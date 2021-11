In der Bundesliga beschließen die SpVgg Greuther Fürth und Eintracht Frankfurt am Sonntagabend um 19.30 Uhr den 11. Spieltag der Saison 2021/22.

Dabei wollen die Fürther heute Abend des ersten Saisonsieg einfahren, immerhin ist der Aufsteiger nach zehn Ligaspielen noch ohne Dreier - ein einziger Zähler steht bisher auf dem Konto von der Mannschaft Stefan Leitls.

Auch für die Frankfurter Eintracht läuft es in dieser Bundesliga-Spielzeit alles andere als gut. Neun magere Pünktchen hat die SGE, die auch in dieser Saison in der Europa League an den Start geht, bisher gesammelt. Gegen Fürth muss auf jeden Fall ein Sieg her!

Sonntagabend, letztes Spiel des Spieltags in der Bundesliga - wollt Ihr Greuther Fürth vs. Eintracht Frankfurt heute live sehen? Dann findet Ihr hier alle Infos dazu.

Greuther Fürth vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Bundesliga am Sonntag

Duell Greuther Fürth vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb Bundesliga, 11. Spieltag Datum Sonntag, 7. November 2021 Uhrzeit 19.30 Uhr Ort Sportpark Ronhof | Thomas Sommer (Fürth)

🔙 #OnThisDay 2⃣0⃣1⃣9⃣



Heute vor zwei Jahren feierte unsere Eintracht den spektakulären 5⃣:1⃣ Sieg gegen den @FCBayern.

Wer war damals im Stadion? 🤚😍#SGE #SGEFCB

Greuther Fürth vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Rechtelage

Wie sieht die Rechtelage in der Bundesliga in der noch jungen Saison 2021/22 aus? In jedem Fall sind es gleich mehrere Sender, die die Spiele in voller Länge live im TV oder LIVE-STREAM übertragen.

Zum einen ist und bleibt Sky, der Pay-TV-Sender aus Unterföhring bei München, weiter eine treibende Kraft in der Übertragung der Bundesliga. Der Kanal zeigt alle Samstagsspiele live im TV und hat auch eine Konferenzschaltung um 15.30 Uhr parat.

Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM : Das zeigt DAZN

Der andere Sender ist dann noch DAZN, ein Streamingdienst mit zwei linearen TV-Kanälen aus Ismaning. Der Kanal zeigt dann alle Spiele am Freitagabend und am Sonntag live im Fernsehen und im LIVE-STREAM.

Nun solltet Ihr auch schon ein kleines Verständnis dafür entwickelt haben, wie Ihr Greuther Fürth vs. Eintracht Frankfurt heute live sehen könnt. Aber mal im Detail...

Greuther Fürth vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV auf DAZN 1

DAZN zeigt das ganze Spiel zwischen dem Aufsteiger und dem Traditionsverein aus Hessen live im Fernsehen. Dafür hat der Kanal einen linearen Dienst im Programm - DAZN 1 und DAZN 2 zeigen nämlich sowohl Live-Events als auch Dokumentationen und Shows.

Am Sonntagabend um 19.30 Uhr wird aber das Duell Greuther Fürth gegen Eintracht Frankfurt dort im TV gezeigt / übertragen. DAZN 1 ist allerdings kein Free-TV-Sender und damit nicht kostenlos.

Mit Vodafone bekommt Ihr das Angebot etwas billiger - hier findet Ihr alle Infos zur Installation der beiden Sender.

Greuther Fürth vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM: Die Bundesliga am Sonntag

Wenn Ihr den TV-Sender DAZN 1 nicht empfangen könnt, weil Ihr den Kanal nicht eingerichtet habt, gibt es dennoch eine weitere Option, wie Ihr Greuther Fürth vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM sehen könnt.

Denn DAZN bietet auf jedem möglichen Endgerät einen LIVE-STREAM zum Spiel. Über den Webbrowser, die App oder auch die Playstation gibt es das ganze Spiel zu sehen.

Um 19 Uhr beginnt beu DAZN bereits die Vorberichterstattung zur Bundesligapartie an diesem Sonntagabend, aus Fürth melden sich gleich drei DAZN-Stimmen zu Wort.

Greuther Fürth vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM auf DAZN

Übertragungsbeginn 19 Uhr Anpfiff 19.30 Uhr Moderator Freddy Harder Experte Sebastian Kneißl Kommentator Lukas Schönmüller

Um auf DAZN überhaupt irgendeinen LIVE-STREAM anschauen zu können, braucht Ihr ein Abonnement beim Ismaninger Sender.

Dieses müsst Ihr vor dem Anpfiff abgeschlossen haben, darum kommt Ihr nicht herum. DAZN zeigt im Rahmen eines Abos nicht nur die Bundesliga, sondern auch die UEFA Champions League und Fußball aus anderen Eliteligen.

