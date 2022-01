Greuther Fürth vs. VfB Stuttgart: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der Bundesliga

Die Bundesliga meldet sich nach der Weihnachtszeit mit dem 18. Spieltag zurück. Zum Start der Rückrunde kommt es unter anderem am Samstag um 15.30 Uhr zum Match Greuther Fürth gegen VfB Stuttgart. Das Schlusslicht trifft zuhause auf den Drittletzten, wobei die Franken und die Schwaben bisher 5 beziehungsweise 17 Punkte holten.

Greuther Fürth fuhr vier seiner Zähler Mitte Dezember eine. Das gelang den Kleeblättern zuhause mithilfe eines Sieges gegen Union Berlin und einer Nullnummer am 18. Dezember gegen Augsburg. Dazwischen erlebte die Mannschaft von Stefan Leitl ein 0:3 in Dortmund. Allerdings ist der Tabellenzweite definitiv nicht jenes Team, gegen das die Franken punkten müssen.

Die Gäste nahmen vom 13. bis zum 15. Spieltag sieben Punkte mit. Hierbei erreichte der VfB Stuttgart zwei Dreier gegen Mainz 05 sowie in Wolfsburg und ein Heimremis gegen die Hertha. Die Erfolgsserie endete jedoch abrupt mit einem Heimdebakel gegen Bayern München. Danach setzte es für das Team von Pellegrino Matarazzo am 19. Dezember noch eine 0:1-Auswärtsniederlage gegen den 1. FC Köln.

Heute um 15.30 Uhr findet geht die Begegnung Greuther Fürth vs. VfB Stuttgart über die Bühne. Bei GOAL bekommt Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen sowie zum LIVE-TICKER.

Greuther Fürth vs. VfB Stuttgart: Die Eckdaten zur Partie am 18. Bundesliga-Spieltag auf einem Blick

Spiel: Greuther Fürth vs. VfB Stuttgart (live bei Sky Ticket) Datum: Samstag, 8. Januar 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Sportpark Ronhof Thomas Sommer (Fürth)

Greuther Fürth gegen VfB Stuttgart heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Sky besitzt die Ausstrahlungsrechte für alle Samstagsspiele der Bundesliga. Der Pay-TV-Sender verfügt über eine Reihe von Kanälen, wobei er das Match Greuther Fürth gegen Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 6 zeigt. Zusätzlich könnt Ihr Euch die Partie in HD anschauen. Doch notiert Euch nun die wichtigsten Fakten zur Übertragung in voller Länge:

Sender: Sky Sport Bundesliga 6 (HD)

Sky Sport Bundesliga 6 (HD) Vorberichte ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentator: Jonas Friedrich

Allerdings könnt Ihr das Kräftemessen Greuther Fürth vs. VfB Stuttgart nur dann, wenn Ihr Sky abonniert habt, im TV sehen. Genauer gesagt müsst Ihr das Bundesliga-Paket erworben haben. Diesbezüglich könnt Ihr Euch zwischen einem Einzelabo und einer Kombination mit dem Sport-Paket entscheiden. Hierfür müsst Ihr pro Monat 27 Euro oder 32,50 Euro bezahlen. Ihr findet alle relevanten Informationen auf der Webseite des Bezahlanbieters.

Greuther Fürth – VfB Stuttgart heute in der Bundesliga Sky Konferenz live sehen

Zusätzlich zu Greuther Fürth vs. VfB Stuttgart gehen heute um 15.30 Uhr auch vier andere Bundesliga-Spiele über die Bühne. Hierbei handelt es sich um die Matches RB Leipzig vs. Mainz 05, Bayer Leverkusen vs. Union Berlin, Freiburg vs. Arminia Bielefeld sowie Hoffenheim vs. Augsburg. Das bedeutet für Euch, dass Ihr Euch ebenso für die Konferenz entscheiden könnt. Nachfolgend findet Ihr die dazugehörigen Eckdaten:

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderator: Britta Hofmann

Britta Hofmann Experte: Dietmar Hamann

Dietmar Hamann Gezeigte Spiele: RB Leipzig – Mainz 05, Bayer Leverkusen – Union Berlin, Freiburg – Arminia Bielefeld und Greuther Fürth – VfB Stuttgart.

Greuther Fürth vs. VfB Stuttgart dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der Bundesliga

Zudem könnt Ihr Euch von überall aus die Begegnung zwischen den Kleeblättern und dem VfB im LIVE-STREAM anschauen. Das gilt für alle Sportereignisse, die das Angebot von Sky umfasst. Hierfür stehen zwei Optionen parat.

Mit Sky Ticket die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: Greuther Fürth gegen VfB Stuttgart

Wenn Ihr noch nicht Kunden beim Bezahlanbieter seid, liegt Ihr beim Sky Ticket goldrichtig. Zum einen müsst Ihr Euch damit nicht langfristig binden, und zum anderen findet die Freischaltung gleich statt. Ihr könnt also ab sofort dank des Pakets Supersport Monat für 24,99 Euro das gesamte Sportangebot im Live-Stream genießen. Und das funktioniert mit zwei Geräten gleichzeitig.

Die Fußballpalette erstreckt sich folgerichtig auf die Bundesliga und zudem auf die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die Premier League. Hierbei gilt, wie für heute Nachmittag, dass bei mehr als einem Spiel pro Bewerb ebenso eine Konferenz zur Auswahl steht. Dazu kommen die Formel 1, die NHL, die ATP World Tour und die PGA-Tour.

Greuther Fürth – VfB Stuttgart im LIVE-STREAM über Sky Go

Alle anderen können sich das Match Fürth gegen Stuttgart bei Sky Go ansehen. Dessen Bedienung ist kinderleicht, denn Ihr müsst Euch ausschließlich beim hauseigenen Streamingportal einloggen. Und das funktioniert auch mittels Tablets und Smartphones. Wenn Ihr heute das Bundesliga-Paket erwirbt, geht sich die Aktivierung höchstwahrscheinlich nicht aus. Ihr könnt Euch aber für eine der Wiederholungen, deren Termine auf der Webseite stehen, entscheiden.

Zu Greuther Fürth gegen VfB Stuttgart via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Ihr wollt kein Geld auf Tisch legen, habt kein passendes Internet zur Hand oder nicht die notwendigen Zeitressourcen? Keine Sorge, denn GOAL hält Euch mithilfe seines LIVE-TICKERS zu allen Schlüsselmomenten am Laufenden. Hierbei bekommt Ihr wie bei allen anderen Fußballspielen während jenem zwischen Greuther Fürth und dem VfB Stuttgart Push-Nachrichten.

Highlights auf YouTube und in der Sportschau: So seht Ihr Greuther Fürth vs. VfB Stuttgart

Außerdem könnt Ihr nach dem Schlusspfiff des Spiels Fürth vs. Stuttgart auf die Highlight Show bei DAZN zurückgreifen. Dort seht Ihr ab 17.30 Uhr die Höhepunkte von allen Matches am frühen Nachmittag. Hierfür gibt es, wenn auch mit einer Zeitverzögerung, eine kostenlose Alternative. Dabei handelt es sich um die Sportschau, auf deren YouTube-Kanal Ihr ab Montag die besten Szenen sämtlicher Bundesliga-Matches findet.

Greuther Fürth gegen VfB Stuttgart im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / YouTube

Greuther Fürth vs. VfB Stuttgart: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Ihr erfahrt die Startformationen ungefähr eine Stunde vor dem Anstoß.