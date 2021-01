Gladbach vs. Bayern München heute live: So seht Ihr die Bundesligapartie im TV und LIVE-STREAM - mit LIVE-TICKER und Highlights

Gladbach empfängt die Bayern am 15. Spieltag. Wie Ihr das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Gladbach gegen Bayern: Die Begegnung hat in der eine große Historie und auch in jüngster Vergangenheit sehr attraktiven Fußball zu bieten. In den letzten fünf Saisons konnten die Gladbacher vier der zehn Spiele für sich entscheiden, fünfmal gewannen die Bayern, einmal gab es ein Unentschieden. Im direkten Vergleich sieht die Bilanz der Gladbacher also gar nicht so schlecht aus.

In der aktuellen Spielzeit haben die Borussen mit einigen Turbulenzen zu kämpfen. Die dreifache Belastung von , 1. Bundesliga und geht auch an den Gladbachern nicht spurlos vorbei. In der Liga konnten sie zuletzt am 9. Spieltag gegen Schalke gewinnen. Vor der Weihnachtspause sorgten sie allerdings mit der unschönen Spuck-Aktion von Marcus Thuram für Schlagzeilen.

Auch der dürfte froh über die kurze Weihnachtspause gewesen sein. Nach der Verletzung von Joshua Kimmich war die Personaldecke beim Rekordmeister vor den Feiertagen äußerst dünn. Trotz der Verletzungssorgen konnten die Münchner die Tabellenführung gegen Bayer 04 Leverkusen zurückerobern. Anstoß ist am Freitagabend (08.01.21) um 20:30 Uhr im Borussia-Park.

Mehr Teams

Die Top-Begegnung am 15. Spieltag in der Bundesliga: So seht Ihr Gladbach gegen Bayern live im TV und LIVE-STREAM.

Gladbach gegen Bayern München live sehen: Die Daten zur Partie im Überblick

Wettbewerb 15. Spieltag, 1. Bundesliga Begegnung VfL - FC Bayern München Ort Borussia-Park, Mönchengladbach Anpfiff Freitag, 08.01.2021, 20.30 Uhr

Bild: Getty Images

Gladbach gegen Bayern München heute live: Alles zur Übertragung live im TV und im LIVE-STREAM

Die Freitagsspiele der Bundesliga sind beim Streaming-Dienst DAZN live zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich nur die Rechte für die Samstags- und die meisten Sonntagsspiele sichern können. Deswegen müssen Sky-Kunden auf einen anderen Anbieter zurückgreifen, um die Partien sehen zu können, die nicht am Wochenende stattfinden. Im Free-TV ist das Spiel nicht live zu sehen.

DAZN zeigt / überträgt Gladbach gegen Bayern München heute live: Alles zur Übertragung im LIVE-STREAM

Damit Ihr die Partie Gladbach gegen Bayern live sehen könnt, müsst Ihr ein Abonnement bei DAZN abschließen. Wenn Ihr den Gratismonat nutzt, ist das Angebot sogar zunächst kostenlos. Danach kostet der Dienst 11,99 Euro pro Monat oder knapp 10 Euro, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet. Alles Wissenswerte dazu hier!

Hier haben wir nochmal alles, was Ihr über DAZN wissen müsst, zusammengefasst:

Gladbach gegen Bayern München heute live: Alles zur Übertragung live im TV

Mit der App von DAZN könnt Ihr das Spiel auch live und in Farbe auf Eurem TV schauen. Wenn Ihr einen Smart-TV besitzt, ladet auch einfach die App von DAZN herunter, installiert sie und schon geht´s los! Das geht natürlich auch mit einer am TV verbundenen Spielekonsole oder wenn Ihr einen Laptop mit dem TV-Gerät verbindet. Alle Infos und den Download der App gibt´s hier!

Gladbach gegen Bayern München live: Die Aufstellungen der Teams

An dieser Stelle posten wir die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese bekannt gegeben werden. Schaut also am Spieltag etwa eine Stunde vor Anpfiff nochmal hier vorbei!

Gladbach vs. Bayern München: Die Highlights und das Re-Live bei DAZN

Falls Ihr das Spiel nicht live sehen konntet, bietet DAZN für seine Kunden einen besonderen Service an. Ihr könnt Euch das komplette Spiel einfach nochmals anschauen. Wer keine Zeit hat, das ganze Spiel zu verfolgen, kann sich etwa 40 Minuten nach Abpfiff schon eine Zusammenfassung mit den schönsten Szenen der Partie ansehen.

Gladbach gegen Bayern München: Der LIVE-TICKER bei Goal

Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr schon während des Spiels immer informiert, wenn auf dem Rasen etwas passiert. Solltet Ihr also keine Möglichkeit haben das Spiel live zu sehen, bieten wir Euch hier eine schöne Alternative.