Was aber kostet der Sender? Entweder monatlich 14,99 Euro oder im Jahr 149,99 Euro. Hier findet Ihr alle Informationen zu Programm und Abonnement auf DAZN.

Greuther Fürth vs. Eintracht Frankfurt heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Wenn Ihr kein Abonnement bei DAZN habt und gleichzeitig aber dennoch wissen wollt, was in Fürth so geschieht, dann könnt Ihr den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bemühen.

Greuther Fürth vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Fürth:

Funk - Meyerhöfer, Christiansen, Sarpei, Willems - Griesbeck, Seguin - Leweling, Hrgota, Green - Itten

Frankfurt setzt auf folgende Aufstellung:

Trapp - Ndicka, Hinteregger, Tuta - Durm, Sow, Jakic, Kostic - Kamada, Lindström - Borre

Greuther Fürth vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übersicht

Unser Gegner am Sonntag ist heute noch in der @EuropaLeague gefordert.



Wir haben die @Eintracht aber schon mal gecheckt.🧐#kleeblatt #SGFSGE

Greuther Fürth vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Opta-Fakten zur Bundesliga

Seit einer 1-2-Auswärtsniederlage im Oktober 2004 in der 2. Liga ist Eintracht Frankfurt in fünf Pflichtspielen gegen Greuther Fürth ungeschlagen (3S 2U), unter den aktuellen Bundesligisten ist die SGE nur gegen Hoffenheim (8) und Bielefeld (9) länger ohne Niederlage.

Die SpVgg Greuther Fürth holte nur einen Punkt aus den ersten 10 Bundesliga-Spielen, in der BL-Historie stand kein Team zum Vergleichszeitpunkt bei weniger Zählern. Einzig der 1. FC Saarbrücken holte 1963/64 ebenfalls nur einen Zähler aus den ersten 10 Saisonspielen.

Greuther Fürth wartet seit 21 Spielen auf den ersten Bundesligaheimsieg der Vereinshistorie (5U 16N) – laufender BL-Negativrekord.

Die SpVgg Greuther Fürth verlor ihre letzten acht Bundesligaspiele allesamt, letztmals legte Hannover 96 im Frühjahr 2019 im Oberhaus eine derartige Pleitenserie hin (auch 8). Mehr Niederlagen in Serie kassierten in der Bundesliga ebenfalls letztmals die 96er: Neun am Stück in der Saison 2009/10.

Die SpVgg Greuther Fürth hat bereits acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz – seit Einführung der Drei-Punkte-Regel lag nie ein Tabellenletzter nach 10 Spielen so deutlich hinter dem 16.

Eintracht Frankfurt spielt mit neun Punkten nach 10 Spielen die schwächste Bundesligasaison seit 2008/09 (ebenfalls 9). Nur einen Sieg aus den ersten 10 BL-Saisonspielen gab es bei der SGE vor dieser Saison nur 1983/84.

Das 1-1 gegen RB Leipzig am vergangenen Bundesligaspieltag war Eintracht Frankfurts sechstes Remis in der laufenden Bundesligasaison, kein anderer Bundesligist teilte so oft die Punkte.

Greuther Fürth unterliefen in der laufenden Bundesligasaison bereits drei Eigentore, zuletzt Simon Asta bei der 1-3-Niederlage beim SC Freiburg. Nur Werder Bremen traf in der Saison 1976/77 in der BL-Geschichte ebenfalls dreimal an den ersten 10 Spieltagen ins eigene Netz.

Kein Bundesliga-Keeper wehrte im vergangenen Monat so viele Bälle ab wie Eintracht Frankfurts Kevin Trapp (24), keiner verhinderte laut dem Expected Goals on Target Modell so viele Gegentreffer (3.2), nur Dortmunds Gregor Kobel (83%) hatte in diesem Zeitraum eine bessere Abwehrquote als der Frankfurter (79%).

Greuther Fürths Toptorjäger Branimir Hrgota (3 BL-Saisontore) absolvierte zwischen 2016 und 2018 35 Bundesliga-Spiele für Eintracht Frankfurt (5 Tore). Im SGE-Trikot erlebte der Schwede in der Spielzeit 2016/17 mit 5 Saisontoren seine persönlich erfolgreichste Saison im Oberhaus.

Bundesliga am Sonntag: Der Direktvergleich vor Greuther Fürth vs. Eintracht Frankfurt heute

Insgesamt gab es zwischen den Fürthern und der SGE 27 Spiele, sei es in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und auch im DFB-Pokal. Bislang hatten die Frankfurter öfter die Nase vorne!

Greuther Fürth 27 Duelle Eintracht Frankfurt 8 Siege 11 8 Remis 8 39 Tore 42

