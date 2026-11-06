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Göztepe vs. Istanbul Basaksehir: Anstoßzeit

Süper Lig - Spielwoche 11 7. Nov. 2026 - 11:00 Gursel Aksel Stadium

Im Gursel Aksel Stadium in Izmir empfängt Göztepe den Istanbul Basaksehir zum Süper-Lig-Duell. Beide Mannschaften treffen im oberen Tabellendrittel aufeinander und kämpfen um wichtige Punkte im Titelrennen.

Göztepe präsentiert sich in dieser Saison in beeindruckender Verfassung. Vier Siege aus den letzten fünf Ligaspielen unterstreichen die Stärke der Mannschaft von Trainer Stanimir Stoilov, die zuletzt mit einem 1:2-Auswärtssieg bei Fenerbahçe auf sich aufmerksam machte.

Istanbul Basaksehir reist nach Izmir mit gemischten Eindrücken aus den jüngsten Wochen. Nuri Sahins Mannschaft holte zuletzt einen deutlichen 5:2-Sieg gegen Samsunspor, kassierte davor aber eine 0:2-Niederlage gegen Beşiktaş.

Die Tabellensituation verleiht dieser Partie zusätzliche Brisanz: Göztepe steht auf Rang neun, Basaksehir auf Platz zehn. Ein Sieg könnte für beide Teams eine spürbare Verschiebung im Klassement bedeuten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Göztepe und Istanbul Basaksehir los?

Göztepe zeigt sich in starker Form und gewann vier der letzten fünf Pflichtspiele bei einem Unentschieden. Der jüngste Erfolg gelang mit einem 1:2-Auswärtssieg bei Fenerbahçe, zuvor bezwang die Mannschaft Eyupspor mit 0:4. In den fünf Partien erzielte Göztepe neun Tore und kassierte lediglich vier.

Istanbul Basaksehir kommt auf eine Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Zuletzt gewann Basaksehir klar mit 5:2 gegen Samsunspor, verlor aber zuvor mit 0:2 gegen Beşiktaş. Insgesamt traf Basaksehir in diesen fünf Begegnungen zwölfmal und ließ fünf Gegentreffer zu.

Göztepe vs. Istanbul Basaksehir: Aufstellungen

Göztepe vs. Istanbul Basaksehir: Form

Göztepe vs. Istanbul Basaksehir: Bilanz direkte Duelle

Göztepe vs. Istanbul Basaksehir: Die Tabellen