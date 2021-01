Gladbach vs. FC Bayern München live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER - 3:2

Der Freitagabend hat es in sich: Borussia Mönchengladbach empfängt den FC Bayern München. Goal begleitet die Bundesliga im LIVE-TICKER.

Showtime zwischen und dem in der am Freitag. Die beiden Teams machen den Auftakt zum 15. Spieltag. Um 20.30 Uhr geht es im Borussia-Park los.

Im letzten Jahr musste der FC Bayern München im Spiel bei den Fohlen eine 1:2-Niederlage hinnehmen und auch heute wartet auf das Team von Hansi Flick eine schwere Aufgabe. Denn: Auch die Elf von Marco Rose steht im Achtelfinale der und zählt zu den Top-Teams der Bundesliga.

Am vergangenen Wochenende gastierten Stindl, Embolo und Co. in Bielefeld und nahmen von der Alm drei Punkte mit. Die Bayern dagegen schossen Mainz nach einer schwachen ersten Halbzeit mit 5:2 aus der Allianz Arena.

Gladbach vs. FC Bayern München heute live verfolgen? Ihr könnt hier in diesem Artikel den LIVE-TICKER zur Bundesligapartie verfolgen, aber auch live im TV und LIVE-STREAM Fußball anschauen. Hier erfahrt Ihr mehr.

Gladbach vs. FC Bayern München 2. Halbzeit - 3:2 (2:2) Tore: 0:1 Lewandowski (20. Handelfmeter), 0:2 Goretzka (26.), 1:2 Hofmann (35.), 2:2 Hofmann (45.), 3:2 Neuhaus (49.) Aufstellung Gladbach Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus, Zakaria - Hofmann, Stindl, Embolo Aufstellung Bayern Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Costa - Lewandowski Gelbe Karten: Ginter (62.), Süle (63.)

63. | GELBE KARTE: Auch Süle ist nun verwarnt, nachdem er sich nach einem Foul an Stindl zu intensiv aufgeregt hatte. Erste Gelbe Karte der Saison für ihn.

62. | GELBE KARTE: Ginter kassiert die erste Verwarnung der Partie, nachdem er Douglas Costa auf der linken Seite abräumt. Zweite Gelbe Karte der Saison für ihn.

61. | Kimmich mal mit einem Abschluss! Sane legt den Ball nach einem Ginter-Foul an Costa von der linken Strafraumkante halbhoch zurück ins Zentrum, wo Kimmich volley aus 15 Metern abzieht. Der Schuss des Nationalspielers geht aber mittig knapp über den Kasten von Sommer.

59. | Die Bayern haben seit gut 30 Minuten keinen Schuss mehr aufs Tor abgegeben, wirken ideenlos und haben keinen roten Faden mehr im Spiel. Der Meister wirkt gerade ein wenig ratlos.

57. | Nächster Abschluss der Fohlen! Hofmann spielt einen überragenden Seitenwechsel von links auf rechts zu Lainer, der auf Höhe des kurzen Pfostens vor den Sechzehner zu Stindl legt. Der Stürmer probiert es direkt aus 22 Metern, setzt seinen Versuch aber knapp übers kurze Kreuzeck.

55. | Bensebaini hat auf links nach einem schönen Hackentrick von Neuhaus mal die Chance zur Flanke, ist aber einen Schritt zu langsam und wird von Neuer entscheidend gestört.

53. | Die Bayern wirken im Spielaufbau nach wie vor nicht sicher, leisten sich viele Unsicherheiten und Fehler bei der Ballannahme. Gladbach ist im zweiten Durchgang die bessere Mannschaft.

51. | Kimmich bleibt im Mittelfeld nach einem harten Einsteigen von Zakaria liegen, Osmers unterbricht die Begegnung erst im Nachhinein. Die Zweikampfbewertung des Unparteiischen ist erneut nicht ganz akkurat.

Gladbach vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Tor durch Neuhaus, 3:2

49. | Toooooor! BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - FC Bayern München 3:2! Neuhaus! Sensationell! Die Gladbacher kommen mutiger aus der Kabine, Süle spielt die Kugel in die Füße von Hofmann, der von rechts ins Zentrum zieht und Neuhaus bedient. Der Nationalspieler probiert es aus 18 Metern direkt und knallt die Kugel oben rechts in die Maschen. Dritter Saisontreffer für ihn.

46. | Weiter geht's! Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine!

Gladbach vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Anpfiff 2. Halbzeit

Halbzeit | Die Bayern wirkten nach 25 Minuten enorm sicher im Sattel, verteidigten dann aber erneut schwach und luden die Gladbacher zurück in die Partie ein. Die Gäste kommen vor allem aus dem Spiel heraus nicht konstant genug zum Abschluss, eine starke Individualleistung von Goretzka und ein glücklicher Elfmeter reichen zur Pause für ein Unentschieden. Erneut wirft die Mannschaft von Hansi Flick einen souveränen Vorsprung weg.

Halbzeit | Die Gladbacher zeigten sich von Beginn an taktisch gut auf die Bayern eingestellt, standen aber viel zu tief und kamen so kaum in gute Kontersituationen, die gegen die Münchner durchaus machbar sind. Erst nach dem überraschenden Anschlusstreffer wachten die Gastgeber auf und spielten immer besser nach vorne, das 2:2 vor der Pause gibt den Fohlen viel Momentum für die Minuten nach dem Seitenwechsel.

Gladbach vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Halbzeit

45.+4. | Dann ist Pause! Mit einem 2:2 gehen beide Mannschaften in die Kabine.

45.+2. | Es gibt natürlich ordentlich Nachspielzeit, alleine die Überprüfung hat fast zwei Minuten der Nachspielzeit in Anspruch genommen. Offiziell sind drei angezeigt.

Gladbach vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Tor durch Hofmann, 2:2

45. | Toooooor! BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - FC Bayern München 2:2! Da hatte Hofmann selbst nicht mit gerechnet! Nach einem herausragenden Steilpass durch Stindl, der Kimmich halbrechts den Ball zuvor geklaut hatte, läuft Hofmann Süle davon und schiebt 15 Meter zentral vor dem Münchner Tor erneut flach unten links ein. Der Offensivspieler dachte zunächst, er stünde im Abseits, so frei war er. Der Linienrichter hatte auch zunächst die Fahne gehoben, der VAR gab den Treffer dann aber doch. Doppelpack für Hofmann, es ist sein vierter Saisontreffer.

43. | Die letzten Minuten vor der Pause laufen, die Bayern versuchen nochmal halbgar etwas in der Offensive. Gegen weiterhin gut stehende Gladbacher ist das aber derzeit vergebene Liebesmühe.

41. | Die Souveränität im Münchner Spiel ist im Moment ein wenig verloren gegangen, die Gäste scheinen nun plötzlich wieder die defensiven Unsicherheiten im Spiel zu haben, die in den ersten 35 Minuten gut ausgeblendet wurden.

39. | Die Gladbacher werden stärker! Neuhaus spielt einen schönen Chip-Ball aus dem Zentrum auf rechts zu Stindl, der flach an den kurzen Pfosten zu Hofmann legt. Der Torschütze steht frei vor Neuer, legt dann aber kurz zurück auf Lainer. Der Österreicher ist aber einen Schritt zu langsam, Alaba klärt in höchster Not.

37. | Sane sendet ein erstes Lebenszeichen in der Offensive, probiert es aus 22 Metern leicht linker Position mit einem Flachschuss, der noch leicht abgefälscht wird. Das Kunstleder wird von Sommer aber stark nach links auf Kosten eines Eckballs pariert.

Gladbach vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Tor durch Hofmann, 1:2

35. | Toooooor! BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - FC Bayern München 1:2! Lange Gesichter beim FCB, Manuel Neuer muss weiterhin auf das 196. Spiel ohne Gegentor und damit den Bayern-Rekord warten. Stindl spielt nach einem Einwurf von links einen herausragenden Steilpass aus dem Halbraum links in den Sechzehner und lässt vier Gegenspieler alt aussehen. Hofmann nimmt die Kugel auf und feuert die aus 15 Metern linker Position flach ins kurze Eck.

