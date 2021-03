Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Frankenderby in der 2. Bundesliga: Fürth empfängt Nürnberg! Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Greuther Fürth trifft in der 2. Bundesliga auf den 1. FC Nürnberg. Die Partie wird um 13.30 Uhr in Fürth angepfiffen.

Derby im Frankenland: Der Tabellendritte Greuther Fürth empfängt den Tabellenvierzehnten 1. FC Nürnberg. In den vergangenen Jahren scheinen sich die Machtverhältnisse in Franken geändert zu haben. Während Fürth seit Jahren in der oberen Tabellenhälfte um den Aufstieg mitspielt, dümpelt der 1. FCN in der Abstiegsregion herum. Fünf Punkte trennen den Club vom Relegationsplatz – gelingt heute ausgerechnet gegen Fürth der Befreiungsschlag?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos

Wettbewerb : 2. Bundesliga (26. Spieltag)

: 2. Bundesliga (26. Spieltag) Datum : Sonntag, 21. März 2021

: Sonntag, 21. März 2021 Uhrzeit : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Ort: Fürth

Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 2. Bundesliga übertragen

In dieser Saison wird die 2. Bundesliga exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen, alle Spiele der 2. Liga bekommt Ihr also live zu sehen. Gleichzeitig bedeutet das, dass es den Wettbewerb nicht live im Free-TV zu sehen gibt. Alle weiteren Infos zur Übertragung und zu Sky findet Ihr in den nächsten Absätzen.

Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV

Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg wird heute live von Sky in voller Länge im Pay-TV übertragen. Dabei könnt Ihr Euch aussuchen, ob Ihr das Einzelspiel oder die Konferenz sehen möchtet. Sky geht um 12.30 Uhr auf Sendung, die Moderation übernimmt Yannick Erkenbrecher. Das Einzelspiel bekommt Ihr mit Kommentator Hansi Küpper auf Sky Sport Bundesliga 3 zu sehen, die Konferenz wird auf Sky Sport Bundesliga 2 laufen. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen entsprechenden Receiver besitzen. Hier erfahrt Ihr mehr zu den Angeboten.

Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg heute live im LIVE-STREAM

Sky wird die 2. Bundesliga auch im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket übertragen. Zudem könnt Ihr das Einzelspiel über Onefootball schauen. Alle Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store.

Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Falls Ihr bereits Sky-Kunde seid, dann könnt Ihr die 2. Bundesliga ohne Aufpreis im LIVE-STREAM über Sky Go verfolgen. Einzige Voraussetzung ist, dass Ihr über einen Sky-Receiver verfügt, dann steht dem Stream von unterwegs aus nichts mehr im Wege.

Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Wer spontan das Frankenderby schauen möchte, sich aber in der kurzen Zeit keinen Receiver besorgen kann, der kann die 2. Liga auf Sky Ticket verfolgen. Über das Ticket könnt Ihr für mindestens einen Monat die 1. und 2. Bundesliga schauen – je nach Paket sogar mehr! Hier gibt’s alle weiteren Infos.

Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg heute live im LIVE-STREAM: Onefootball

Sky hat eine Kooperation mit dem Ergebnisdienst Onefootball, durch welche Ihr für 3,99 Euro das Einzelspiel über die App schauen könnt. Auf Onefootball bekommt Ihr zudem die DFB-Pokal-Spiele zu sehen, die von Sky übertragen werden. Hier geht’s zu Onefootball.

Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal erfahrt Ihr alles Wichtige zum Frankenderby und zur 2. Bundesliga. Fast in Echtzeit berichtet der Ticker über erzielte Tore, vergebene Chancen und verteilte Karten, zudem habt Ihr immer Zugriff auf die aktuelle Tabellensituation - schaut mal rein!

Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Falls Ihr das Spiel verpasst habt, dann könnt Ihr Euch nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Partie auf DAZN anschauen.

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning, der fast jede erdenkliche Sportart im LIVE-STREAM überträgt. Parallel zum Frankenderby wird DAZN das Bundesligaspiel zwischen Hoffenheim und Mainz zeigen. Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.

Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Greuther Fürth bisher 47 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Nürnberg 14 Siege 19 14 Remis 14 51 Tore 71 20,4 Mio. Euro Marktwert 21,6 Mio. Euro David Raum (3 Mio. Euro) wertvollster Spieler Robin Hack (3,5 Mio. Euro)

Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick