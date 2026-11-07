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Schweiz Super League
team-logoGrasshopper Club
Letzigrund Stadion
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Grasshopper Club vs. FC Lausanne-Sport heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Grasshopper Club - FC Lausanne-Sport
Grasshopper Club
FC Lausanne-Sport
Schweiz Super League

In der Schweiz Super League spielt Grasshopper Club gegen FC Lausanne-Sport. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Grasshopper Club vs. FC Lausanne-Sport: Anstoßzeit

crest
Schweiz Super League - Spielwoche 13
Letzigrund Stadion

Im Letzigrund Stadion in Zürich treffen Grasshopper Club und FC Lausanne-Sport in der Schweizer Super League aufeinander. Beide Mannschaften befinden sich in einer schwierigen Phase und brauchen dringend Punkte.

Grasshopper kommt mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team von Trainer Peter Zeidler nur einen Sieg – und der kam im Cup gegen unterklassige Konkurrenz. In der Liga warten die Zürcher seit zwei Spielen auf einen Dreier.

Bei Lausanne-Sport hat sich die Lage zuletzt dramatisch zugespitzt. Trainer Luka Elsner wurde nach nur fünf Monaten im Amt entlassen, nachdem die Mannschaft in der Liga acht ihrer zwölf Spiele verloren hatte. Ludovic Magnin übernimmt nun das Kommando an der Seitenlinie.

Das Trainerkarussell dreht sich bei Lausanne also weiter – und Magnin steht sofort unter Druck. Sein Team verlor zuletzt vier der fünf Super-League-Spiele, darunter ein 4:5-Spektakel gegen den FC Thun.

Beide Klubs stehen im Tableau eng beieinander, was dieses Duell zu einem direkten Kampf um wichtige Zähler macht. Wer hier verliert, gerät noch tiefer in die Bredouille.

Nachfolgend alle Informationen zu TV-Übertragung, Livestream und Anstoßzeit.

Themen der Woche: Was war bei Grasshopper Club und FC Lausanne-Sport los?

Grasshopper kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete 2:2 gegen den FC Vaduz. Zuvor gab es ein torloses Remis gegen den FC Basel. Den einzigen Sieg in dieser Phase feierte das Team mit einem 8:0-Kantersieg im Cup gegen FC Grenchen 15.

Lausanne-Sport präsentiert sich in einer deutlich schlechteren Verfassung: Aus den letzten fünf Pflichtspielen gab es nur einen Sieg, vier Partien gingen verloren. Zuletzt unterlag das Team dem FC Thun mit 4:5 – ein Ergebnis, das den Abwärtstrend eindrucksvoll illustriert. In vier Super-League-Spielen kassierte Lausanne dabei neun Gegentore und erzielte selbst nur zwei.

GRA

GRA - Form

YVE
N2-3
YB
N0-2
GRE
S0-8
BAS
U0-0
VAD
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
12/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
LAU

LAU - Form

LUG
N0-4
GAL
N1-0
WIN
S0-7
SIO
N1-0
THU
N4-5
Tor erzielt (kassiert)
11/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Grasshopper Club vs. FC Lausanne-Sport: Aufstellungen

Grasshopper Club vs FC Lausanne-Sport Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • P. Zeidler

Grasshopper Club vs. FC Lausanne-Sport: Form

GRA

GRA - Form

YVE
N2-3
YB
N0-2
GRE
S0-8
BAS
U0-0
VAD
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
12/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
LAU

LAU - Form

LUG
N0-4
GAL
N1-0
WIN
S0-7
SIO
N1-0
THU
N4-5
Tor erzielt (kassiert)
11/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Grasshopper Club vs. FC Lausanne-Sport: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Grasshopper ClubUnentschiedenFC Lausanne-Sport
2
2
1
Schweiz Super League
FC Lausanne-Sport badge
FC Lausanne-Sport
LAU
1
Grasshopper Club badge
Grasshopper Club
GRA
1
END
Schweiz Super League
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FC Lausanne-Sport
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Grasshopper Club
GRA
3
END
Schweiz Super League
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Grasshopper Club
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Schweiz Super League
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FC Lausanne-Sport
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1
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Grasshopper Club
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1
END
Schweiz Super League
Grasshopper Club badge
Grasshopper Club
GRA
3
FC Lausanne-Sport badge
FC Lausanne-Sport
LAU
1
END
10Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Grasshopper Club vs. FC Lausanne-Sport: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC LuganoFC LuganoLUG
1211103610+2634
S
S
S
S
S
2
BSC Young BoysBSC Young BoysYB
127413823+1525
N
S
S
S
U
3
FC SionFC SionSIO
127232518+723
U
S
N
U
S
4
FC ZürichFC ZürichZUR
126242526-120
S
S
S
U
S
5
FC St. GallenFC St. GallenGAL
126151922-319
S
N
S
S
N
6
Servette FCServette FCSER
125161716+116
N
S
S
N
S
7
FC Basel 1893FC Basel 1893BAS
124261822-414
N
U
N
N
S
8
FC LuzernFC LuzernLUZ
123451925-613
U
N
N
S
N
9
FC ThunFC ThunTHU
124172434-1013
S
N
N
S
N
10
FC VaduzFC VaduzVAD
123182425-110
U
N
S
N
N
11
Grasshopper ClubGrasshopper ClubGRA
122461528-1310
U
U
N
N
N
12
FC Lausanne-SportFC Lausanne-SportLAU
121381122-116
N
N
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg

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