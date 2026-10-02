UEFA Nations League A - Spielwoche 4 4. Okt. 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Griechenland gegen Deutschland beginnt am 4. Okt. 2026 um 12:45 Uhr EST und 18:45 Uhr GMT.

Griechenland will seine perfekte Serie fortsetzen

Überraschungsteam Griechenland hat bislang zwei seiner drei Nations-League-Spiele gewonnen, mit Siegen gegen Serbien und Deutschland vor dem 2:2 gegen die Niederlande am Donnerstag. Arsenal-Flügelspieler Christos Tzolis hat auf der Zehnerposition für die Mannschaft von Ivan Jovanovic geglänzt, traf gegen Serbien und sorgte über den linken Flügel konstant für Gefahr. Der in Saidi beheimatete Routinier im Sturm, Giorgos Masouras, erzielte gegen die Niederlande ein Tor und bereitete eines vor.

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Klopp ist langsam gestartet

Deutschland liegt in der UEFA Nations League A mit nur einem einzigen Sieg aus drei Partien bereits zurück, auch wenn dieser zuletzt gegen Serbien gelang, als Bayern-Profi Tom Bischof und Liverpool-Star Florian Wirtz in einer stark veränderten deutschen Mannschaft die Tore erzielten.

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Team-News & Kader

Griechenland wird von Ivan Jovanovic trainiert, allerdings liegen für das Heimteam derzeit keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Es wird erwartet, dass nähere Updates kurz vor dem Anstoß hinzugefügt werden.

Jürgen Klopp ist für Deutschland verantwortlich, doch die Liste der Verletzten und Gesperrten im Auswärtskader ist zu diesem Zeitpunkt nicht bestätigt. Weitere Team-News werden bereitgestellt, sobald sie vor der Partie verfügbar sind.

Form

Griechenland geht mit seiner besten Form seit Monaten in dieses Spiel, mit zwei Siegen und keinem Unentschieden aus den vergangenen fünf Partien, bei ebenfalls zwei Niederlagen. Die beiden Siege gelangen in der Nations League: zunächst ein 2:1 gegen Serbien in Belgrad am 24. September, drei Tage später folgte ein 1:0 gegen Deutschland. Diese Ergebnisse haben Griechenland an die Spitze der Gruppe A gebracht. Vor Beginn der Nations League war Griechenland in drei Freundschaftsspielen sieglos geblieben, darunter eine 0:1-Niederlage gegen Italien und ein 2:2 gegen Schweden, wobei die Mannschaft in zwei dieser drei Spiele ohne eigenen Treffer blieb.

Deutschlands jüngste Bilanz liest sich schwierig: ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen. Der einzige Sieg gelang gegen die Elfenbeinküste bei der Weltmeisterschaft, danach folgten ein Unentschieden gegen die Niederlande zum Auftakt der Nations League sowie Niederlagen gegen Ecuador bei der Weltmeisterschaft und gegen Griechenland in Augsburg. Die Niederlage gegen Griechenland war das erste Mal in 14 Länderspielen, dass Deutschland ohne Tor blieb, eine schädliche Statistik für eine Mannschaft, die früher im Sommer noch reichlich getroffen hatte.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete am 27. September 2026 in der UEFA Nations League in Augsburg mit einem 1:0-Sieg für Griechenland, ein Ergebnis, das das gewohnte Muster dieses Duells umkehrte. Davor hatte Deutschland Griechenland in einem Freundschaftsspiel im Juni 2024 mit 2:1 geschlagen und bei der EM 2012 mit 4:2 besiegt. Über die fünf verzeichneten Duelle hinweg hat Deutschland mit drei Siegen gegenüber einem Erfolg Griechenlands klar die Nase vorn, wobei ein weiteres Resultat zu Gunsten Griechenlands in einem WM-Qualifikationsspiel 2001 in Athen ausfiel, das 2:4 für Deutschland endete.

Tabelle

Grp. 2 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Griechenland GRI 3 2 1 0 5 3 +2 7 U S S 2 Niederlande NED 3 1 2 0 5 4 +1 5 U S U 3 Deutschland GER 3 1 1 1 3 2 +1 4 S N U 4 Serbien SER 3 0 0 3 2 6 -4 0 N N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

In der Gruppe A der UEFA Nations League steht Griechenland derzeit auf Platz eins, während Deutschland Dritter ist, ein Spiegelbild der unterschiedlichen Starts beider Teams in diesen Wettbewerb.