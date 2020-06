Goal-User stimmen ab: Das sind die fünf besten türkischen Fußballer aller Zeiten

Goal hat seine User auf Facebook nach dem besten türkischen Fußballer aller Zeiten gefragt. Nun steht der Sieger fest.

-Klublegende Metin Oktay ist laut einer Umfrage von Goal der beste türkische Fußballer aller Zeiten. Der bereits verstorbene 36-fache Nationalspieler erhielt fast doppelt so viele Stimmen wie Sergen Yalcin und Emre Belözoglu, die das Podium komplettieren.

Oktay, der von 1955 bis 1961 sowie 1962 bis 1969 für die Löwen auflief, liegt mit 217 Toren in der ewigen Torschützenliste der auf dem vierten Platz. Insgesamt sechsmal konnte er sich die Torjägerkanone sichern, außerdem gewann er in der zwei Meisterschaften und viermal den Pokal. 1991 verunglückte er im Alter von 55 Jahren an der Ausfahrt der Bosporus-Brücke.

Yalcin, aktuell Trainer bei , landete bei der Umfrage auf dem zweiten Platz. Er war der erste Spieler, der bei den vier großen Türkei-Klubs , Galatasaray, Besiktas und unter Vertrag stand. Yalcin war ein begnadeter Techniker, an dem im Laufe seiner Karriere viele Topklubs ihr Interesse signalisierten, doch dem Mittelfeldmann fehlte es zuweilen an der nötigen Einstellung. Dennoch wurde er in seinem Heimatland fünfmal Meister und dreimal Pokalsieger.

Hakan Sükür und Arda Turan verpassen bei Umfrage das Podium

Platz drei sicherte sich Belözoglu, welcher derzeit mit 39 Jahren seine letzten Spiele vor dem Karriereende für Fenerbahce absolviert. Der zentrale Mittelfeldspieler stand neben Fenerbahce auch für die weiteren Istanbul-Klubs Galatasaray und auf dem Rasen, sammelte in der Heimat insgesamt 13 Titel und gewann mit Gala 2000 den UEFA Cup. 2001 wagte er den Sprung zu und gewann dort die . Außerhalb der Türkei spielte er zudem für und , mit den Rojiblancos holte er ebenfalls den nationalen Pokal. Zudem lief er 101-mal für sein Heimatland auf und erzielte dabei neun Tore.

Das Podium knapp verpasst haben bei der Umfrage Hakan Sükür und Arda Turan, die auf den Plätzen vier und fünf landeten.