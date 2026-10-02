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UEFA Nations League A
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Griechenland gegen Deutschland, Vorschau auf die UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

UEFA Nations League A
Deutschland
Griechenland
C. Tzolis
Jürgen Klopp

Umfassende Spielvorschau auf Griechenland gegen Deutschland in der UEFA Nations League A. Wir sprechen über Taktik, Team-News, Form und mehr.

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UEFA Nations League A - Spielwoche 4
Toumba Stadium

Griechenland gegen Deutschland beginnt am 4. Okt. 2026 um 12:45 Uhr EST und 18:45 Uhr GMT.

Griechenland will seine perfekte Serie fortsetzen

Überraschungsteam Griechenland hat bislang zwei seiner drei Nations-League-Spiele gewonnen, mit Siegen gegen Serbien und Deutschland vor dem 2:2 gegen die Niederlande am Donnerstag. Arsenal-Flügelspieler Christos Tzolis hat auf der Zehnerposition für die Mannschaft von Ivan Jovanovic geglänzt, traf gegen Serbien und sorgte über den linken Flügel konstant für Gefahr. Der in Saidi beheimatete Routinier im Sturm, Giorgos Masouras, erzielte gegen die Niederlande ein Tor und bereitete eines vor.

Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images

Klopp ist langsam gestartet

Deutschland liegt in der UEFA Nations League A mit nur einem einzigen Sieg aus drei Partien bereits zurück, auch wenn dieser zuletzt gegen Serbien gelang, als Bayern-Profi Tom Bischof und Liverpool-Star Florian Wirtz in einer stark veränderten deutschen Mannschaft die Tore erzielten.

Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images

Team-News & Kader

Griechenland vs Deutschland Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • I. Jovanovic

Griechenland wird von Ivan Jovanovic trainiert, allerdings liegen für das Heimteam derzeit keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Es wird erwartet, dass nähere Updates kurz vor dem Anstoß hinzugefügt werden.

Jürgen Klopp ist für Deutschland verantwortlich, doch die Liste der Verletzten und Gesperrten im Auswärtskader ist zu diesem Zeitpunkt nicht bestätigt. Weitere Team-News werden bereitgestellt, sobald sie vor der Partie verfügbar sind.

Form

GRI

GRI - Form

SWE
U2-2
ITA
N0-1
SER
S1-2
GER
S0-1
NED
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
GER

GER - Form

ECU
N2-1
PAR
N1-1
NED
U1-1
GRI
N0-1
SER
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
5/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Griechenland geht mit seiner besten Form seit Monaten in dieses Spiel, mit zwei Siegen und keinem Unentschieden aus den vergangenen fünf Partien, bei ebenfalls zwei Niederlagen. Die beiden Siege gelangen in der Nations League: zunächst ein 2:1 gegen Serbien in Belgrad am 24. September, drei Tage später folgte ein 1:0 gegen Deutschland. Diese Ergebnisse haben Griechenland an die Spitze der Gruppe A gebracht. Vor Beginn der Nations League war Griechenland in drei Freundschaftsspielen sieglos geblieben, darunter eine 0:1-Niederlage gegen Italien und ein 2:2 gegen Schweden, wobei die Mannschaft in zwei dieser drei Spiele ohne eigenen Treffer blieb.

Deutschlands jüngste Bilanz liest sich schwierig: ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen. Der einzige Sieg gelang gegen die Elfenbeinküste bei der Weltmeisterschaft, danach folgten ein Unentschieden gegen die Niederlande zum Auftakt der Nations League sowie Niederlagen gegen Ecuador bei der Weltmeisterschaft und gegen Griechenland in Augsburg. Die Niederlage gegen Griechenland war das erste Mal in 14 Länderspielen, dass Deutschland ohne Tor blieb, eine schädliche Statistik für eine Mannschaft, die früher im Sommer noch reichlich getroffen hatte.

Direkter Vergleich

Head to Head

GriechenlandUnentschiedenDeutschland
1
0
4
UEFA Nations League A
Deutschland badge
Deutschland
GER
0
Griechenland badge
Griechenland
GRI
1
END
Freundschaftsspiele
Deutschland badge
Deutschland
GER
2
Griechenland badge
Griechenland
GRI
1
END
Europameisterschaft
Deutschland badge
Deutschland
GER
4
Griechenland badge
Griechenland
GRI
2
END
WM-Qualifikation
Griechenland badge
Griechenland
GRI
2
Deutschland badge
Deutschland
GER
4
END
WM-Qualifikation
Deutschland badge
Deutschland
GER
2
Griechenland badge
Griechenland
GRI
0
END
6Erzielte Tore12
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete am 27. September 2026 in der UEFA Nations League in Augsburg mit einem 1:0-Sieg für Griechenland, ein Ergebnis, das das gewohnte Muster dieses Duells umkehrte. Davor hatte Deutschland Griechenland in einem Freundschaftsspiel im Juni 2024 mit 2:1 geschlagen und bei der EM 2012 mit 4:2 besiegt. Über die fünf verzeichneten Duelle hinweg hat Deutschland mit drei Siegen gegenüber einem Erfolg Griechenlands klar die Nase vorn, wobei ein weiteres Resultat zu Gunsten Griechenlands in einem WM-Qualifikationsspiel 2001 in Athen ausfiel, das 2:4 für Deutschland endete.

Tabelle

Grp. 2

#PSUNTG+/-PktForm
1
GriechenlandGriechenlandGRI
321053+27
U
S
S
2
NiederlandeNiederlandeNED
312054+15
U
S
U
3
DeutschlandDeutschlandGER
311132+14
S
N
U
4
SerbienSerbienSER
300326-40
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

In der Gruppe A der UEFA Nations League steht Griechenland derzeit auf Platz eins, während Deutschland Dritter ist, ein Spiegelbild der unterschiedlichen Starts beider Teams in diesen Wettbewerb.

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