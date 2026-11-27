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Wann ist Anstoß bei Grasshopper Club gegen den FC Basel?

Schweiz Super League - Spielwoche 15 28. Nov. 2026 - 12:00 Letzigrund Stadion

Grasshopper Club empfängt in der Schweizer Super League den FC Basel. Gespielt wird im Letzigrund Stadion in Zürich.

Für die Gastgeber unter Trainer Olaf Janssen läuft es zuletzt zäh. Die Niederlage gegen den FC Lugano war die jüngste Enttäuschung, in der Liga stehen die Grasshoppers auf Rang 11.

Davor holte Grasshopper Club gegen Lausanne-Sport (1:1) und den FC Vaduz (2:2) zwei Unentschieden. Ein Sieg fehlt in den vergangenen fünf Partien.

Der FC Basel von Slavisa Jokanovic steht mit Platz 8 besser da, kommt aber ebenfalls mit einem Rückschlag. Zuletzt verlor die Mannschaft mit 0:2 beim FC Luzern.

In der Offensive zeigte Basel zuletzt zwei Gesichter: Dem 3:3 beim FC Thun stand das torlose Spiel gegen Grasshopper Club gegenüber. Genau dieses 0:0 liegt erst wenige Wochen zurück.

Beide Teams brauchen also dringend ein Erfolgserlebnis. Wo Sie die Partie sehen können, erfahren Sie im Folgenden.

Was war zuletzt bei Grasshopper Club und dem FC Basel los?

Grasshopper Club holte aus den vergangenen fünf Spielen drei Unentschieden bei zwei Niederlagen und keinem Sieg. Zuletzt unterlag das Team dem FC Lugano mit 1:2, zuvor verlor es ein Testspiel gegen Austria Lustenau ebenfalls 1:2. Aus den fünf Partien stehen fünf erzielte und sieben kassierte Tore zu Buche.

Der FC Basel verbuchte einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt setzte es ein 0:2 beim FC Luzern, im Pokal gewann Basel zuvor mit 3:0 beim FC Stade Nyonnais. Das Torverhältnis der fünf Spiele lautet 7:7.

Wie könnten Grasshopper Club und der FC Basel aufstellen?

In welcher Form sind Grasshopper Club und der FC Basel?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen beide Teams in der Tabelle?