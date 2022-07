Giulia Gwinn: Alter, Verein, Länderspiele - die deutschen Spielerinnen bei der Frauen-EM 2022

Am 6. Juli startet die EM in England - und Deutschland ist natürlich auch wieder dabei. GOAL wirft in den kommenden Tagen einen Blick auf den Kader.

Bald ist es nach fünf langen Jahren wieder so weit: Die Fußball-EM der Frauen findet statt! Offizielle Eröffnung ist am 6. Juli, Deutschland startet erst am 8. Juli gegen Spanien in das Turnier.

Die letzte EM war 2017 - da ist eine gewisse Giulia Gwinn gerade volljährig geworden. Ihr Debüt in der Nationalmannschaft erfolgte erst einige Monate später, daher war Gwinn noch bei keiner EM dabei. Das wird sich in den kommenden Wochen ändern.

Giulia Gwinn ist auf der defensiven Außenbahn bei der deutschen Nationalmannschaft und beim FC Bayern München gesetzt. GOAL wirft einen Blick auf ihre bisherige Karriere.

Fußball-EM der Frauen: Die EM 2022 im Überblick

Wettbewerb Fußball-Europameisterschaft der Frauen Austragungsland England Zeitraum 6. Juli - 31. Juli 2022 Finale 18 Uhr | 31. Juli 2022 | Wembley Stadium | London Rekordsieger Deutschland (Acht Titel) Titelverteidiger Niederlande

Giulia Ronja Gwinn: Alter, Verein, Länderspiele - die deutschen Spielerinnen bei der Frauen-EM 2022

Sie war der Shootingstar der WM 2019: Wer regelmäßig Frauenfußball verfolgt, weiß, was für einen Kometenhaften Aufstieg die mittlerweile 22-Jährige hinter sich hat.

Doch fangen wir ganz am Anfang an: Am 2. Juli 1999 erblickte Gwinn das Licht der Welt, keine acht Jahre später fing sie das Kicken bei ihrem Heimatverein TSG Ailingen an. Nach Zwischenstationen beim VfB Friedrichshafen und dem FV Ravensburg landete sie in der B-Jugend des SV Weingarten.

Erste Nationalmannschaft mit 13: So startete Gwinns Fußballkarriere

Zu dem Zeitpunkt gehörte sie schon zu den Besten ihrer Altersklasse: 2013, mit 13 Jahren, debütierte Gwinn in der U15-Nationalmannschaft, insgesamt 52 Länderspiele absolvierte sie in fünf verschieden Jugendnationalmannschaften.

Doch auch auf Vereinsebene lief es für die junge Gwinn gut: Birgit Bauer vom SC Freiburg war schon 2013 von dem Talent Gwinns beeindruckt und holte sie zwei Jahre später in den Breisgau.

Deutschland bei der Frauen-EM 2022: Das ist Giulia Gwinn

Geburtstag: 2. Juli 1999 (22 Jahre)

Position: Außenverteidigung / Mittelfeld

Größe: 171 cm

Geburtsort: Ailingen, Deutschland

Profidebüt mit 16: So wurde Gwinn beim SC Freiburg zum Shootingstar

Zu dem Zeitpunkt war Gwinn immer noch sehr jung - und doch folgte der nächste Schritt: Mit gerade einmal 16 Jahren, zwei Monaten und elf Tagen debütierte sie in der Bundesliga! Zum Vergleich: Zu dem Zeitpunkt durften in der Bundesliga der Männer keine Jugendlichen unter 17 Jahren eingesetzt werden, und auch jetzt noch gibt es nur zwei Spieler, die in der Bundesliga jemals jünger waren als Giulia Gwinn: Youssoufa Moukoko (Männer, Borussia Dortmund) und Paul Wanner (Männer, FC Bayern München).

Damals wurde sie für die ausgewechselte Sandra Starke im Spiel gegen den 1. FC Köln eingewechselt, nicht einmal einen Monat später stand sie das erste Mal in der Startelf. Wiederum knapp zwei Monate später gelang ihr das erste Tor im Profibereich.

Nationalmannschaftsdebüt mit gerade einmal 18 Jahren: So wichtig ist Giulia Gwinn für die DFB-Elf

Auch die A-Nationalmannschaft ließ nicht mehr lange auf sich warten: Am 24. November 2017, gut zwei Jahre nach ihrem Profidebüt beim SC Freiburg, wurde Gwinn im Länderspiel gegen Frankreich eingewechselt.

