko-Stadion in Volos in Gruppe 2 der Liga A der UEFA Nations League. Beide Mannschaften wollen aus einer schwierigen Saison unbedingt noch etwas mitnehmen.

Griechenland geht schwer angeschlagen in diese Partie. Die 0:7-Pleite gegen die Niederlande in Amsterdam war die höchste Niederlage der Gruppe und ließ Trainer Ivan Jovanovic sichtlich erschüttert zurück. Er räumte ein, dass dieses Ergebnis seiner Mannschaft noch lange wehtun werde und sie auf den niederländischen Ansturm schlicht nicht vorbereitet gewesen sei.

Auch ein Blick auf Serbiens Formkurve verspricht keine Erleichterung. Die Mannschaft von Veljko Paunovic hat alle fünf Pflichtspiele dieser Saison verloren, dabei zehn Gegentore kassiert und nur vier Treffer erzielt. Zuletzt unterlag sie Deutschland in Belgrad mit 1:3. Damit stand fest, dass Serbien den letzten Platz in der Gruppe belegt.

Griechenland steht auf dem zweiten Tabellenplatz. Nach dem Debakel von Amsterdam wirkt diese Position allerdings fragil: Die Niederlage machte den Schwung zunichte, den sich die Mannschaft mit ihren vorherigen Ergebnissen erarbeitet hatte. Zuvor hatte Griechenland zweimal unentschieden gespielt und sowohl Serbien als auch Deutschland besiegt, ehe es zu diesem drastischen Einbruch kam.

Für Serbien ist die Qualifikation für das Viertelfinale außer Reichweite, für Griechenland wird sie zunehmend kompliziert. Damit geht es in dieser Partie um Stolz und Punkte, die die Abschlusstabelle noch beeinflussen könnten.

Hier erfährst du alles, was du wissen musst, um Griechenland gegen Serbien live zu sehen.

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