"Gibt Verhandlungen, wo ein Transfer passieren könnte": Geht es bei einem Verkaufskandidaten des FC Bayern jetzt ganz schnell?

Palhinha fehlte gegen Leipzig im Kader, weil sich ein Transfer anbahnt. "Es gibt Verhandlungen. Und es gibt Verhandlungen, wo ein Transfer passieren könnte. Deswegen wollten wir heute kein Risiko eingehen“, sagte Eberl anschließend und ergänzte schmunzelnd: "Es ist ein langwieriger Prozess, ohne dass ich irgendetwas verkünden kann."

Nachdem Eberl die Verhandlungen mit Aston Villa bereits am Freitag für gescheitert erklärt hatte, geht es nun mutmaßlich um einen Wechsel zu Newcastle United. Bis dato hatte es immer geheißen, für den FC Bayern käme nur ein fester Transfer in Frage. Am Samstag schloss Eberl aber eine Leihe nicht aus: "Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten heutzutage, wie man gewisse Dinge absichern kann. Wenn du eine Leihe hast, wo jemand sagt, wir sind bereit eine hohe Leihgebühr zu zahlen, dann müsste man das auch akzeptieren."

Palhinha wechselte 2024 für 50 Millionen Euro vom FC Fulham nach München, erfüllte die in ihn gesteckten Erwartungen nicht. In der vergangenen Saison spielte der 31-jährige Sechser per Leihe bei Tottenham Hotspur, ein fester Transfer kam aber nicht zustande. Für einen solchen verlangen die Münchner rund 25 Millionen Euro, womöglich läuft es nun aber auf eine neuerliche Leihe hinaus. Newcastle sucht einen Nachfolger für Bruno Guimaraes, im Gespräch ist auch Felix Nmecha von Borussia Dortmund.

Sacha Boey wurde gegen Leipzig eingewechselt

Gleichzeitig lobte Eberl Palhinhas Verhalten im Training als "100 Prozent professionell". Dasselbe gelte für Sacha Boey, der ebenfalls gehen soll. Beim 25-jährigen Rechtsverteidiger bahnt sich aktuell aber noch kein Transfer an. Gegen Leipzig wurde Boey nach der Verletzung von Konrad Laimer bereits in der 9. Minute eingewechselt und zeigte anschließend eine gute Leistung.

"Sacha hat Qualität, daran besteht kein Zweifel", sagte Eberl. "Aber wenn ich unseren Kader betrachte, haben wir auf der rechten Seite normalerweise Stanisic und Laimer. Damit ist Sacha Rechtsverteidiger Nummer drei und das wird keinem gerecht. Verletzungen können Dinge verändern. Aber Sacha zu behalten, weil Konny vielleicht eine Woche ausfällt, ist finanziell verkehrt und sportlich auch in der Ehrlichkeit dem Jungen gegenüber verkehrt."

Der FC Bayern hat sowohl Palhinha und Boey als auch dem aktuell angeschlagenen Linksaußen Bryan Zaragoza (24) "ganz transparent gesagt, dass sie bei uns in der neuen Saison keine Rolle spielen werden". Boey spielte in der vergangenen Rückrunde per Leihe bei Galatasaray Istanbul, Zaragoza bei der AS Roma.