Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig heute im TV und im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga

Am sechsten Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Gladbach und Leipzig. Goal verrät Euch, wie Ihr im TV und LIVE-STREAM dabei seid.

Nach dem späten 2:2 gegen in der erwartet am Samstag das direkte Aufeinandertreffen mit . Die Roten Bullen sind am Mittwoch mit 0:5 bei unter die Räder gekommen und wollen in der die passende Antwort geben. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Vor Beginn des sechsten Spieltags trennen beide Vereine fünf Punkte. Während Leipzig als Tabellenführer in das Duell geht, liegen die Hausherren derzeit auf dem sechsten Platz. Um die direkte Konkurrenz auf Abstand zu halten, sind jedoch beide auf einen Sieg angewiesen.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt allerdings, dass in den bisherigen Begegnungen meistens Leipzig die Nase vorn hatte. Von acht Spielen konnten die Sachsen fünf gewinnen, drei Partien endeten unentschieden. Kann Gladbach an diesem Wochenende die ersten drei Punkte gegen Leipzig holen?

Ihr möchtet wissen, bei welchem Sender das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig heute im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell sind.

Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig live: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig Datum Samstag, 31. Oktober 2020 | 18.30 Uhr Ort Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig heute im TV sehen - geht das?

Zwar haben sich mit Sky und dem Streamingdienst DAZN in dieser Saison gleich zwei TV-Anbieter die Übertragungsrechte an der Bundesliga gesichert, die Samstagsspiele um 18.30 Uhr sind jedoch ausschließlich beim Pay-TV-Sender zu sehen. Daran hat sich auch bei der Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig nichts geändert.

Die Bundesliga und Gladbach gegen Leipzig live im Pay-TV bei Sky erleben

Sky beginnt schon um 17.30 Uhr und somit eine Stunde vor dem Anstoß mit der Übertragung. Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD begrüßen Euch Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus direkt im Anschluss an die Bundesliga-Konferenz zu den Vorberichten. Euer Kommentator ist am Samstag Frank Buschmann.

Es gibt jedoch schlechte Nachrichten: Kostenlos lässt sich Sky leider nicht empfangen. Stattdessen müsst Ihr eines der kostenpflichtigen Pakete des Senders buchen. Um Gladbach gegen Leipzig live sehen zu können, braucht Ihr das Bundesliga-Paket. Dieses kostet derzeit 25 Euro monatlich.

Möchtet Ihr zusätzlich auch die Champions League erleben, solltet Ihr außerdem das Sport-Paket von Sky wählen. Dann bezahlt Ihr insgesamt 30 Euro im Monat. Eine Übersicht über die einzelnen Pakete und die damit verbundenen Kosten findet Ihr auf der offiziellen Webseite des Senders.

Bild: Imago Images / Laci Perenyi

Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig heute im LIVE-STREAM schauen

Das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig wird jedoch nicht nur im TV, sondern auch im LIVE-STREAM übertragen. Dafür stellt Euch Sky mit den beiden Streamingdiensten Sky Go und Sky Ticket zwei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die sich ausschließlich in der Vertragslaufzeit und im Preis unterscheiden.

Sky zeigt / überträgt Gladbach gegen Leipzig im LIVE-STREAM

Wenn Ihr schon im Besitz eines laufenden Sky-Abos seid, solltet Ihr einen Blick auf Sky Go werfen, das für Euch kostenlos nutzbar ist. Die Anwendung ist ziemlich einfach: Bei Abschluss Eures Vertrages habt Ihr Eure Kundennummer und eine persönliche Login-PIN erhalten, mit der Ihr Euch beim Streamingdienst anmelden und danach sofort streamen könnt.

Wer ein langfristiges Abonnement umgehen und lieber spontan in den Genuss von Live-Sport kommen möchte, sollte sich Sky Ticket genauer anschauen. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Sky-Abonnement lässt sich der Streamingdienst nämlich monatlich kündigen. Das Supersport-Ticket, das Ihr für die Bundesliga benötigt, kostet derzeit 29,99 Euro monatlich.

Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig: Die Bundesliga-Highlights bei DAZN sehen

Liebhaber des deutschen Fußballs kennen DAZN bereits von den Übertragungen der Freitags- und Montagsspiele. Beim Streamingdienst könnt Ihr jedoch nicht nur ausgewählte Begegnungen im LIVE-STREAM erleben, sondern auch die Highlights aller Bundesliga-Spiele sehen. Die Zusammenfassung von Gladbach gegen Leipzig steht Euch am Samstag ab 21 Uhr zur Verfügung.

Um Euch die Bundesliga-Highlights auf DAZN anzusehen, müsst Ihr jedoch ebenfalls ein Abonnement abschließen. Mit dem Probemonat, den der Streamingdienst seinen Neukunden schenkt, könnt Ihr das komplette Angebot von DAZN erst einmal vier Wochen kostenlos testen - und somit auch die Highlights von Gladbach gegen Leipzig umsonst sehen.

Hat Euch DAZN während des Gratismonats überzeugt, könnt Ihr Euer Abonnement anschließend für 11,99 Euro monatlich verlängern. Bei Abschluss des Jahresabos für einmalig 119,99 Euro könnt Ihr sogar ein wenig Geld sparen, dann kostet der Streamingdienst nur knapp zehn Euro im Monat.

Neben der Bundesliga hat DAZN auch die Champions League und die sowie zahlreiche weitere nationale Ligen live im Programm. Eine Übersicht darüber, welche Spiele in den nächsten Tagen auf DAZN übertragen werden, findet Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite. Hier gibt's zudem alle Infos zur Anmeldung bei DAZN.

Quelle: Getty Images

Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig: Die Bundesliga im LIVE-TICKER erleben

Zusätzlich zur TV-Übertragung habt Ihr auch die Möglichkeit, das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal zu verfolgen. Bereits eine halbe Stunde vor Anstoß beginnen wir mit den Vorberichten und versorgen Euch mit allen wichtigen Informationen rund um die Bundesliga.

Sobald die beiden Mannschaften den Rasen betreten, halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen aller entscheidenden Szenen auf dem Laufenden. Auf den LIVE-TICKER könnt Ihr sowohl über unsere Webseite als auch die kostenlose Goal-App zugreifen, die es im Google Play-Store und im iTunes-Store gibt.

Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig: Die Aufstellungen in der Bundesliga

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird etwa eine Stunde vor Anstoß der Fall sein. Klickt Euch daher später nochmals rein!

Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Bundesliga