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Süper Lig
team-logoGöztepe
Gursel Aksel Stadium
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Göztepe vs. Istanbul Basaksehir heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Göztepe - Istanbul Basaksehir
Göztepe
Istanbul Basaksehir
Süper Lig

In der Süper Lig spielt Göztepe gegen Istanbul Basaksehir. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Göztepe vs. Istanbul Basaksehir: Anstoßzeit

crest
Süper Lig - Spielwoche 11
Gursel Aksel Stadium

Im Gursel Aksel Stadium in Izmir empfängt Göztepe den Istanbul Basaksehir zum Süper-Lig-Duell. Beide Mannschaften treffen im oberen Tabellendrittel aufeinander und kämpfen um wichtige Punkte im Titelrennen.

Göztepe präsentiert sich in dieser Saison in beeindruckender Verfassung. Vier Siege aus den letzten fünf Ligaspielen unterstreichen die Stärke der Mannschaft von Trainer Stanimir Stoilov, die zuletzt mit einem 1:2-Auswärtssieg bei Fenerbahçe auf sich aufmerksam machte.

Istanbul Basaksehir reist nach Izmir mit gemischten Eindrücken aus den jüngsten Wochen. Nuri Sahins Mannschaft holte zuletzt einen deutlichen 5:2-Sieg gegen Samsunspor, kassierte davor aber eine 0:2-Niederlage gegen Beşiktaş.

Die Tabellensituation verleiht dieser Partie zusätzliche Brisanz: Göztepe steht auf Rang neun, Basaksehir auf Platz zehn. Ein Sieg könnte für beide Teams eine spürbare Verschiebung im Klassement bedeuten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Göztepe und Istanbul Basaksehir los?

Göztepe zeigt sich in starker Form und gewann vier der letzten fünf Pflichtspiele bei einem Unentschieden. Der jüngste Erfolg gelang mit einem 1:2-Auswärtssieg bei Fenerbahçe, zuvor bezwang die Mannschaft Eyupspor mit 0:4. In den fünf Partien erzielte Göztepe neun Tore und kassierte lediglich vier.

Istanbul Basaksehir kommt auf eine Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Zuletzt gewann Basaksehir klar mit 5:2 gegen Samsunspor, verlor aber zuvor mit 0:2 gegen Beşiktaş. Insgesamt traf Basaksehir in diesen fünf Begegnungen zwölfmal und ließ fünf Gegentreffer zu.

GÖZ

GÖZ - Form

RIZ
U2-2
EYU
S0-4
KOB
S1-2
COB
S2-0
FB
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
IBS

IBS - Form

GEN
S4-0
KSP
U0-0
GAZ
S2-1
BJK
N2-0
SAM
S5-2
Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Göztepe vs. Istanbul Basaksehir: Aufstellungen

Göztepe vs Istanbul Basaksehir Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • S. Stoilov

Göztepe vs. Istanbul Basaksehir: Form

GÖZ

GÖZ - Form

RIZ
U2-2
EYU
S0-4
KOB
S1-2
COB
S2-0
FB
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
IBS

IBS - Form

GEN
S4-0
KSP
U0-0
GAZ
S2-1
BJK
N2-0
SAM
S5-2
Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Göztepe vs. Istanbul Basaksehir: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

GöztepeUnentschiedenIstanbul Basaksehir
2
0
3
Süper Lig
Istanbul Basaksehir badge
Istanbul Basaksehir
IBS
2
Göztepe badge
Göztepe
GÖZ
1
END
Süper Lig
Göztepe badge
Göztepe
GÖZ
1
Istanbul Basaksehir badge
Istanbul Basaksehir
IBS
0
END
Süper Lig
Göztepe badge
Göztepe
GÖZ
4
Istanbul Basaksehir badge
Istanbul Basaksehir
IBS
1
END
Süper Lig
Istanbul Basaksehir badge
Istanbul Basaksehir
IBS
4
Göztepe badge
Göztepe
GÖZ
1
END
Pokal
Istanbul Basaksehir badge
Istanbul Basaksehir
IBS
3
Göztepe badge
Göztepe
GÖZ
1
END
8Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Göztepe vs. Istanbul Basaksehir: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
GalatasarayGalatasarayGAL
108112312+1125
S
S
S
S
N
2
Amed SportifAmed SportifAMS
107212511+1423
S
S
S
U
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
10712248+1622
S
S
S
S
S
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
106132012+819
U
S
N
S
N
5
KasımpaşaKasımpaşaKAS
114611511+418
S
U
S
S
N
6
FenerbahçeFenerbahçeFB
105142410+1416
N
N
S
S
S
7
Corum FKCorum FKCOB
105142116+516
S
N
S
S
N
8
KocaelisporKocaelisporKOB
10514119+216
U
S
N
N
S
9
GöztepeGöztepeGÖZ
104332117+415
S
S
S
S
U
10
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
104241716+114
S
N
S
U
S
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
10424915-614
N
S
S
U
S
12
AlanyasporAlanyasporALS
10334916-712
N
N
N
U
S
13
RizesporRizesporRIZ
103251115-411
U
N
N
N
U
14
GençlerbirliğiGençlerbirliğiGEN
103251218-611
S
N
N
U
N
15
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
11236917-89
N
N
N
N
N
16
KonyasporKonyasporKSP
10226613-78
N
S
N
U
U
17
SamsunsporSamsunsporSAM
101181026-164
N
N
N
N
N
18
EyupsporEyupsporEYU
10109328-253
N
N
N
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
Qualifikation für die Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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