33. | Bensebaini liegt in Folge des Freistoßes nach einem Kontakt mit Goretzka im gegnerischen Strafraum am Boden, auch der Algerier kann aber nach kurzer Behandlungspause die Partie fortsetzen.

32. | Hofmann tritt mal einen Freistoß aus dem linken Halbraum an den langen Pfosten, findet dort aber keinen Abnehmer. Die Gladbacher sind offensiv weiterhin zu harmlos unterwegs.

30. | Eine Viertelstunde ist noch bis zur Pause zu gehen, die Münchner haben die Begegnung nun gut im Griff. Die Gladbacher gehen im Spiel nach vorne wenig Risiko, stehen aber auch sehr tief und kommen bei Ballgewinnen zu langsam nach vorne.

28. | Handspiel im Münchner Strafraum! Hofmann spielt eine Hereingabe von der rechten Fünferkante an den ausgestreckten Ellbogen Pavards, diesmal schaut sich Osmers die Szene aber nicht an. Ganz schwierige Entscheidung, vor allem weil Osmers abwinkt und die Option, es sich nochmal anzuschauen, verstreichen lässt.

Gladbach vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Tor durch Goretzka, 0:2

26. | Toooor! Borussia Mönchengladbach - FC BAYERN MÜNCHEN 0:2! Goretzka erhöht für die Münchner! Nach einem Ballgewinn mit dem Oberarm spielt Goretzka auf halbrechts den Doppelpass mit Sane und zieht aus 18 Metern auf Höhe des rechten Pfostens ab und schweißt die Kugel halbhoch im kurzen Eck ein. Zweiter Saisontreffer für ihn, Sommer kann da wenig machen.

24. | Der Elfmeter zeigt, mal wieder, dass die Handregel definitiv eine Anpassung benötigt. Neuhaus greift mit seiner Aktion nicht wirklich ins Spielgeschehen ein, auch eine klare Fehlentscheidung auszumachen, ist von Schiedsrichter Osmers eine sehr großzügige Auslegung.

22. | Die Gladbacher antworten mit ersten Sturmläufen über die Außenbahnen, noch hat das aber keinen Erfolg. Die Fohlen scheinen sich ihrem Schicksal zumindest nicht ergeben - nach 20 Minuten auf Augenhöhe müssen sie das auch keinesfalls.

Gladbach vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Tor durch Lewandowski, 0:1

20. | Tooooor! Borussia Mönchengladbach - FC BAYERN MÜNCHEN 0:1! Lewandowski bleibt cool gegen Sommer und schweißt den Ball unten links ein. Sommer ist in die andere Ecke unterwegs und hat keine Chance. 20. Saisontreffer für den .

20. | Und es gibt den Strafstoß! Osmers schaut sich nochmal die Szene an uns zeigt auf den Punkt.

19. | Der Video-Assistent greift ein! Nach einem Zweikampf zwischen Davies und Zakaria springt der Ball von zentral vor dem Sechzehner aus nach rechts zu Lewandowski, Neuhaus stolpert und berührt dabei im Passweg den Ball mit den Fingerspitzen. Sehr knifflige Szene.

17. | Die Bayern stellen die Gladbacher beim Abstoß aktiv zu und machen einen kurzen Abstoß so schwierig, auch dei Münchner stehen im Spiel gegen den Ball gewohnt hoch. Beide Teams verteidigen bisher aber exzellent, sodass vorne wenig abfällt.

15. | Lewandowski versucht es aus dem rechten Halbraum mal mit einem Steilpass an den kurzen Pfosten zu Müller, der Versuch des Polen ist aber ein wenig zu scharf und bleibt für den ehemaligen Nationalspieler unerreichbar.

13. | Der zuletzt formschwache Pavard setzt auf rechts mal zum Dribbling an und legt raus auf Müller, dieser wird von Hofmann und Bensebaini aber im Verbund gestellt.

