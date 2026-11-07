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Marko Brkic

Gibt es doch eine Klausel? Unterschiedliche Berichte zum neuen Vertrag von Harry Kane beim FC Bayern München

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Die Bild hat einen Bericht von Sky Sports UK dementiert, wonach sich Tottenham Hotspur im neuen Vertrag von Harry Kane ein sogenanntes Matching Right für den Fall einer möglichen Rückkehr auf die Insel gesichert haben soll. Die Darstellung sei "Quatsch" und entspreche nicht der Wahrheit.

Ebenso wenig sei zwischen Kanes ehemaligem Verein Tottenham und dem FC Bayern eine sogenannte Ballon-d'Or-Klausel vereinbart worden. Diese hätte die Münchner dazu verpflichtet, im Falle von Kanes Gewinn des Weltfußballertitels Ende Oktober zusätzliche Zahlungen an die Spurs zu leisten. Für die Verpflichtung des englischen Superstars hatten die Bayern 2023 rund 95 Millionen Euro Ablöse überwiesen.

Nachdem sich eine Einigung bereits seit Monaten abgezeichnet hatte, machte Kane am Donnerstag seine Vertragsverlängerung beim FC Bayern perfekt. Der 33-Jährige unterschrieb einen neuen Vertrag bis 2029. David Ornstein von The Athletic zufolge handelt es sich dabei um den größten Vertrag in der Geschichte des FC Bayern.

Wie viel verdient Harry Kane jetzt beim FC Bayern?

Demnach steige Kane mit seinem neuen Grundgehalt zum bestbezahlten Spieler Europas auf. Andere Profis könnten durch Bonuszahlungen allerdings weiterhin höhere Einnahmen erzielen. Zuletzt soll Kane ein Jahresgehalt von kolportierten 25 Millionen Euro bezogen haben. Der kicker sprach in diesem Zusammenhang von einer "exorbitant hohen Jahresgage".

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Für Kane hat sich der Wechsel zum FC Bayern somit in mehrfacher Hinsicht ausgezahlt. Nachdem er während seiner gesamten Zeit bei Tottenham ohne Titel geblieben war, gewann er mit den Münchnern bereits zweimal die Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal. Hinzu kommen zwei Supercup-Titel, zweimal der Goldene Schuh als bester Torjäger Europas und eben der Ballon d'Or.

Geschrieben vonMarko Brkic

SEO-Editor

📝Bio: Ich studierte Medienmanagement in St. Pölten, Österreich (immerhin Landeshauptstadt und mit rund 60.000 Einwohnern für österreichische Verhältnisse quasi eine Metropole). Im Zuge meines Studiums absolvierte ich 2019 zunächst ein Praktikum bei SPOX und GOAL, bevor ich nach dem Studium als Freelancer weiterarbeitete. Seit 2024 bin ich fester Bestandteil der Redaktion.Wie ich zum Fußball gekommen bin: Zum ersten Mal betrat ich im Alter von acht Jahren einen Fußballplatz als Spieler des SKU Amstetten. So richtig entflammte meine Liebe zum Fußball jedoch bei der WM 2006 - meiner ersten überhaupt -, die ich als kleiner Junge in Kroatien vor großen Restaurant-Leinwänden mit Menschen aus aller Welt verfolgte.🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:
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🌟Meine liebsten Fußball-Momente: die Male, in denen Österreich und Kroatien bei großen Turnieren die K.-o.-Phase erreicht haben. 
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