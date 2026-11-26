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Wann ist Anstoß bei Grazer AK gegen Altach?

Grazer AK empfängt Altach in der Österreich 1. Bundesliga. Gespielt wird im Graz-Liebenau Stadium in Graz.

Für die Gastgeber unter Trainer Gerald Scheiblehner läuft es zurzeit schlecht. Das Team verlor die letzten vier Pflichtspiele und holte zuletzt nur ein Remis gegen WSG Tirol.

Besonders die Defensive bereitet Sorgen. Gegen Rapid Wien setzte es zuletzt ein 0:3, zuvor kassierte Grazer AK in Hartberg und im Pokal gegen Altach jeweils vier Gegentore.

Altach reist mit deutlich mehr Rückenwind an. Das Team von Ognjen Zaric gewann zuletzt 1:0 gegen Sturm Graz und blieb damit ohne Gegentor.

Den Pokalerfolg gegen Grazer AK Ende Oktober feierte Altach mit 4:0. Auf diese Partie wird sich der Blick vor dem Wiedersehen automatisch richten.

In der Tabelle liegt Altach auf Rang 8 und damit drei Plätze vor Grazer AK auf Rang 11. Hier lesen Sie, was Sie zu Übertragung und Anstoßzeit wissen müssen.

Was war zuletzt bei Grazer AK und Altach los?

Grazer AK holte aus den jüngsten fünf Spielen kein einziges Mal drei Punkte und steht bei einer Bilanz von 0 Siegen, 1 Remis und 4 Niederlagen. Zuletzt verlor die Mannschaft mit 0:3 gegen Rapid Wien. Zuvor hieß es 1:2 gegen Austria Lustenau, 0:4 in Hartberg und 0:4 im Pokal gegen Altach, dazu kam ein 1:1 bei WSG Tirol. Insgesamt erzielte Grazer AK zwei Tore und kassierte 14.

Altach kommt auf drei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Zuletzt gewann das Team 1:0 gegen Sturm Graz, davor stand ein 5:1 im Testspiel gegen Bregenz zu Buche. Die Niederlage gab es mit 0:3 in Hartberg, dazu kamen ein 1:1 gegen Ried und der 4:0-Pokalsieg gegen Grazer AK. Die Bilanz lautet 11 erzielte Tore bei 5 Gegentoren.

Mit welchen Aufstellungen spielen Grazer AK und Altach?

In welcher Form sind Grazer AK und Altach?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Grazer AK und Altach in der Tabelle?