11. | Das Kurzpassspiel der Bayern ist noch nicht wirklich existent, sehr oft müssen die Münchner den langen Ball schlagen. Die Gladbacher können das gut verteidigen, dementsprechend chancenarm ist die Begegnung bisher.

9. | Bensebaini hat erstmal auf der linken Seite viel Raum, zieht gegen Pavard ans kurze Sechzehnereck und legt flach ins Zentrum auf Hofmann. Der will aus 16 Metern abziehen, wird aber von Alaba abgeblockt.

7. | Satte zwei Drittel aller Ballaktionen gehen bis dato aufs Münchner Konto, die Gäste setzen aber bewusst auf Gegenpressing und scheinen sich ohne Ball ganz wohl zu fühlen. Bisher sind die Defensivaufgaben auch noch überschaubar.

5. | Die Gladbacher schieben bis etwa 35 Meter vor das Münchner Tor vor und decken die Anspielstationen der Bayern gut ab, Kimmich lässt sich sehr tief fallen. Bisher kommt der Rekordmeister noch nicht durch.

3. | Die Begegnung ist erstmals unterbrochen, Hofmann liegt nach einem Zusammenprall mit Pavard am Boden. Der Franzose hatte seinen Gegenspieler an der Wade erwischt. Es scheint für den ehemaligen Dortmunder aber weiterzugehen.

1. | Los geht's! Der Ball rollt im Borussia-Park!

Gladbach vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Anpfiff

vor Beginn | Blicken wir noch kurz vor Beginn auf das Unparteiischengespann, das uns heute Abend begleiten wird: Harm Osmers wird die Partie leiten, seine Assistenten heißen Robert Kempker und Thomas Gorniak. Vierter Offizieller ist Arne Aarnink. An den Video-Monitoren sitzt heute Christian Dingert.

vor Beginn | Marco Rose gibt sich vor Spielbeginn dementsprechend optimistisch auf der Spieltags-PK: "Wir haben in unserer Analyse geschaut, wo sich bei den Münchenern Räume ergeben, die wir nutzen können. Es ist bekannt, dass sie hoch verteidigen und so ihre Dominanz mit dem Ball nochmal unterstreichen. So können sie die Bälle schnell zurückgewinnen und die Räume eng machen. Das verursacht in anderen Räumen für den Gegner aber auch die Chance, in diese hineinzustoßen. So etwas müssen wir gegen München konsequent und gut nutzen."

vor Beginn | Mit einem Konter nach einem Bielefelder Eckball setzten sich die Gladbacher in der Vorwoche gegen den Aufsteiger durch, schnelles Vertikalspiel und Konter waren auch der Schlüssel zum Erfolg für die Mainzer in der Vorwoche in München. Dementsprechend dürfte Marco Rose sein Team auch eingestellt haben, mit guten Auftritten in der Champions League gegen und Inter haben die Gladbacher bereits gezeigt, dass sie mit spielstarken Gegnern umgehen können.

vor Beginn | Die Gladbacher auf der Gegenseite können nur einen Sieg aus den vergangenen vier Bundesliga-Spielen vermelden, Siege gab es seit dem 6. Spieltag nur gegen Schalke und Bielefeld, beide Teams stecken tief im Abstiegskampf. Die Mannschaft von Marco Rose wirkte vor der Weihnachtspause arg am Limit, scheint sich aber zu Jahresbeginn wieder gefangen zu haben und feierte einen souveränen Sieg auf der Alm.

vor Beginn | Und damit nichts wie rein in das Flutlichtspiel am Freitagabend: Die Bayern liegen nach der Leverkusener Niederlage am vergangenen Wochenende wieder zwei Zähler vor an der Spitze der Bundesliga, auch wenn die Mannschaft von Hansi Flick zur Pause gegen die unterlegenen Mainzer mit 0:2 hinten lagen. Es war das achte Spiel in Serie, in dem die Münchner das 0:1 kassierten, am Ende aber die Niederlage dennoch abwenden konnten. Denn in der Bundesliga sind die Münchner seit dem 2. Spieltag ungeschlagen, haben erst einmal im Oberhaus verloren.

