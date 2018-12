Nach dem Werben um Gladbachs Patrick Herrmann: VfB Stuttgart auch an Josip Drmic interessiert

Neben Patrick Herrmann ist der VfB Stuttgart wohl auch an Josip Drmic interessiert. Gladbach würde ihm keine Steine in den Weg legen.

Neben Patrick Herrmann hat der abstiegsgefährdete VfB Stuttgart wohl mit Josip Drmic von Borussia Mönchengladbach eine weiteren Angreifer der Fohlen als mögliche Verstärkung für die Bundesliga -Rückrunde ins Visier genommen.

Nach Bild -Informationen müsste Stuttgart für beide Spieler, deren Verträge jeweils im Sommer auslaufen, insgesamt 3,5 Millionen Euro Ablöse zahlen. Es sollen aber auch andere Vereine an Herrmann interessiert sein, sodass die Verhandlungen bisher kein Ergebnis brachten.

Gladbach bei Josip Drmic gesprächsbereit

Während Gladbach Eigengewächs Herrmann nur für eine angemessene Ablösesumme ziehen lassen möchte, sollen Drmic, der in der gesamten Hinrunde ohne Einsatz blieb, dagegen keine Steine in den Weg gelegt werden. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Mit 14 Punkten überwintert der VfB Stuttgart in der Bundesliga nur auf dem 16. Tabellenplatz. Sportvorstand Michael Reschke hatte nach dem 17. Spieltag angekündigt, bis zu drei Neuzugänge für die Rückrunde präsentieren zu wollen. Bis zum Saisonende kommt Alexander Esswein zunächst auf Leihbasis von Hertha BSC.