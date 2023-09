Gladbach - Christoph Kramer erzählt Anekdote über ManCity-Spiel: "Was ist das denn für eine Touristiktruppe?"

Gladbachs Christoph Kramer hat Einblicke gewährt, als er mit den Fohlen einst in der Champions League bei ManCity antrat.

WAS IST PASSIERT? Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach hat im Podcast Copa TS von TV-Moderator Tommi Schmitt eine witzige Anekdote erzählt, die sich um den Auftritt der Fohlen in der Champions-League-Saison 2016/17 bei Manchester City dreht.

WAS WURDE GESAGT? "Die wurden ausgestattet von Dsquarade2, die sahen richtig cool aus. Und wir kamen mit Gladbach in einem Doppeldecker-Reisebus an und hatten damals noch Kappa. Die Schuhe - das sah aus! Und wir hatten Schlaghosen an!", erzählte Kramer.

Der 32-Jährige sprach zudem von der Ankunft mit dem Bus am Etihad Stadium von Manchester: "Alle steigen aus und machen erstmal Fotos vom Stadion. Die City-Spieler haben wirklich gedacht: 'Was ist das denn für eine Touristiktruppe?' Die hatten alle ihre Louis-Vuitton-Taschen und wir unsere Gladbach-Rucksäcke. Das Spiel war schon entschieden, bevor es angefangen hatte."

WAS IST DER HINTERGRUND? Gladbach verlor an diesem 1. Spieltag der Gruppenphase mit 0:4 bei ManCity, Kramer verursachte den Elfmeter zum 0:2 und wurde bereits in der 38. Minute platzverweisgefährdet ausgewechselt. Die Fohlen landeten am Ende in der Gruppe mit Barcelona, Manchester und Celtic auf dem dritten Platz.