Bei der WM 2019 gehörte Gwinn bereits zum Kern der Mannschaft - so erzielte sie im ersten Spiel des Turniers gegen China das einzige Tor der Partie. Apropos Nationalmannschaft: Im September 2020 erlitt Gwinn einen Kreuzbandriss im Länderspiel gegen Irland. Nun will sie mit der deutschen Nationalmannschaft bei der EM angreifen. Mehr spannende Details zu Gwinns bisheriger Karriere wie die Taktikumschulung von der Stürmerin zur Außenverteidiger findet ihr auch in diesem Artikel von SPOX!

Hauptsache Süddeutschland: So lief bisher Giulia Gwinns Karriere

Stationen Verein TSG Ailingen & VfB Friedrichshafen | 2007 - 2009 FV Ravensburg | 2009 - 2014 SV Weingarten | 2014 - 2015 SC Freiburg | 2014 - 2019 FC Bayern München | Seit 2019 Profidebüt Verein 13. September 2015 gegen den 1. FC Köln Debüt Nationalmannschaft 24. November 2017 gegen Frankreich Nationalmannschaft U15 | Sechs Spiele U16 | Drei Spiele U17 | 27 Spiele U19 | Zehn Spiele U20 | Sechs Spiele A-Nationalmannschaft | 26 Spiele

Deutschland bei der Frauen-EM 2022: Der DFB-Kader mit Giulia Gwinn

Tor: Merle Frohms (Eintracht Frankfurt), Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Almuth Schult (VfL Wolfsburg)

Merle Frohms (Eintracht Frankfurt), Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Almuth Schult (VfL Wolfsburg) Abwehr: Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Giulia Gwinn (FC Bayern München), Marina Hegering (FC Bayern München), Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg), Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg),

Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Marina Hegering (FC Bayern München), Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg), Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg), Mittelfeld / Angriff: Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt), Chantal Hagel (Back-Up, TSG Hoffenheim), Jule Brand (TSG Hoffenheim), Klara Bühl (FC Bayern München), Linda Dallmann (FC Bayern München), Sydney Lohmann (FC Bayern München), Lina Magull (FC Bayern München), Lea Schüller (FC Bayern München), Tabea Waßmuth (VfL Wolfsburg), Alexandra Popp (VfL Wolfsburg), Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg), Lena Lattwein (VfL Wolfsburg), Svenja Huth (VfL Wolfsburg), Sara Däbritz (PSG (Paris Saint-Germain))

Am 8. Juli geht es los: Wann spielt die deutsche Nationalmannschaft?

Spieltag 1:

Spanien - Finnland | 8. Juli 2022 | 17 Uhr | Stadium MK



Deutschland - Dänemark | 8. Juli 2022 | 20 Uhr | Brentford Community Stadium

- Dänemark | 8. Juli 2022 | 20 Uhr | Brentford Community Stadium Spieltag 2:

Dänemark - Finnland | 12. Juli 2022 | 17 Uhr | Stadium MK



Deutschland - Spanien | 12. Juli 2022 | 20 Uhr | Brentford Community Stadium

- Spanien | 12. Juli 2022 | 20 Uhr | Brentford Community Stadium Spieltag 3:

Finnland - Deutschland | 16. Juli 2022 | 20 Uhr | Stadium MK

| 16. Juli 2022 | 20 Uhr | Stadium MK

Dänemark - Spanien | 16. Juli 2022 | 20 Uhr | Brentford Community Stadium

16 Nationen nehmen teil: Die Gruppenphase der Fußball-EM der Frauen

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D England Deutschland Niederlande Frankreich Österreich Dänemark Schweden Italien Norwegen Spanien Schweiz Belgien Nordirland Finnland Portugal Island

Die Übertragung der EM 2022 im kostenlosen LIVE-STREAM und Fernsehen: So seht ihr das DFB-Team im TV und Internet

In diesem besonderen Sommer, in der viele Fans auf die angedachte Fußball-WM der Männer verzichten müssen, übertragen gleich drei Sender Fußball auf allerhöchstem Niveau: ARD, ZDF und DAZN übertragen die Fußball-EM! Jedes Spiel wird entweder durch das ZDF oder die ARD (Das Erste) kostenlos übertragen, zusätzlich werden einige Spiele, zum Beispiel die der DFB-Auswahl, im linearen TV ausgestrahlt!

Dazu kommt, dass auch DAZN die EM in diesem heißen Sommer überträgt. Hier gibt es ein Problem: Es ist ein bezahlpflichtiger Streamingdienst. Ihr kriegt hier allerdings eine ganze Menge Programm für euer Geld geboten - es lohnt sich auf jeden Fall, sich anzuschauen, welche Wettbewerbe hier übertragen werden!

Die kostenlose Übertragung der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV, dazu der LIVE-STREAM von DAZN: Diese Links helfen euch weiter!

Frauen-EM: Wer zeigt / überträgt dieses Jahr die Spiele von Giulia Gwinn und der deutschen Nationalmannschaft im TV und LIVE-STREAM?