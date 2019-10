Griechenland vs. Bosnien: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, LIVE-TICKER und Co. - alle Infos zur Übertragung der EM-Qualifikation

In der EM-Quali kommt es zum Duell zwischen Griechenland und Bosnien. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Partie live im TV und im LIVE-STREAM.

In Gruppe J der EM-Qualifikation trifft am Dienstagabend auf Bosnien. Anstoß der Begegnung ist am um 20.45 Uhr im Olympiastadion von Athen. Geleitet wird die Partie von -Schiedsrichter Felix Zwayer.

Für Griechenland ist der EM-Zug bereits abgefahren, mit fünf Punkten und als Tabellenfünfter sind die Chancen der Hellenen nur noch rein rechnerischer Natur. Bosnien hingegen darf dank des überzeugenden 4:1-Sieges gegen vergangenen Samstag wieder hoffen, hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf Platz zwei, der die Qualifikation für die bedeuten würde.

Im Duell mit dem EM-Sieger von 2004 wollen die Bosnier sich nun die Chance auf die Qualifikation zur ersten paneuropäischen EM wahren. Dabei kommt es auch zum Aufeinandertreffen von Ermin Bicakcic und Konstantinos Stafylidis, die zuletzt mit der TSG Hoffenheim überraschend den FC Bayern besiegten.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Partie zwischen Griechenland und Bosnien heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Aufstellungen, sobald sie feststehen.

Griechenland vs. Bosnien: Die Partie im Überblick

Duell Griechenland - Bosnien Wettbewerb EM-Qualifikation, Gruppe J Datum Dienstag, 15. Oktober | 20.45 Uhr Ort Olympiastadion, Athen (Griechenland) Zuschauer 68.618 Plätze

Griechenland vs. Bosnien heute live im TV verfolgen - geht das?

Für alle TV-Zuschauer gibt es zunächst eine schlechte Nachricht: Die Partie zwischen Griechenland und Bosnien wird weder im Free-TV noch im Pay-TV live übertragen.

Dies ist der Tatsache geschuldet, dass sich keine Sendeanstalt die Übertragungsrechte für das Spiel gesichert hat. Doch Ihr müsst nicht in die Röhre schauen!

So wird Griechenland gegen Bosnien im LIVE-STREAM auf DAZN übertragen. Wie ihr das Angebot nutzen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Griechenland vs. Bosnien heute im LIVE-STREAM schauen - so funktioniert's!

Wenn ihr das Aufeinandertreffen im LIVE-STREAM mitverfolgen wollt, ist DAZN eure einzige Anlaufstelle. Hier erfahrt ihr alles, was ihr zu der Übertragung des Streaminganbieters wissen müsst.

Griechenland vs. Bosnien: Die EM-Quali heute im LIVE-STREAM bei DAZN

DAZN hat sich die Rechte für sämtliche Spiele der EM-Qualifikation ohne deutsche Beteiligung gesichert. Folglich zeigt der Anbieter auch Griechenland gegen Bosnien live und exklusiv.

Die Übertragung beginnt bei DAZN bereits wenige Minuten vor dem Anstoß, welcher auf 20.45 Uhr angesetzt ist.

Griechenland vs. Bosnien heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN schauen

Um DAZN nutzen zu können braucht ihr zunächst ein Abo, welches Euch im ersten Monat kostenfrei zur Verfügung steht. Im Anschluss könnt ihr zwischen zwei kostenpflichtigen Varianten wählen.

Im Standardabo zahlt Ihr 11,99 Euro im Monat. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro abzuschließen - so spart Ihr Euch hochgerechnet knapp 24 Euro!

Neben zahlreichen EM-Qualifikationsspielen zeigt DAZN unter anderem Spiele der Champions League und Europa League , Bundesliga , Serie A , LaLiga und der Ligue 1 . Auch eine Vielzahl an weiteren Sportarten hat das Streamingportal im Angebot.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann hier entlang:

Um DAZN benutzen zu können, benötigt Ihr lediglich die zugehörige App aus dem entsprechenden Store:

Griechenland vs. Bosnien: Die Highlights auf DAZN

Solltet Ihr die Begegnung zwischen Griechenland und Bosnien im LIVE-STREAM verpasst haben, ist das überhaupt kein Problem. DAZN stellt euch die Highlights der Partie nach Spielende auf Abruf zur Verfügung.

Darüber hinaus habt Ihr dank der Re-Live-Funktion auch die Möglichkeit, die komplette Partie im Nachhinein über die vollen 90 Minuten zu genießen.

Sowohl für das Re-Live als auch für die Highlights benötigt ihr wie beim LIVE-STREAM ein DAZN-Abo.

Griechenland vs. Bosnien: Die Partie im LIVE-TICKER verfolgen

Alternativ zur Übertragung via LIVE-STREAM steht Euch noch eine weitere Möglichkeit zur Verfügung, um nichts vom Spielgeschehen zu verpassen: Der LIVE-TICKER von Goal zu Griechenland vs. Bosnien.

Der LIVE-TICKER beginnt bereits rund 20 Minuten vor Spielbeginn und versorgt Euch mit allen wissenswerten Infos rund um die Begegnung. Sobald der Ball rollt, wird das Spielgeschehen im Detail beschrieben und Ihr verpasst keinerlei relevante Szene.

Sobald die Aufstellungen von Griechenland und Bosnien bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Griechenland vs. Bosnien: Die Bilanz