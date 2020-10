Gladbach (Borussia Mönchengladbach) gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM schauen: So wird die Bundesliga am Samstag übertragen

Für Gladbach geht es am 4. Bundesliga-Spieltag gegen den VfL Wolfsburg. Goal zeigt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Zum ersten Mal in dieser -Saison findet ein Spiel am Samstagabend um 20.30 Uhr statt. Am vierten Spieltag zählt das Duell zwischen und dem eigentlich als Freitagsspiel, aber wegen der vorhergehenden Länderspielpause gibt es diese Partie an ihrem angestammten Platz nicht. Stattdessen geht es nun am Samstag um 20.30 Uhr im Borussia-Park zur Sache.

Die Borussia feierte zuletzt vor zwei Wochen den wichtigen Derbysieg in Köln und damit ihren ersten Bundesliga-Erfolg im dritten Anlauf. Auf den ersten Dreier warten die Gäste aus Niedersachsen hingegen immer noch: Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner spielte in den ersten drei Begegnungen jeweils unentschieden – und hat erst ein mageres Tor erzielt.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Gladbach gegen Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird. Außerdem bekommt Ihr die Aufstellungen beider Mannschaften, wenn diese feststehen und verkündet worden sind.

Gladbach gegen den VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Bundesliga am Samstag

Wettbewerb : Bundesliga (4. Spieltag)

: Bundesliga (4. Spieltag) Datum : Samstag, 17. Oktober 2020

: Samstag, 17. Oktober 2020 Uhrzeit : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Ort: Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach vs. VfL Wolfsburg heute live im TV sehen: Geht das?

Das interessiert einfach jeden Fan: Kann ich mir das Spiel meines Lieblingsvereins live im TV anschauen? Auf diese Frage gibt es eine enttäuschende Antwort für die Anhänger der Fohlen und Wölfe: Gladbach gegen Wolfsburg wird leider nicht live im TV übertragen.

Denn sowohl die Pay- als auch die Free-TV-Sender haben für dieses Spiel nicht die erforderlichen Rechte. Das bedeutet jedoch nicht, dass ihr das Top-Spiel am Samstagabend gar nicht auf eurem Fernseher schauen könnt: Mit DAZN läuft das Duell trotzdem auf eurem Smart-TV-Gerät.

Alles, was ihr dafür benötigt, ist die DAZN-App und das Abonnement beim Streamingdienst. Mehr Details zu DAZN erfahrt ihr im nächsten Absatz.

Gladbach empfängt Wolfsburg: Das Duell im LIVE-STREAM schauen

Bei DAZN läuft die Partie zwischen den Fohlen und den Wölfen, denn DAZN besitzt die Rechte, das Freitagabendspiel der Bundesliga exklusiv zu streamen. An diesem Wochenende gibt es am Freitag aber keine Begegnung, da sie auf den Samstagabend gelegt worden ist: Es ist das Duell zwischen Gladbach und Wolfsburg. Um das zu sehen, braucht Ihr zwar ein DAZN-Abo, allerdings gibt es hier eine kostenlose Möglichkeit. Denn mit dem DAZN-Probemonat könnt ihr das gesamt Angebot erst einmal abrufen, ohne auch nur einen Cent dafür zu bezahlen!

Eine Übersicht zum Probemonat mit allen Informationen gibt es bei DAZN News. Wenn die 30 Tage des Probemonats abgelaufen sind, habt Ihr die Wahl: Ihr könnt auf die große Programmvielfalt von DAZN verzichten – oder Ihr macht als Abonnent weiter, wobei es auch hier die Möglichkeit gibt, erst einmal Geld zu sparen!

Das Monatsabo kostet 11,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar. Wenn Ihr aber DAZN langfristig nutzen wollt, könnt Ihr das DAZN-Jahresabo abschließen und damit sparen: Es kostet 119,99 Euro pro Jahr – und Ihr spart auf 12 Monate hochgerechnet fast 24 Euro!

Was läuft außer der Bundesliga noch auf DAZN? Mit welchen Geräten kann ich DAZN nutzen?

Auf DAZN könnt Ihr aber nicht nur die Bundesliga-Übertragung schauen: Auch die , die und zahlreiche weitere europäische Top-Ligen werden hier exklusiv für den deutschsprachigen Raum im LIVE-STREAM gezeigt. Und auch die Sportbegeisterten, für die nicht nur Fußball auf dem Programm steht, kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten: Ihr findet die NBA, NFL, NHL, Tennis, Boxen, Motorsport, Leichtathletik und vieles mehr beim Streamingdienst.

Dabei sind die technischen Voraussetzungen einfach und klar. Ihr benötigt eines der folgenden Geräte mit Internetanschluss: ein Handy, Tablet oder eine Spielekonsole, auf die sich die DAZN-App einfach herunterladen lässt. Auch der PC-Webbrowser funktioniert ohne Probleme. Und neben dem bereits erwähnten Smart-TV-Gerät läuft DAZN auch via Apple TV, Google Chromecast oder Amazon Fire TV Stick.

Quelle: Imago Images / firosportphoto

Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen der Teams

Rund eine Stunde vor dem Anpfiff findet Ihr hier die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg: Der kostenlose LIVE-TICKER

Wer am Samstagabend unterwegs ist und sich Gladbach vs. Wolfsburg nicht im LIVE-STREAM anschauen kann, für den ist der kostenlose LIVE-TICKER von Goal die beste Empfehlung. Fast in Echtzeit serviert Euch der Ticker die wichtigsten Szenen aus dem Borussia-Park – schaut einfach mal HIER rein!

Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Highlights

Falls Ihr am Samstagabend keine Zeit hattet, um die Bundesliga zu schauen, laufen die Highlights des Spiels zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg schon 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN. Und falls Ihr Euch die kompletten 90 Minuten noch einmal reinziehen wollt, auch kein Problem: Das Spiel steht bei DAZN im Re-Live zur Verfügung.

Mönchengladbach gegen Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Borussia Mönchengladbach bisher 41 Spiele (wettbewerbsübergreifend) VfL Wolfsburg 13 Siege 22 6 Unentschieden 6 22 Tore 13 313 Mio. Euro Marktwert 209 Mio. Euro Denis Zakaria (40 Mio. Euro) wertvollster Spieler Wout Weghorst (30 Mio. Euro)

Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung im Überblick

Gladbach vs. Wolfsburg: Die Opta-Fakten vor der Partie