Heute spielt M'Gladbach zuhause gegen Arminia Bielefeld. Alle Infos zu den Aufstellungen und der Übertragung im TV und LIVE-STREAM gibt's bei Goal.

Heute empfängt Gladbach anlässlich des 4. Spieltages der Bundesliga Arminia Bielefeld . Die Begegnung im Borussia-Park wird um 19.30 Uhr angepfiffen

Die Mannschaft des neuen Trainers Adi Hütter hat bis heute einen schwachen Start in die Saison 21/22 hingelegt und steht gegen Arminia unter Zugzwang. Rückblickend ist die Borussia in den letzten zehn Jahren selten schlechter in die neue Saison gestartet. Arminia Bielefeld kann mit drei Unentschieden aus drei Spielen bislang zufrieden sein und möchte im Kampf um den Klassenerhalt heute wichtige Punkte sammeln.

Um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren, sind für Gladbach heute drei Punkte Pflicht. Das letzte Spiel gegen die Arminia konnte 5:0 gewonnen werden und macht den Anhänger:innen des Traditionsvereins Mut. Werden wir auch heute wieder einen Kantersieg der Fohlen erleben, oder baut Bielefeld seine Serie ohne Niederlage weiter aus? Goal erklärt alles zu den Aufstellungen und zur Übertragung der Bundesliga live im TV und STREAM.

Gladbach vs. Arminia Bielefeld heute live im TV und STREAM: Das Spiel in der Übersicht

Wettbewerb: Bundesliga | 4. Spieltag | Saison 2021/2022

Bundesliga | 4. Spieltag | Saison 2021/2022 Begegnung: Gladbach - Arminia Bielefeld

Gladbach - Arminia Bielefeld Anstoß: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Ort: Borussia-Park | Mönchengladbach

Endlich wieder mit Fans zur @borussia 🥳

Bundesliga heute live im TV: Ist Gladbach vs. Arminia Bielefeld im Free-TV zu sehen?

Elektrisierende Bundesliga-Atmosphäre im Borussia-Park. 25.000 Fans sind offiziell zugelassen, das Spiel am Sonntagabend live im Stadion bei Flutlicht zu verfolgen. Die Rahmenbedingungen für ein großartiges Fußballspiel sind also schon einmal gegeben!

Leider müssen wir allen Fans der Bundesliga mitteilen, dass kein TV-Sender ohne Bezahlschranke die Übertragungsrechte für die Begegnung heute Abend besitzt. Das bedeutet: Gladbach vs. Arminia Bielefeld ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Doch keine Sorge, nun zur guten Nachricht: Es gibt trotzdem eine Möglichkeit das Spiel in voller Länge zu sehen. Goal erklärt Euch im Folgenden, wie das funktioniert.

Gladbach vs. Arminia Bielefeld heute live: DAZN überträgt die Bundesliga

Wie bereits seit mehreren Jahren üblich, werden nur einige ausgewählte Partien der Bundesliga live im Free-TV zu sehen sein. Beispielsweise war der Auftakt der Borussia gegen den FC Bayern München live auf SAT-1 zu sehen.

Alle anderen Spiele könnt Ihr entweder auf Sky (Bundesliga-Samstag) oder auf DAZN sehen. Mit DAZN seht Ihr jedes Freitagsspiel und alle Sonntagsspiele der Bundesliga live und in voller Länge!

Gladbach vs. Arminia Bielefeld heute live auf dem Smart-TV: DAZN macht es möglich

Ihr wollt das Spiel heute gemütlich zuhause ansehen? Kein Problem, mit DAZN auf Eurem Smart-TV ist das möglich! Installiert Euch einfach die DAZN-App und genießt den LIVE-STREAM zur Begegnung.

Gladbach vs. Arminia Bielefeld heute live: Die Bundesliga im LIVE-STREAM auf DAZN auch von unterwegs

Ihr könnt das Spiel heute leider nicht zuhause ansehen, oder nennt keinen Smart-TV Euer Eigen? Macht nichts, auf das Spiel müsst Ihr trotzdem nicht verzichten!

Alles was Ihr benötigt ist ein funktionstüchtiges mobiles Gerät und eine stabile Internetverbindung. Um den LIVE-STREAM auf dem Handy, Tablet oder Desktop zu verfolgen, müsst Ihr Euch lediglich die jeweilige Anwendung für Euer Gerät installieren und könnt anschließend direkt loslegen.

Bundesliga heute live im TV und STREAM: Gladbach vs. Bielefeld wird kommentiert von Marco Hagemann - die Übertragung auf DAZN im Überblick

Vorberichterstattung: ab 19.00 Uhr Anstoß: 19.30 Uhr Kommentar: Marco Hagemann Moderation: Alex Schlüter Experte: Sebastian Kneißl

Gladbach vs. Arminia Bielefeld heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Mit welcher Mannschaft gehen beide Mannschaften heute in die Partie? Rund eine Stunde vor Spielbeginn beantworten wir Euch diese Frage hier.

M'Gladbach vs. Arminia Bielefeld heute live: Die Bundesliga im LIVE-TICKER auf Goal

Ihr habt noch keine DAZN-Mitgliedschaft und könnt das Spiel daher nicht im LIVE-STREAM sehen? Schade, aber nicht schlimm! Goal präsentiert Euch den kostenlosen LIVE-TICKER zur Begegnung und Ihr verpasst garantiert nichts!

Gladbach vs. Arminia Bielefeld heute live im TV, STREAM und TICKER: Die Übertragung der Bundesliga in der Zusammenfassung