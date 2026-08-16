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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport
Nino Duit

"Gibt Verhandlungen, wo ein Transfer passieren könnte": Geht es bei einem Verkaufskandidaten des FC Bayern jetzt ganz schnell?

Bundesliga
Transfers
Bayern München
J. Palhinha
S. Boey

Sportvorstand Max Eberl hat nach dem 3:1-Testspielsieg des FC Bayern gegen RB Leipzig am Samstag ein Update zu den Verkaufsbemühungen bei Joao Palhinha und Sacha Boey gegeben.

Palhinha fehlte gegen Leipzig im Kader, weil sich ein Transfer anbahnt. "Es gibt Verhandlungen. Und es gibt Verhandlungen, wo ein Transfer passieren könnte. Deswegen wollten wir heute kein Risiko eingehen“, sagte Eberl anschließend und ergänzte schmunzelnd: "Es ist ein langwieriger Prozess, ohne dass ich irgendetwas verkünden kann."

Nachdem Eberl die Verhandlungen mit Aston Villa bereits am Freitag für gescheitert erklärt hatte, geht es nun mutmaßlich um einen Wechsel zu Newcastle United. Bis dato hatte es immer geheißen, für den FC Bayern käme nur ein fester Transfer in Frage. Am Samstag schloss Eberl aber eine Leihe nicht aus: "Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten heutzutage, wie man gewisse Dinge absichern kann. Wenn du eine Leihe hast, wo jemand sagt, wir sind bereit eine hohe Leihgebühr zu zahlen, dann müsste man das auch akzeptieren."

Palhinha wechselte 2024 für 50 Millionen Euro vom FC Fulham nach München, erfüllte die in ihn gesteckten Erwartungen nicht. In der vergangenen Saison spielte der 31-jährige Sechser per Leihe bei Tottenham Hotspur, ein fester Transfer kam aber nicht zustande. Für einen solchen verlangen die Münchner rund 25 Millionen Euro, womöglich läuft es nun aber auf eine neuerliche Leihe hinaus. Newcastle sucht einen Nachfolger für Bruno Guimaraes, im Gespräch ist auch Felix Nmecha von Borussia Dortmund.

Sacha Boey wurde gegen Leipzig eingewechselt

Gleichzeitig lobte Eberl Palhinhas Verhalten im Training als "100 Prozent professionell". Dasselbe gelte für Sacha Boey, der ebenfalls gehen soll. Beim 25-jährigen Rechtsverteidiger bahnt sich aktuell aber noch kein Transfer an. Gegen Leipzig wurde Boey nach der Verletzung von Konrad Laimer bereits in der 9. Minute eingewechselt und zeigte anschließend eine gute Leistung.

"Sacha hat Qualität, daran besteht kein Zweifel", sagte Eberl. "Aber wenn ich unseren Kader betrachte, haben wir auf der rechten Seite normalerweise Stanisic und Laimer. Damit ist Sacha Rechtsverteidiger Nummer drei und das wird keinem gerecht. Verletzungen können Dinge verändern. Aber Sacha zu behalten, weil Konny vielleicht eine Woche ausfällt, ist finanziell verkehrt und sportlich auch in der Ehrlichkeit dem Jungen gegenüber verkehrt."

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Der FC Bayern hat sowohl Palhinha und Boey als auch dem aktuell angeschlagenen Linksaußen Bryan Zaragoza (24) "ganz transparent gesagt, dass sie bei uns in der neuen Saison keine Rolle spielen werden". Boey spielte in der vergangenen Rückrunde per Leihe bei Galatasaray Istanbul, Zaragoza bei der AS Roma.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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