vor Beginn | Hansi Flick stellt damit im Vergleich zum 5:2-Erfolg gegen den FSV auf drei Positionen um: In der Innenverteidigung startet Süle für Boateng, davor im Mittelfeldzentrum beginnt Goretzka für Tolisso. Außerdem erhält Costa auf der linken Außenbahn heute den Vorzug vor Gnabry.

vor Beginn | Die Bayern spielen in dieser Formation: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich - Sane, Müller, Douglas Costa - Lewandowski.

vor Beginn | Marco Rose stellt damit nach dem 1:0-Erfolg über Arminia Bielefeld auf zwei Positionen um: Zakaria beginnt als zusätzlicher Zentrumsspieler für Herrmann, der dafür aus der Startelf fliegt. Außerdem beackert der wiedergenesene Bensebaini die linke Außenbahn an Stelle von Wendt.

vor Beginn | So läuft die Borussia heute auf: Sommer - Ginter, Zakaria, Elvedi - Lainer, Kramer, Hofmann, Neuhaus, Bensebaini - Stindl, Embolo.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 15. Spieltags zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München.

Gladbach vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung Gladbach:

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus, Zakaria - Hofmann, Stindl, Embolo

Aufstellung FC Bayern München:

Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Costa - Lewandowski

Gladbach vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München treffen zum 105. Mal in der Bundesliga aufeinander – nur die Paarungen Bayern gegen Bremen (109-mal), gegen Bremen (108-mal) und Bayern gegen Hamburg (106-mal) gab es öfter. Bayern gewann doppelt so viele Spiele wie die Fohlen (50-25, bei 29 Remis).

In den vergangenen drei Saisons gewann jeweils Borussia Mönchengladbach das Spiel in der Hinrunde, während der FC Bayern München das Rückspiel gewann.

Mönchengladbach kassierte seine mit Abstand meisten Bundesliga-Niederlagen (50) und Gegentore (198) gegen die Bayern.

Bayern kassierte 131 Gegentore gegen Gladbach und damit mehr als gegen jeden anderen Bundesligisten. Und nur gegen Bremen verlor der FCB häufiger im Oberhaus (26-mal) als gegen Gladbach (25-mal).

Bayern München gewann nur ein Viertel der 52 BL-Partien bei Borussia Mönchengladbach (13 Siege) und verlor auswärts bei keinem anderen Bundesligisten so oft (21-mal, dazu 18 Remis).

Borussia Mönchengladbach gewann das erste BL-Spiel 2021 auswärts in Bielefeld mit 1:0. Trotzdem holten die Fohlen aus den ersten 14 Spielen nur 21 Punkte, so wenige wie zuletzt 2016/17 unter Andre Schubert (damals 16).

Borussia Mönchengladbach ist seit zwei Bundesliga-Heimspielen sieglos (ein Remis, eine Niederlage) – nie länger unter Marco Rose. Gladbach gewann lediglich zwei der ersten sieben BL-Heimspiele dieser Saison – so wenige wie zuletzt 2010/11 unter Michael Frontzeck (damals keines).

Der Tabellenführer Bayern München gewann sein Bundesliga-Auftaktspiel im Kalenderjahr 2021 gegen Mainz mit 5:2. Die Bayern holten damit aus den ersten 14 BL-Spielen 33 Punkte, so viele wie zuletzt 2016/17 unter Carlo Ancelotti.

Bayern München erzielte in den ersten 14 Spielen dieser Bundesliga-Saison 44 Tore. Dies ist der zweithöchste Wert der Bundesliga-Geschichte, nur 1977/78 traf der FC Bayern noch häufiger (48-mal).

Bayern Robert Lewandowski erzielte in den ersten 14 Bundesliga-Spielen dieser Saison 19 Tore. Nur Gerd Müller traf 1968/69 an den ersten 14 Spieltagen häufiger (20).

Gladbach vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie heute Abend

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick fordert von seinen Stars endlich einmal wieder mehr defensive Stabilität und vor allem in der Anfangsphase eines Spiels mehr "Haltung".

