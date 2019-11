Gladbach verpflichtet US-Talent Joe Scally

Gladbach plant weit voraus: In 14 Monaten wird ein US-Talent zu den Borussen stoßen, das auf der Rechtsverteidiger-Position ausgebildet wurde.

Bundesligist hat die Verpflichtung des 16-jährigen US-Amerikaners Joe Scally bekanntgegeben. Der Rechtsverteidiger, der für sein Land jüngst bei der U17-WM in im Einsatz war, kommt aber erst Anfang 2021 an den Niederrhein, wenn er seinen 18. Geburtstag gefeiert hat.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Scally hatte im März einen Profivertrag beim -Klub New York City FC unterschrieben. Damit wurde er nach Freddy Adu zum zweitjüngsten Spieler, der ein Arbeitspapier in der MLS unterzeichnet hat. In der höchsten nordamerikanischen Spielklasse kam er bislang allerdings nicht zum Einsatz.

Eberl: "Wir sehen großes Potenzial in ihm"

"In spielen zu dürfen, ist ein großer Traum. Ich könnte daher nicht glücklicher sein", sagte Scally auf der Fohlen-Internetseite. "Als ich vom Interesse von Borussia Mönchengladbach erfahren habe, war ich sehr aufgeregt", ergänzte er.

#DieFohlen haben Joseph „Joe“ Scally vom MLS-Klub @NYCFC verpflichtet. Der 16-jährige Rechtsverteidiger wird im Januar 2021 zu Borussia kommen. pic.twitter.com/HxvD1GyMkv — Borussia (@borussia) November 13, 2019

Borussia-Manager Max Eberl zeigte sich erfreut darüber, dass dem Klub der Transfer gelungen ist: "Joe Scally ist ein amerikanisches Top-Talent", stellte er klar. "Wir sehen großes Potenzial in Joe", fügte er hinzu.