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Grasshopper Club vs. FC Lausanne-Sport: Anstoßzeit

Schweiz Super League - Spielwoche 13 7. Nov. 2026 - 14:30 Letzigrund Stadion

Im Letzigrund Stadion in Zürich treffen Grasshopper Club und FC Lausanne-Sport in der Schweizer Super League aufeinander. Beide Mannschaften befinden sich in einer schwierigen Phase und brauchen dringend Punkte.

Grasshopper kommt mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team von Trainer Peter Zeidler nur einen Sieg – und der kam im Cup gegen unterklassige Konkurrenz. In der Liga warten die Zürcher seit zwei Spielen auf einen Dreier.

Bei Lausanne-Sport hat sich die Lage zuletzt dramatisch zugespitzt. Trainer Luka Elsner wurde nach nur fünf Monaten im Amt entlassen, nachdem die Mannschaft in der Liga acht ihrer zwölf Spiele verloren hatte. Ludovic Magnin übernimmt nun das Kommando an der Seitenlinie.

Das Trainerkarussell dreht sich bei Lausanne also weiter – und Magnin steht sofort unter Druck. Sein Team verlor zuletzt vier der fünf Super-League-Spiele, darunter ein 4:5-Spektakel gegen den FC Thun.

Beide Klubs stehen im Tableau eng beieinander, was dieses Duell zu einem direkten Kampf um wichtige Zähler macht. Wer hier verliert, gerät noch tiefer in die Bredouille.

Nachfolgend alle Informationen zu TV-Übertragung, Livestream und Anstoßzeit.

Themen der Woche: Was war bei Grasshopper Club und FC Lausanne-Sport los?

Grasshopper kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete 2:2 gegen den FC Vaduz. Zuvor gab es ein torloses Remis gegen den FC Basel. Den einzigen Sieg in dieser Phase feierte das Team mit einem 8:0-Kantersieg im Cup gegen FC Grenchen 15.

Lausanne-Sport präsentiert sich in einer deutlich schlechteren Verfassung: Aus den letzten fünf Pflichtspielen gab es nur einen Sieg, vier Partien gingen verloren. Zuletzt unterlag das Team dem FC Thun mit 4:5 – ein Ergebnis, das den Abwärtstrend eindrucksvoll illustriert. In vier Super-League-Spielen kassierte Lausanne dabei neun Gegentore und erzielte selbst nur zwei.

Grasshopper Club vs. FC Lausanne-Sport: Aufstellungen

Grasshopper Club vs. FC Lausanne-Sport: Form

Grasshopper Club vs. FC Lausanne-Sport: Bilanz direkte Duelle

Grasshopper Club vs. FC Lausanne-Sport: Die Tabellen