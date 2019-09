Gladbach vs. Wolfsberger AC: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - die Übertragung der Europa League

In der Europa League hat Borussia Mönchengladbach zum Auftakt den Wolfsberger AC zu Gast. Goal verrät, wo das Spiel live in TV und LIVE-STREAM kommt.

Für geht es am ersten Spieltag der Gruppenphase in der gegen den Außenseiter der Gruppe J. Die Fohlen empfangen den Wolfsberger AC am Donnerstagabend um 21 Uhr.

Die Elf vom Niederrhein ist unter ihrem neuen Trainer Marco Rose solide, aber keineswegs überragend in die neue Saison gestartet. Im kam man gegen Sandhausen weiter, in der hat man nach zwei Siegen, einer Niederlage und einem Remis sieben Punkte auf der Habenseite. Da ist noch Luft nach oben, da sind sich die Verantwortlichen sicher. Gegen Underdog Wolfsberg wollen Thuram, Plea und Co. erfolgreich in die Euro League starten.

Die Gäste aus dem Nachbarland Österreich kommen mit großem Selbstvertrauen nach Gladbach, denn der Erstligist hat seine letzten vier Spiele allesamt gewinnen können. Dabei siegte man unter anderem mit 1:0 beim LASK. In Gladbach wäre man zum Start in die EL schon mit einem Zähler zufrieden.

Gladbach vs. Wolfsberger AC heute live in TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Begegnung live. Außerdem: Um 20 Uhr liefern wir in diesem Artikel sogar die Aufstellungen.

Gladbach vs. Wolfsberger AC: Europa League am 1. Gruppenspieltag

Duell Gladbach vs. Wolfsberger AC Datum Donnerstag, 19. September 2019 || 21 Uhr Ort Borussia-Park, Mönchengladbach Zuschauer 59.724 Plätze

Gladbach vs. Wolfsberger AC heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen

Die Europa League heute in einem LIVE-STREAM sehen? Borussia Mönchengladbach vs. Wolfsberger AC heute in voller Länge anschauen? Ja, das geht - mit DAZN.

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten der Begegnung heute kostenlos im LIVE-STREAM. Das liegt daran, dass der Streaminganbieter jedem Kunden, der sich bei DAZN registriert, einen Gratismonat schenkt.

Ganz grundsätzlich, damit Ihr Bescheid wisst: DAZN übernimmt zeigt 190 der insgesamt 205 Spiele exklusiv und in voller Länge im LIVE-STREAM. RTLnitro überträgt dagegen 15 ausgewählte Duelle live und co-exklusiv im Free-TV.

Gladbach vs. Wolfsberger AC heute live im Stream von DAZN - so geht's

Nun wisst Ihr es also: DAZN ist am Donnerstagabend Eure erste Anlaufstation, wenn Ihr die ganze Partie zwischen dem Bundesligisten Gladbach und dem österreichischen Erstligisten sehen wollt. Mit dem Gratismonat zeigt Euch der Streamingdienst die Begegnung sogar kostenlos - entweder als Einzelspiel oder als Teil der Goal-Zone (Konferenz).

Das sind die guten Neuigkeiten, die rund um Euer Interesse an der Begegnung Gladbach vs. Wolfsberg herumschwirren.

Gladbach vs. Wolfsberger AC heute live im Einzelspiel bei DAZN:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderator: Lukas Schönmüller

Kommentator: Jan Platte

Experte: Benny Lauth

Gladbach vs. Wolfsberger AC live in der Konferenz bei DAZN:

Art der Übertragung: Konferenz

Konferenz Start: kurz vor 21 Uhr

Kommentatoren: Jan Lüdeke und Christoph Stadtler

Jan Lüdeke und Christoph Stadtler Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch weitere Partien der GoalZone: u.a. Roma vs. , United vs. Astana, usw.

Gladbach vs. Wolfsberger AC live im Stream auf DAZN! So funktioniert der Gratismonat

Ab zu DAZN, wenn Ihr die vollen 90 Minuten Gladbach vs. Wolfsberger AC heute live anschauen wollt. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat - hier entlang.

