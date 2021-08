Gold Cup live: USA vs. Mexiko heute im TV und LIVE-STREAM sehen - die Übertragung des Finales

Finale im Gold Cup! Die USA trifft auf Mexiko. Goal erklärt, wo das Endspiel des Gold Cups live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Im Finale des Gold Cups spielt die USA gegen Mexiko. Die Partie wird in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2.30 Uhr angepfiffen.

Damit stehen die beiden großen Favoriten im Endspiel des Gold Cups, an dem die Nationen aus Nord- und Mittelamerika teilnehmen. Als weiterer Teilnehmer wurde Katar eingeladen. Der Gastgeber der Weltmeisterschaft 2022 darf über verschiedene Turniere Spielpraxis sammeln - weil genügend Geld in Richtung der Offiziellen fließt. Am Ende setzte sich die Qualität der USA durch, die gegen Katar 1:0 siegten. Mexiko gewann mit 2:1 gegen Kanada.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo USA vs. Mexiko live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

USA vs. Mexiko live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Gold Cup (Finale)

: Gold Cup (Finale) Datum : Montag, 2. August 2021

: Montag, 2. August 2021 Uhrzeit : 2.30 Uhr

: 2.30 Uhr Ort: Allegiant Stadium, Nevada

USA vs. Mexiko live im TV und LIVE-STREAM: So wird der Gold Cup übertragen

Wir haben erfreuliche Nachrichten für Euch, denn der Gold Cup wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen! Der kostenpflichtige Sportsender Sportdigital besitzt die Übertragungsrechte und wird das Finale zwischen den USA und Mexiko live übertragen.

USA vs. Mexiko live: Sportdigital

USA gegen Mexiko könnt Ihr live und über die volle Spielzeit auf Sportdigital schauen! Der Sender wird das Endspiel für Euch übertragen. Die Partie findet in der Nacht von Sonntag (01.08) auf Montag (02.08) um 2.30 Uhr in der Nacht statt. Ihr braucht also gar nicht erst schlafen zu gehen, sondern Ihr könnt Euch auf eine spannende Fußballnacht freuen!

USA vs. Mexiko live im LIVE-STREAM

Sportdigital ist ein Sportsender, der die Spiele des Gold Cups überträgt. Sportdigital hat aber auch andere Ligen im Programm, wie zum Beispiel die MLS oder die brasilianische Liga. Fußballexoten kommen hier also voll auf den Geschmack. Sportdigital könnt Ihr im ersten Monat gratis testen, danach kostet der Sender 4,99 Euro im Monat. Ihr könnt aber auch ein Ein-Tages-Abo für 2,99 Euro oder ein Jahresabo für 44,99 Euro abschließen. Alle weiteren Infos gibt’s unter diesem Link.

USA vs. Mexiko live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich