Borussia Mönchengladbach und der VfL Bochum beschließen den 10. Bundesliga-Spieltag. Goal liefert alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Der 10. Spieltag der Bundesliga wird am heutigen Sonntag, 31. Oktober, mit der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Bochum abgeschlossen. Angepfiffen wird das Spiel um 17.30 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach war im Laufe dieser Woche in aller Munde. Mit sage und schreibe 5:0 gewannen die Fohlen in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Bayern München - für die erfolgsverwöhnten Münchner war es die höchste Pokal-Niederlage überhaupt.

Nach der Gala gegen den FC Bayern will das Team von Trainer Adi Hütter jetzt in der Bundesliga zurück in die Erfolgsspur. Nach einem kurzen Zwischenhoch mit Siegen gegen den VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund, gab es in den beiden vergangenen Spielen nur ein Unentschieden gegen den VfB Stuttgart und eine Niederlage bei Hertha BSC. Nach neun Spieltag liegt Gladbach in der Tabelle auf Platz 12 - und damit weit hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Mit dem VfL Bochum ist heute ein weiterer Pokal-Achtelfinalist zu Gast im Borussia-Park. Der Aufsteiger setzte sich am vergangenen Dienstag nach einem dramatischen Spiel gegen Liga-Konkurrent im Elfmeterschießen durch. Wettbewerbsübergreifend war es der dritte Sieg in Serie. Zuvor gewann Bochum in der Bundesliga gegen die SpVgg Greuther Fürth und Eintracht Frankfurt und sprang in der Tabelle auf Platz 14.

Borussia Mönchengladbach nach der Euphorie um den Sieg gegen Bayern München heute den Fokus voll auf das Spiel gegen Bochum legen - sonst könnte die Euphorie schnell in Enttäuschung umschlagen.

Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum Wettbewerb Bundesliga, 10. Spieltag Datum Sonntag, 31. Oktober Anpfiff 17.30 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Borussia-Park (Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

Bundesliga, Champions League, Europa League, DFB-Pokal - nach der Länderspielpause Anfang Oktober war in den vergangenen Wochen fast täglich Fußball der Spitzenklasse angesagt. Bei diesem hochfrequentierten Angebot ist es für viele Fans nicht leicht den Überblick zu behalten, wo die Spiele den live übertragen werden.

Kommen wir zur Bundesliga, in dieser stehen sich Mönchengladbach und der VfL Bochum heute schließlich gegenüber! Auch in dieser Saison werden alle Spiele live übertragen. Im Free-TV gibt es allerdings die wenigsten Spiele zu sehen, nur für ganze drei Partien liegen die Übertragungsrechte beim Privatsender SAT.1.

Nach der Neuvergabe der Bundesliga-Übertragungsrechte bis zur Saison 2024/25 zeigen zwei Anbieter die Spiele der Bundesliga live im TV und im LIVE-STREAM: Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN. Und bei welchem könnt Ihr heute Mönchengladbach vs. Bochum live verfolgen? Das verraten wir Euch in dem kommenden Abschnitten.

Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum heute live im TV und LIVE-STREAM: DAZN überträgt

Wer ein Spiel überträgt ist davon abhängig, an welchem Wochentag das Spiel stattfindet. Sky zeigt alle Samstagsspiele und alle Spiele in englischen Wochen, die Übertragungsrechte für alle Freitags- und Sonntagsspiele liegen dagegen bei DAZN.

Damit ist klar, wer heutige der Übertragende Anbieter ist: DAZN - da Mönchengladbach vs. Bochum schließlich am heutigen Sonntag stattfindet.

Die DAZN-Übertragung beginnt heute bereits um 16.30 Uhr. Durch die Vorberichterstattung begleiten Euch Moderator Alex Schlüter und Experte Benny Lauth. Der ehemalige Bundesligaspieler wechselt dann pünktlich zum Anpfiff auf den Platz neben Kommentator Michael Born.

Der gängigste Weg, sich Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum heute anzusehen, ist der LIVE-STREAM von DAZN. Dieser ist über Euren PC oder Laptop mit jedem Browser verfügbar. Mit der kostenlosen DAZN-App könnt Ihr den LIVE-STREAM aber auch auf fast allen mobilen Endgeräten (Handy, Tablet) abrufen.

Die App läuft aber auch auf dem Smart-TV, weshalb es möglich ist, sich das Spiel auch auf dem großen TV-Bildschirm im eigenen Wohnzimmer anzusehen. Seit kurzem strahlt DAZN Teile seine Programmes auch auf zwei linearen Kanälen aus - DAZN 1 und DAZN 2. Diese habt Ihr in Eurer Senderliste, wenn Ihr DAZN über Vodafone oder Sky hinzubucht.

Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum heute live: Das kostet und das bietet DAZN

Um Euch das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Bochum heute live ansehen zu können benötigt Ihr zwei Dinge: Eine stabile Internetverbindung und ein Abo des Streamingdienstes.

DAZN bietet zwei Abo-Alternativen an. Für ein jederzeit kündbares Monatsabo werden pro Monat 14,99 Euro fällig, für das Jahresabo einmalig 149,99 Euro. Ein Tipp für Sparfüchse: Auf lange Sicht kommt Ihr mit dem Jahresabo günstiger weg.

Mit DAZN seht Ihr nicht nur alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, sondern auch fast die komplette Champions League, die Primera Division, Serie A und Ligue 1 sowie fast alle Spiele der WM-Qualifikation in Europa.

Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Setzt Gladbach-Trainer Adi Hütter gegen Bochum auf die Startelf, die den FC Bayern in der 1. Halbzeit überrannte? Das wissen wir etwa eine Stunde vor Spielbeginn, wenn die Aufstellungen der beiden Teams vorliegen. Hier zeigen wir Euch dann, mit welcher Aufstellung Mönchengladbach und der VfL Bochum in das Spiel starten.

Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum heute im LIVE-TICKER

Allen, die keien Zugriff auf DAZN haben, empfehlen wir heute den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal. In diesem halten wir Euch zeitnah über das komplette Geschehen in Mönchzengladbahc auf dem Laufenden.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum!

Bundesliga heute live: Die Übertragung von Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum in der Übersicht