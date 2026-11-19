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Grazer AK vs. Rapid Wien: Anstoßzeit

Im Graz-Liebenau-Stadion empfängt Grazer AK den Tabellenführer Rapid Wien in der Österreichischen Bundesliga. Die Partie bringt den Letzten der Tabelle mit dem Ersten zusammen – ein Aufeinandertreffen zweier Klubs, die sich derzeit in völlig unterschiedlichen Verfassungen befinden.

Für Grazer AK läuft die Saison bisher alles andere als nach Plan. Trainer Gerald Scheiblehner muss mit seiner Mannschaft aus einem tiefen Formtief herausfinden, nachdem die Gäste zuletzt klar an Boden verloren haben. Der Druck auf den Aufsteiger wächst mit jedem Spieltag.

Rapid Wien hingegen reist als Spitzenreiter nach Graz und befindet sich in blendender Verfassung. Unter Trainer Johannes Hoff Thorup hat der Rekordmeister eine beeindruckende Serie aufgebaut und gibt sich aktuell keine Blöße.

Das direkte Duell der beiden Klubs hat in dieser Saison bereits eine klare Botschaft gesendet: Beim ersten Aufeinandertreffen im August setzte Rapid Wien ein unmissverständliches Ausrufezeichen. Ob Grazer AK auf heimischem Rasen eine andere Antwort geben kann, bleibt die zentrale Frage dieser Partie.

Alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit gibt es weiter unten.

Themen der Woche: Was war bei Grazer AK und Rapid Wien los?

Grazer AK kommt mit einer Bilanz von null Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 2:1-Niederlage gegen Austria Lustenau. Besonders schmerzhaft war das 1:6 gegen Sturm Graz sowie das 0:4 gegen Hartberg – in diesen fünf Spielen erzielte der Klub insgesamt vier Tore und kassierte 16.

Rapid Wien präsentiert sich in einer völlig anderen Verfassung: vier Siege und ein Sieg in einem Testspiel stehen in den letzten fünf Auftritten zu Buche. Zuletzt bezwang Rapid den Wolfsberger AC mit 6:0, davor Austria Wien auswärts mit 2:0. Über die fünf Spiele hinweg erzielte Rapid 16 Tore und ließ lediglich einen Gegentreffer zu.

Grazer AK vs. Rapid Wien: Aufstellungen

Grazer AK vs. Rapid Wien: Form

Grazer AK vs. Rapid Wien: Bilanz direkte Duelle

Grazer AK vs. Rapid Wien: Die Tabellen