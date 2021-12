Greuther Fürth vs. Union Berlin live: Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Wir befinden uns am 15. Spieltag der Bundesliga. Hierbei treffen in der ersten Sonntagspartie um 15.30 Uhr Greuther Fürth und Union Berlin aufeinander. Der Sechste tritt auswärts beim Schlusslicht an, wobei die Kleeblätter und der Hauptstadt-Klub einen Zähler und 23 Punkte holten.

Greuther Fürth vs. Union Berlin: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Die von Stefan Leitl trainierten Hausherren schrieben bislang nur am 21. August mit einem 1:1-Heimremis gegen Arminia Bielefeld an. Danach verlor Greuther Fürth in der Bundesliga bislang zwölfmal in Serie. Hierbei kassierten die Kleeblätter allein in den jüngsten drei Meisterschaftsspielen insgesamt 17 Tore. Zuletzt gingen sie am 4. Dezember in Leverkusen mit 1:7 unter.

Im Gegensatz dazu gewann Union Berlin fünf seiner bislang letzten neun Liga-Auftritte. Außerdem verlor die von Urs Fischer betreute Mannschaft in den jüngsten vier Meisterschaftsspielen ausschließlich bei Eintracht Frankfurt. Überdies erreichte der Hauptstadt-Klub ein Unentschieden in Köln sowie zwei Heimsiege im Derby gegen die Hertha sowie am 3. Dezember gegen Leipzig (2:1).

Heute findet in der Bundesliga das Aufeinandertreffen Greuther Fürth vs. Union Berlin statt. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Greuther Fürth vs. Union Berlin: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Greuther Fürth vs. Union Berlin Datum: Sonntag, 12. Dezember 2021 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Sportpark Ronhof Thomas Sommer (Fürth)

Greuther Fürth gegen Union Berlin heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga

Die Senderechte an der Bundesliga ermöglichen es SAT.1, einzelne Partien im Free-TV auszustrahlen. Genauer gesagt trifft das in der regulären Saison auf die Auftaktspiele der Hin- und der Rückrunde sowie auf ein Spiel der 17. Runde zu. Außerdem bekommt Ihr die Relegation und den Supercup ins Haus geliefert. Doch wie sieht es rund um die Übertragung von Greuther Fürth vs. Union Berlin aus?

Greuther Fürth vs. Union Berlin heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL muss Euch diesbezüglich enttäuschen. Das liegt daran, dass das Match Fürth gegen Union auf den 15. Spieltag fällt. Ihr müsst noch bis zur 17. Runde warten, dann darf SAT.1 wieder eine Begegnung im Free-TV ausstrahlen. Nachdem das Match zwischen den Kleeblättern und dem Hauptstadt-Klub an einem Sonntag stattfindet, ist diesmal DAZN an der Reihe.

Greuther Fürth vs. Union Berlin heute live im TV bei DAZN

Daher müsst Ihr vor dem Anstoß einen Deal mit dem Bezahlanbieter abgeschlossen haben. Ihr könnt Euch diesbezüglich zwischen einem Jahres- und einem Monatsabo entscheiden. Hierfür müsst Ihr jeweils 149,99 Euro und 14,99 Euro auf den Tisch legen. Demnach bezahlt Ihr bei einer Vertragsdauer von 365 Tagen im Jahresabo zehnmal so viel wie für ein Monatsabo und bekommt somit zwei Monate geschenkt. Oder anders ausgedrückt, Ihr spart damit rund 30 Euro. Hier hat GOAL alles Wissenswerte zu den Abonnements bei DAZN zusammengetragen.

Die Liebhaber der Bundesliga kommen nicht ausschließlich mit den Partien am Sonntag, sondern auch mit jenen am Freitag und der Highlight-Show am Samstag auf ihre Kosten. Außerdem umfasst das Fußballangebot bei DAZN ligatechnisch die spanischeLa Liga, die italienische Serie A und die französische Ligue 1. Obendrauf könnt Ihr etliche Matches der Champions League, der Women’s Champions League und der Nationalmannschaften mitverfolgen. Ferner könnt Ihr Euch Wettkämpfe vieler Wintersportarten (unter anderem Ski Alpin und Biathlon), die NBA, die NFL, den Handball-Europacup, Boxen und Darts ansehen.

Die Anmeldung ist kinderleicht und dasselbe trifft auf den anderen Schritt zu. Besitzer eines Smart-TV-Geräts müssen die Gratis-App herunterladen. Überdies könnt Ihr Euer traditionelles Fernsehgerät mit einem Notebook vernetzen. Das ist einfacher, als es auf den ersten Blick klingt, denn Ihr braucht dafür lediglich ein HDMI-Kabel. Notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung des Spiels Greuther Fürth vs. Union Berlin:

Übertragungsbeginn: 15 Uhr

15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Mario Rieker

Mario Rieker Experte: Sascha Mölders

Sascha Mölders Reporter vor Ort: Tom Kirsten

Greuther Fürth gegen Union Berlin heute im LIVE-STREAM sehen

Damit versteht sich von selbst, dass Ihr Euch unter anderem die Freitags- und Sonntagsspiele in der Bundesliga ebenso im Internet anschauen könnt. Genau genommen bietet DAZN zu allen Sportereignissen auch einen LIVE-STREAM an. Mithilfe einer passenden Internetverbindung könnt Ihr die Begegnung Fürth vs. Union auch mit einem Smartphone oder Tablet mitverfolgen.

Zu Greuther Fürth vs. Union Berlin via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Ein passendes Netz stellt folgerichtig eine der Voraussetzungen dar. Außerdem kann es natürlich sein, dass Ihr es kostenlos angehen wollt oder nicht die notwendige Zeit habt. Insbesondere in diesen Fällen hilft Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER weiter. In diesem Zusammenhang bekommt Ihr von uns auch Push-Mitteilungen.

Highlights auf DAZN und in der Sportschau: So seht Ihr Greuther Fürth vs. Union Berlin

Überdies gibt es eine weitere kostenfreie Option. Und zwar könnt Ihr Euch ab Montag im YouTube-Kanal der Sportschau die Höhepunkte aller Kräftemessen des 15. Spieltags anschauen. Damit meinen wir selbstverständlich auch jene der Partie Greuther Fürth vs. Union Berlin.

Greuther Fürth gegen Union Berlin im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / YouTube

Greuther Fürth vs. Union Berlin: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Startformationen werden rund eine Stunde vor dem Anpfiff bekanntgegeben.