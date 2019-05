Greuther Fürth vs. 1. FC Köln: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung

Abschluss zum 32. Spieltag der 2. Bundesliga: Greuther Fürth hat Tabellenführer Köln zu Gast. Goal verrät, wie das Spiel in TV und LIVE-STREAM läuft.

Der gastiert als Tabellenführer der 2. beim Tabellen-12. und kann dabei seine sofortige Rückkehr ins deutsche Oberhaus perfekt machen. Das Spiel wird am Montagabend um 20.30 Uhr im Sportpark Ronhof Thomas Sommer angepfiffen.

Die Hausherren aus Franken haben mit 38 Punkten nach 31 Spielen den Klassenerhalt so gut wie sicher. Zum Zeitpunkt des Spiels am Montagabend könnte sogar bereits feststehen, dass die Fürther auch in der kommenden Saison in Liga zwei spielen dürfen.

Beim 1. FC Köln herrscht in den vergangenen Wochen trotz der sportlich weiter guten Ausgangslage Tristesse. Mit dem 4:4 in Duisburg begann ein Negativlauf der Geißböcke, gegipfelt mit dem 0:3 in Dresden vor zwei Wochen. Trainer Markus Anfang musste deswegen gehen. Dennoch bleibt die Lage der Dinge die gleiche: Mit einem Sieg sind die Kölner sicher zurück in der Bundesliga.

Das Hinspiel im Rheinenergiestadion war im Dezember 2018 eine klare Sache. Der 1. FC gewann mit 4:0. Die VIDEO-Highlights gibt es am Ende dieses Artikels.

Greuther Fürth vs. 1. FC Köln, heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung verfolgen könnt und welche Alternativen es dabei gibt. Außerdem: Highlights, Aufstellungen, Direktvergleich.

Greuther Fürth vs. 1. FC Köln: Das Duell heute im Überblick

Greuther Fürth vs. 1. FC Köln heute live im TV sehen: So geht's

Greuther Fürth vs. 1. FC Köln ist das Montagsspiel der 2. Bundesliga. Die Begegnung läuft, wie jede Partie der zweithöchsten deutschen Spielklasse, live im TV beim Pay-TV-Sender Sky.

Das liegt daran, dass der Kanal die Rechte besitzt, die zur Übertragung des Spiels befugen. Euer Kanal ist an diesem Montagabend Sky Sport Bundesliga 1 (HD), wo die Partie ab 20 Uhr mit 30 Minuten langen Vorberichten anläuft.

Greuther Fürth vs. 1. FC Köln nicht live im Free-TV

Viele Fans fragen sich, ob sie die mögliche Aufstiegsparty des 1. FC Köln bei Greuther Fürth auch live im deutschen Fernsehen anschauen können. Das geht in jedem Fall nicht live im Free-TV.

Das bedeutet gleichzeitig auch, dass Ihr ein Abonnement beim süddeutschen TV-Kanal benötigt, um die Begegnung zu sehen. Welche es gibt, wie lange Ihr Euch verbindlich anmelden müsst und noch viele weitere Infos gibt es auf der Sky-Homepage. Alternativen gibt es natürlich auch!

Greuther Fürth vs. 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM sehen

Greuther Fürth vs. 1. FC Köln läuft allerdings nicht nur live im TV bei Sky, sondern wird auch in einem LIVE-STREAM zu sehen sein. Zu diesem könnt Ihr ausweichen, wenn Ihr am Montagabend nicht auf Eurer Couch Platz nehmen könnt / wollt.

Das Spiel gibt es dabei auf zwei unterschiedlichen Kanälen zu sehen, nämlich bei Sky Go und Sky Ticket.

Greuther Fürth vs. 1. FC Köln im LIVE-STREAM bei Sky Go: Auch unterwegs

Über das Portal Sky Go kann man auch unterwegs jederzeit auf sein komplettes Sportprogramm zurückgreifen, sofern man Abonnent beim Pay-TV-Sender ist. Ob man über den Desktop oder jegliche mobile Geräte darauf zugreift, ist dem Kunden selbst überlassen.

Übrigens: Seid Ihr bei Sky Go über Euren Zugang angemeldet, dann seht Ihr das exakt gleiche Programm wie im TV.

Greuther Fürth vs. 1. FC Köln im LIVE-STREAM bei Sky Ticket: Keine Vertragsbindung

Greuther Fürth vs. 1. FC Köln wird am Montagabend live im TV und auch live im Stream übertragen. Die zweite Möglichkeit ist dabei Sky Ticket, ein Sonderangebot von Sky.

Damit erspart Ihr Euch lange Vertragsbindungen und könnt mit einer Monatsanmeldung die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM anschauen. Was das kostet, erfahrt Ihr auf der Homepage des Programms.

Greuther Fürth vs. 1. FC Köln: Die besten Szenen (Highlights) bei DAZN anschauen

Es kann natürlich sein, dass die Partie am Montagabend für Euch zu einer ungünstigen Zeit stattfindet und Ihr sie deswegen live im TV und im LIVE-STREAM verpasst.

Darum gibt es diesen Abschnitt, denn natürlich sollt Ihr eine Alternative zur Hand haben: Mit dem Highlightformat hat DAZN sich in die Rechte um die 2. Bundesliga eingemischt und bringt die besten Szenen der Begegnungen (auch von Greuther Fürth vs. 1. FC Köln) 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform.

Neben den Zweitliga-Highlights zeigt DAZN auch die Bundesliga-Highlights und hat sämtliche Live-Events im Angebot: Darunter fallen die , , Premier League, , und viele andere Sportarten.

Und: Im Gegensatz zu vielen schlechten YouTube-Videos gibt es die besten Szenen von Greuther Fürth vs. Köln heute Abend ab 23 Uhr in bester Qualität zu sehen.

Die beiden Cheftrainer geben ihre Aufstellungszettel gegen 19.30 Uhr an die Öffentlichkeit. Um diese Uhrzeit findet Ihr die Line-Ups an dieser Stelle.

Greuther Fürth vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER verfolgen

Wer nicht zwingend Bilder aus Fürth sehen muss, der kann alternativ auch auf TV und LIVE-STREAM verzichten und sich dem LIVE-TICKER von Goal widmen.

Denn die Begegnung Greuther Fürth vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER gibt es auf der Goal-Seite zum Preis von genau Null Euro - kostenlos.

Ab 20 Uhr beginnen auch hier die Vorberichte, ehe ab 20.30 Uhr der Ball rollt.

Greuther Fürth vs. 1. FC Köln: Der direkte Vergleich