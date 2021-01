SpVgg Greuther Fürth gegen FC St. Pauli heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

14. Spieltag in der 2. Bundesliga: Fürth empfängt St. Pauli. Goal erklärt, wo Ihr die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

In der 2. trifft die SpVgg heute auf den . Die Partie wird um 13.30 Uhr angepfiffen.

Die Vorzeichen vor diesem Spiel sind klar, denn mit Greuther Fürth trifft ein Aufstiegsaspirant auf den abstiegsgefährdeten FC St. Pauli. Die Gastgeber sind Dritter, aktuell liegen die Fürther vier Punkte hinter dem erstplatzierten . Die Hamburger hingegen spielen bislang eine schwache Saison, nach zwölf Spielen hat man lediglich acht Punkte auf dem Konto.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Greuther Fürth gegen St. Pauli heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Greuther Fürth gegen St. Pauli heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos

Wettbewerb : (14. Spieltag)

: (14. Spieltag) Datum : Sonntag, 03. Januar 2021

: Sonntag, 03. Januar 2021 Uhrzeit : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Ort: Fürth

Greuther Fürth gegen St. Pauli heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Die 2. Bundesliga wird in dieser Spielzeit exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky aus Unterföhring übertragen. Wer die Spiele seines Lieblingsteams sehen möchte, muss also ein Abonnement mit dem Bezahlsender abschließen. Im Free-TV wird kein Spiel der 2. Liga live zu sehen sein.

Greuther Fürth gegen St. Pauli heute live im TV schauen: Geht das?

Sky geht mit Moderator Stefan Hempel ab 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 mit den Vorberichten auf Sendung. Ihr könnt Euch aussuchen, ob Ihr die Konferenz auf eben diesem Sender verfolgt oder auf Sky Sport Bundesliga 5 umschaltet, dort läuft das Einzelspiel mit Kommentator Michael Born.

Wer sich genauer über Sky informieren möchte, dem haben wir hier die Webseite verlinkt.

Mehr Teams

Greuther Fürth gegen St. Pauli: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM

Fürth gegen St. Pauli wird heute auch im LIVE-STREAM übertragen. Ihr könnt das Spiel entweder über Sky Go, Sky Ticket oder Onefootball schauen. Alle legalen Optionen sind allerdings kostenpflichtig.

Greuther Fürth gegen St. Pauli heute im LIVE-STREAM auf Sky Go sehen

Sky Go ist in jedem Abo-Paket enthalten, als Kunde von Sky habt Ihr also immer Zugriff auf die App. Vorausetzung ist allerdings, dass Ihr einen Sky-Receiver besitzt.

Greuther Fürth vs. St. Pauli: Sky Ticket zeigt die 2. Liga heute im LIVE-STREAM

Wer keinen Receiver besitzt, der kann die 2. Liga im Stream über Sky Ticket verfolgen. Das Ticket abonniert Ihr monatlich für mindestens 9,99 Euro.

Greuther Fürth gegen St. Pauli heute im LIVE-STREAM: Onefootball

Onefootball wird das Einzelspiel zwischen Fürth und St. Pauli übertragen, für einmalige 3,99 Euro könnt Ihr Euch den Zugang dazu erwerben.

Greuther Fürth gegen St. Pauli heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Greuther Fürth:

Burchert - Meyerhöfer, Jaeckel, Bauer, Raum - Green, Stach, Seguin - Ernst, Leweling, Nielsen

Bei Greuther Fürth ist die Rechnung einfach: Trainer Stefan Leitl schickt exakt die gleiche Startelf auf den Platz wie beim überraschenden Sieg in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei der TSG Hoffenheim kurz vor Weihnachten. Die Fürther setzten sich nach Elfmeterschießen gegen den Erstligisten durch.

Auf folgende Aufstellung setzt der FC St. Pauli:

Brodersen - Ohlsson, Knoll, Dzwigala, Paqarada - Aremu, Zalazar - Dittgen, Daschner, Lankford - Makienok

Hier kommt unsere erste Startelf im neuen Jahr:



Brodersen

Ohlsson

Knoll

Lankford

Zalazar

Dittgen

Daschner

Aremu

Makienok

Paqarada

Dźwigała#fcsp | #sgffcsp pic.twitter.com/ekVvH2GPxx — FC St. Pauli (@fcstpauli) January 3, 2021

Fünf Änderungen nimmt St. Paulis Trainer Timo Schultz im Vergleich zum 0:3 gegen Düsseldorf vor der Weihnachtspause vor. Neu dabei in der Startelf sind heute Daschner, Lankford, Aremu, Makienok und Neuzugang Dzwigala.

Greuther Fürth gegen St. Pauli heute live: Die 2. Liga im LIVE-TICKER verfolgen

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal hält all diejenigen auf dem Laufenden, die kein Geld für die TV-Übertragung zahlen möchten. Hier geht’s direkt zum Ticker zu Fürth vs. St. Pauli.

Greuther Fürth gegen St. Pauli heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

DAZN lädt zu jedem Zweitligaspiel nur 40 Minuten nach dem Schlusspfiff die Highlights der Partie hoch.

Auf DAZN bekommt Ihr jeden Tag Livesport zu sehen, der Streamingdienst aus Ismaning hat unter anderem die und , Bundesliga, , , NFL, Boxen oder Darts im Programm. Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.

Greuther Fürth gegen St. Pauli heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Greuther Fürth bisher 32 Spiele (wettbewerbsübergreifend) St. Pauli 14 Siege 8 10 Remis 10 55 Tore 41 12,7 Mio. Euro Marktwert 17,7 Mio. Euro

Greuther Fürth gegen St. Pauli heute: TV, LIVE-STREAM, TICKER - die Übertragung der 2. Liga im Überblick