Mit dem DAZN-Gratismonat genießt Ihr die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang umsonst. Und das Übertragungspaket ist prall gefüllt. Über 8.000 Livesport-Events zeigt DAZN jährlich in zahlreichen LIVE-STREAMS. Darunter folgendes: Die Champions League und Europa League , die Serie A und LaLiga sowie neu dabei: Die Bundesliga live bei DAZN! Holt Euch den Gratismonat und genießt Spitzenfußball pur beim Streamingdienst Nummer eins.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann klickt Euch doch mal durch unsere Übersichtsartikel. Dort bleibt keine Frage unbeantwortet.

Handy, Tablet, Laptop, Smart-TV oder Playstation 4 - Ihr habt die Wahl! Ladet Euch die kostenlose DAZN-App hier herunter:

Gladbach vs. Wolfsberger AC heute live im TV ansehen - so funktioniert's

Im oberen Abschnitt haben wir erklärt, wie die vollen 90 Minuten Gladbach vs. Wolfsberger AC heute im LIVE-STREAM gezeigt werden. Nun wird dargestellt, wie die ganze Partie im Fernsehen übertragen wird.

Gladbach vs. Wolfsberger AC heute über DAZN auf dem Smart-TV schauen

DAZN ist auch im Rennen, wenn es darum geht, die Begegnung live im Fernsehen anzusehen. Das ist zwar etwas umständlich, aber durchaus möglich. DAZN zeigt / überträgt Gladbach vs. Wolfsberg via LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV.

Dazu müsst Ihr nur Eines machen, nämlich die DAZN-App auf Euren Smart-TV laden, um dann den Stream zum Spiel öffnen zu können. Die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen modernen Fernsehern installierbar.

Gladbach vs. Wolfsberger AC live bei DAZN auf Deinem SMART-TV - Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Hier gibt es die Anleitung, wie Ihr die DAZN-App herunterladet, um Gladbach vs. Wolfsberg zu sehen:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts.

Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Gladbach vs. Wolfsberger AC mit DAZN auf Eurem SMART-TV!

Los geht’s!

Unser Abenteuer beginnt.

In wenigen Minuten startet unsere Maschine nach Düsseldorf. Von dort aus geht es mit dem Bus weiter nach Mönchengladbach. #UEL pic.twitter.com/o2DYfpEfeK — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) September 18, 2019

Gladbach vs. Wolfsberger AC heute live im Free-TV bei RTL Nitro sehen

Gute Nachrichten für alle, die die vollen 90 Minuten heute nicht auf DAZN, sondern anderswo sehen wollen: Das geht! Gladbach vs. Wolfsberger AC wird heute live im Free-TV bei RTL Nitro zu sehen sein.

RTL Nitro zeigt pro Spieltag immer eine Begegnung eines deutschen Teams in voller Länge. Den Auftakt macht die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem Wolfsberger AC am 19. September (21 Uhr).

Hier geht es direkt zum Kanal, wo Ihr eine Übersicht über das Programm des Senders bekommt.

Alternativ könnt Ihr mit einen kostenpflichtigen Abonnement bei TVnow auch einen LIVE-STREAM zum Spiel Gladbach vs. Wolfsberg öffnen.

Gladbach vs. Wolfsberger AC heute im LIVE-TICKER verfolgen

Gladbach vs. Wolfsberg könnt Ihr nicht live im TV oder im LIVE-STREAM anschauen? Dann müsst Ihr ausweichen und alternativ einen LIVE-TICKER bemühen. Der Ticker von Goal zu Gladbach vs. Wolfsberger AC ist die ideale Alternative.

Mit diesem seid und bleibt Ihr stets auf Ballhöhe. Nach den ausführlichen Vorberichten, die rund 20 Minuten vor Anpfiff beginnen, geht es los, ehe dann um 21 Uhr der Anpfiff ertönt und der Spielverlauf geschildert wird.

Und das Beste? Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos. Ihr findet unseren LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

Gladbach vs. Wolfsberger AC: Die Aufstellungen

Um 20 Uhr werden an genau dieser Stelle die Aufstellungen von Borussia Mönchengladbach und des Wolfsberger AC erscheinen.

Gladbach vs. Wolfsberger AC: Die Gruppe J der Europa League

Europa League, Gruppe J:

Gladbach vs. Wolfsberger AC: Die Übertragung der Europa League im Überblick