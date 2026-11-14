So sehen Sie Gotham FC gegen Kansas City Current mit einem VPN

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo möglicherweise geografische Beschränkungen gelten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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Einen zuverlässigen VPN-Dienst besorgen . Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland Sportdigital Österreich sportdigital+ Schweiz sportdigital+

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Übertragungspartner aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Übertragungspartner oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Gotham FC und Kansas City Current treffen in den NWSL-Playoffs aufeinander. Das Team von Rose Lavelle ist im Sports Illustrated Stadium Gastgeber, nachdem es sich mit einem 1:0-Sieg gegen Seattle Reign einen Platz unter den letzten Vier gesichert hat.

Gotham ist in guter Form und hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Zuletzt gelang der knappe Sieg gegen Seattle Reign. Die Mannschaft von Juan Carlos Amoros geht damit nach zwei Siegen in Folge in diese Playoff-Partie.

Kansas City Current geht als das formstärkere Team in dieses Duell. Die Mannschaft von Chris Armas hat alle fünf ihrer letzten fünf Spiele gewonnen, viele Tore erzielt und wenige kassiert. Zu den jüngsten Ergebnissen zählt ein deutlicher 5:1-Sieg gegen Bay FC.

Current steht in der NWSL-Tabelle auf Rang vier, während Gotham FC die Tabelle anführt. Damit kommt es zu einem reizvollen Duell zwischen dem besten Team der regulären Saison und einer Mannschaft, die genau zum richtigen Zeitpunkt in Form gekommen ist.

Die beiden Klubs sind in jüngerer Vergangenheit viermal aufeinandergetroffen. Die Ergebnisse verteilen sich gleichmäßig, und die Partien waren durchweg eng. Auch diesmal ist ein knappes Duell zu erwarten. Im Folgenden erfahren Sie alles Wichtige zur Übertragung.

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