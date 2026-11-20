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Gladbach vs. Borussia Dortmund: Anstoßzeit

Das Tabellenschlusslicht empfängt den Tabellenzweiten: Borussia Mönchengladbach trifft im Ista-Borussia-Park auf Borussia Dortmund. Für beide Seiten steht viel auf dem Spiel – wenn auch aus sehr unterschiedlichen Gründen.

Gladbach steckt tief im Abstiegskampf. Mit nur vier Punkten aus neun Ligaspielen und fünf Zählern Rückstand auf das rettende Ufer ist die Lage für Alexander Blessins Mannschaft ernst. Einen Heimsieg brauchen die Fohlen dringend.

Dortmund reist als formstarkes Team an. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen unterstreichen den Aufwärtstrend des BVB, der in der Bundesliga nur Bayern München vor sich hat. Coach Niko Kovac kann aus dem Vollen schöpfen.

Die Personallage bei Gladbach ist angespannt. Gleich mehrere Spieler fehlen verletzungsbedingt, dazu kommt eine Sperre. Der BVB muss ebenfalls auf einige Kräfte verzichten, tritt aber mit einem weitgehend eingespielten Kader an.

Auch abseits des Platzes gibt es bei beiden Vereinen Gesprächsstoff. Während Gladbach im Winter personell nachlegen will, beschäftigt den BVB die Zukunft gleich mehrerer Abwehrspieler.

Wo das Spiel live zu sehen ist und welche Sender die Partie übertragen, erfahrt Ihr hier.

Themen der Woche: Was war bei Gladbach und Borussia Dortmund los?

Gladbach kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in die Partie. Zuletzt gab es ein 1:3 in der Bundesliga gegen den Hamburger SV, davor ein torloses Remis gegen Paderborn. Positiv: Gladbach schlug den VfB Stuttgart mit 2:3 auswärts und gewann im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC mit 2:0.

Dortmund präsentiert sich in starker Verfassung mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den jüngsten fünf Partien. Das 2:2 gegen Bayern München war der einzige Punktverlust; zuletzt besiegte der BVB Elversberg in der Bundesliga mit 2:1 und Real Betis in der Champions League mit 2:1. In diesen fünf Spielen traf Dortmund stets und kassierte lediglich in vier der fünf Begegnungen Gegentore.

Gladbach vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

Gladbach vs. Borussia Dortmund: Form

Gladbach vs. Borussia Dortmund: Bilanz direkte Duelle

Gladbach vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen