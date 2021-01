Gladbach vs. FC Bayern München heute live im Free-TV sehen? So wird die Bundesliga übertragen

Bayern München reist nach Gladbach zum Freitagsspiel der Bundesliga. Dich wird das Duell auch live im Free-TV gezeigt? Goal klärt auf.

Der 15. Spieltag der startet mit einem Traditionsduell! hat Bayern München zu Gast - angestoßen wird heute Abend (Freitag) um 20.30 Uhr im Borussia-Park.

Die Bayern könnten mit einem Sieg am Freitagabend die Tabellenführung vorübergehend auf fünf Punkte ausbauen. Gladbach hingegen kämpft derzeit um die internationalen Plätze and steht auf Rang sieben.

Gladbach vs. Bayern München: Läuft das Freitagsspiel live im Free-TV? Goal liefert die Antwort und erklärt, wo das Duell im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird. Zudem findet Ihr hier kurz vor Anstoß die Aufstellungen.

Gladbach vs. live im Free-TV? Das Freitagsspiel im Überblick

Begegnung Gladbach - FC Bayern München Datum Freitag, 8. Januar 2021 Anstoß 20.30 Uhr Ort Borussia-Park, Mönchengladbach

Gladbach vs. FC Bayern München: Wird das Freitagsspiel heute live im Free-TV gezeigt?

Die Rechtelage im deutschen Fernsehen ist etwas kompliziert, wenn es um Bundesligaübertragungen geht. Sowohl im Free-TV, Pay-TV als auch im LIVE-STREAM waren in dieser Saison schon Spiele zu sehen.

Verständlich also, wenn der eine oder andere Fan den Überblick verloren hat. Für das Duell zwischen Gladbach und Bayern ist die Lage jedoch klar: Im Free-TV ist das Freitagsspiel nicht zu sehen.

Exklusiver Anbieter ist dagegen die Streaming-Plattform DAZN. Hier läuft Gladbach gegen Bayern live und in voller Länge via LIVE-STREAM. Die Übertragung ist für alle Abonnenten ab 20 Uhr mit Kommentator Jan Platte und Experte Sandro Wagner verfügbar.

Gladbach vs. FC Bayern München: Deshalb zeigt das Free-TV das Freitagsspiel der Bundesliga heute nicht live

Der Streaming-Dienst DAZN zeigt heute Abend das Freitagsspiel exklusiv - so viel steht fest. DAZN konnte sich nämlich die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Montagsspielen der Saison sichern.

Neben DAZN besitzt auch Sky ein großes Rechtepaket der Bundesliga und überträgt alle restlichen Spiele live. In der ARD und im ZDF laufen hingegen nur die Auftaktpartien der Hin- und Rückrunde im Free-TV. Der frei-empfangbare Kanal Sky Sport News HD zeigt zudem in Ausnahmefällen die Bundesliga live und kostenlos.

Gladbach vs. FC Bayern München: So seht Ihr das Freitagsspiel der Bundesliga heute live im TV

DAZN überträgt das Freitagsspiel im LIVE-STREAM. Die Übertragung ist allerdings auch am TV abrufbar. Dafür braucht Ihr lediglich die DAZN-App auf Eurem Smart-TV oder Ihr verbindet die Playstation oder den Amazon Fire TV Stick mit dem Fernseher.

Anschließend könnt Ihr Euch mit Eurem Konto einloggen und Gladbach gegen Bayern streamen. Wer bei der Plattform noch nicht registriert ist, findet unter diesem Link alle Infos zur Anmeldung.

Gladbach vs. FC Bayern München: So empfangt Ihr das Freitagsspiel im LIVE-STREAM von DAZN

Wer den LIVE-STREAM von DAZN sehen möchte, braucht ein Abonnement. Das könnt Ihr noch rechtzeitig vor Anpfiff abschließen und Euch einen Zugang zum Freitagsspiel sichern. Und das Beste: Der erste Monat auf DAZN ist vollkommen kostenlos!

Erst nach dem Probemonat wird eine Gebühr fällig. Dann zahlt Ihr monatlich 11,99 Euro oder einmalig für das Jahresabo 119,99 Euro. Alle weiteren Details zu den Konditionen findet Ihr hier.

Quelle: Imago Images

Gladbach vs. FC Bayern München heute live: Die Aufstellungen

In diesem Abschnitt findet Ihr rund eine Stunde vor Anpfiff die offiziellen Aufstellungen. Schaut dafür später noch einmal rein!

Gladbach vs. FC Bayern München heute live: Der Vorbericht zur Bundesliga

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick fordert von seinen Stars endlich einmal wieder mehr defensive Stabilität und vor allem in der Anfangsphase eines Spiels mehr "Haltung".

München (SID) Auf seine unzähligen Rekorde ist der FC Bayern immens stolz, doch die jüngste "Bestmarke" nervt die Münchner gewaltig. Acht Mal in Folge geriet der Triple-Gewinner zuletzt mit 0:1 in Rückstand - Trainer Hansi Flick fordert deshalb vor dem schweren Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Mönchengladbach vehement ein Ende dieser wenig rühmlichen Negativserie.

"Mir gefallen diese Rückstände nicht. Wir brauchen von Anfang an eine andere Einstellung. Es geht darum, sofort auf dem Platz zu sein. Für alle ist es besser, wenn wir mal wieder zu Null spielen", betonte Flick. Er erwarte, fügte er am Donnerstag mit Nachdruck an, "eine andere Haltung, eine andere Dynamik, mehr Intensität, mehr Überzeugung". Man könne den Gegner nicht einfach laufen lassen, so Flick, "und dann auf Manu hoffen".

Kapitän Manuel Neuer rettete den Bayern zuletzt einige Male mit Weltklasseparaden die Bilanz - weshalb es wenig verwundert, dass Flick endlich einmal wieder auf mehr Stabilität seiner Defensive hofft. Diese war in der vergangenen Erfolgssaison noch das Prunkstück, wackelt in dieser Spielzeit aber bedenklich. Die Bayern haben schon 21 Gegentore in 14 Ligaspielen kassiert.

Entschieden zu viel für Flick, sein Gladbacher Kollege Marco Rose sieht aber genau darin die Chance für eine Überraschung. "Die Bayern verteidigen sehr gerne sehr hoch, weil es ihnen auch vorne hilft", sagte Rose: "Das verursacht in anderen Räumen die Chance, als Gegner reinzustoßen. Das ist ein offenes Geheimnis." Dies gelte es, "konsequent und konstant zu nutzen".

Zuletzt war das Mainz eine Halbzeit lang sehr gut gelungen. Nach 0:2-Rückstand hatte Flick deshalb zur Pause sogar sein Herzstück Joshua Kimmich "geopfert" und den Führungsspieler aus der Mittelfeldzentrale auf die Position des Rechtsverteidigers zurückgezogen - das Ergebnis: 5:2. Vor Gladbach schloss er eine dauerhafte Umstellung aber aus. "Jo wird auf der Sechs spielen", sagte Flick bestimmt, auch wenn Weltmeister Benjamin Pavard derzeit erheblich schwächelt und Sommerzugang Bouna Sarr bisher noch nicht ansatzweise zeigen konnte, dass er die erhoffte Verstärkung ist. Möglicherweise verteidigt deshalb Niklas Süle rechts.

So oder so: Die Bayern sind gewarnt - angesichts der Statistik (die letzten drei Hinrunden-Duelle gewann die Borussia), angesichts der eigenen Defensiv-Probleme und angesichts eines Gegners, der großes Potenzial besitzt, dem aber die Konstanz fehlt. "Das ist eine sehr starke Mannschaft, da müssen wir aufpassen. Da würde ich nicht so gerne in Rückstand geraten, die haben da vorne gute Leute", sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei Sky. Er glaube aber, "dass unsere Mannschaft das anders anpacken wird". Sollte sie auch: Seit Sommer 2014 holte kein anderer Bundesligist so viele Punkte gegen die Münchner wie Gladbach (17 aus 12 Spielen)

Bei den Bayern ist der Einsatz von Nationalspieler Serge Gnabry weiter sehr fraglich. Man müsse abwarten, "er hat immer noch Schmerzen", sagte Flick. Gnabry hatte sich gegen Mainz eine Prellung mit Bluterguss oberhalb des Schienbeins zugezogen. Dafür können die Münchner wie erhofft wieder mit dem zuletzt angeschlagenen Kingsley Coman planen. Bei Gladbach fehlt Valentino Lazaro wegen einer Muskelverletzung, dafür ist Stürmer Alassane Plea wieder ein Startelf-Kandidat.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Gladbach : Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini (Wendt) – Kramer, Neuhaus – Hofmann, Stindl, Plea – Embolo. - Trainer: Rose

: Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini (Wendt) – Kramer, Neuhaus – Hofmann, Stindl, Plea – Embolo. - Trainer: Rose München: Neuer – Süle, Boateng, Alaba, Davies – Kimmich, Goretzka – Sane, Müller, Coman – Lewandowski. - Trainer: Flick

Gladbach vs. FC Bayern München heute live sehen: Die bisherige Bilanz

Gladbach (insgesamt 111 Pflichtspiele) FC Bayern München 25 Siege 56 30 Remis 30 138:210 Tore 210:138 5 Meisterschaften 30

Läuft Gladbach vs. FC Bayern München live im Free-TV? Die Übertragungen im Überblick