München (SID) Auf seine unzähligen Rekorde ist der FC Bayern immens stolz, doch die jüngste "Bestmarke" nervt die Münchner gewaltig. Acht Mal in Folge geriet der Triple-Gewinner zuletzt mit 0:1 in Rückstand - Trainer Hansi Flick fordert deshalb vor dem schweren Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Mönchengladbach vehement ein Ende dieser wenig rühmlichen Negativserie.

"Mir gefallen diese Rückstände nicht. Wir brauchen von Anfang an eine andere Einstellung. Es geht darum, sofort auf dem Platz zu sein. Für alle ist es besser, wenn wir mal wieder zu Null spielen", betonte Flick. Er erwarte, fügte er am Donnerstag mit Nachdruck an, "eine andere Haltung, eine andere Dynamik, mehr Intensität, mehr Überzeugung". Man könne den Gegner nicht einfach laufen lassen, so Flick, "und dann auf Manu hoffen".

Kapitän Manuel Neuer rettete den Bayern zuletzt einige Male mit Weltklasseparaden die Bilanz - weshalb es wenig verwundert, dass Flick endlich einmal wieder auf mehr Stabilität seiner Defensive hofft. Diese war in der vergangenen Erfolgssaison noch das Prunkstück, wackelt in dieser Spielzeit aber bedenklich. Die Bayern haben schon 21 Gegentore in 14 Ligaspielen kassiert.

Entschieden zu viel für Flick, sein Gladbacher Kollege Marco Rose sieht aber genau darin die Chance für eine Überraschung. "Die Bayern verteidigen sehr gerne sehr hoch, weil es ihnen auch vorne hilft", sagte Rose: "Das verursacht in anderen Räumen die Chance, als Gegner reinzustoßen. Das ist ein offenes Geheimnis." Dies gelte es, "konsequent und konstant zu nutzen".

Zuletzt war das Mainz eine Halbzeit lang sehr gut gelungen. Nach 0:2-Rückstand hatte Flick deshalb zur Pause sogar sein Herzstück Joshua Kimmich "geopfert" und den Führungsspieler aus der Mittelfeldzentrale auf die Position des Rechtsverteidigers zurückgezogen - das Ergebnis: 5:2. Vor Gladbach schloss er eine dauerhafte Umstellung aber aus. "Jo wird auf der Sechs spielen", sagte Flick bestimmt, auch wenn Weltmeister Benjamin Pavard derzeit erheblich schwächelt und Sommerzugang Bouna Sarr bisher noch nicht ansatzweise zeigen konnte, dass er die erhoffte Verstärkung ist. Möglicherweise verteidigt deshalb Niklas Süle rechts.

So oder so: Die Bayern sind gewarnt - angesichts der Statistik (die letzten drei Hinrunden-Duelle gewann die Borussia), angesichts der eigenen Defensiv-Probleme und angesichts eines Gegners, der großes Potenzial besitzt, dem aber die Konstanz fehlt. "Das ist eine sehr starke Mannschaft, da müssen wir aufpassen. Da würde ich nicht so gerne in Rückstand geraten, die haben da vorne gute Leute", sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei Sky. Er glaube aber, "dass unsere Mannschaft das anders anpacken wird". Sollte sie auch: Seit Sommer 2014 holte kein anderer Bundesligist so viele Punkte gegen die Münchner wie Gladbach (17 aus 12 Spielen)

Bei den Bayern ist der Einsatz von Nationalspieler Serge Gnabry weiter sehr fraglich. Man müsse abwarten, "er hat immer noch Schmerzen", sagte Flick. Gnabry hatte sich gegen Mainz eine Prellung mit Bluterguss oberhalb des Schienbeins zugezogen. Dafür können die Münchner wie erhofft wieder mit dem zuletzt angeschlagenen Kingsley Coman planen. Bei Gladbach fehlt Valentino Lazaro wegen einer Muskelverletzung, dafür ist Stürmer Alassane Plea wieder ein Startelf-Kandidat.

Gladbach vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick