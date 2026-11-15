So seht Ihr Gibraltar gegen Malta mit einem VPN

Möchtet Ihr Euren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo möglicherweise geografische Beschränkungen gelten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

UEFA Nations League D - Spielwoche 6 16. Nov. 2026 - 14:45 Europa Sports Park

Gibraltar empfängt Malta im Europa Sports Park zu einem Gruppenspiel der UEFA Nations League D. Dabei steht die Tabellenführung auf dem Spiel.

Malta reist als Gruppenerster an und will seinen Vorsprung mit einem weiteren guten Ergebnis auswärts ausbauen.

Gibraltar unter Scott Wiseman hat in dieser Nations-League-Saison eine schwierige Phase erlebt. Das Team steht auf Platz drei der Gruppe und verlor sein jüngstes Nations-League-Spiel zu Hause mit 0:2 gegen Andorra. Damit hängen seine Hoffnungen auf den Gruppensieg am seidenen Faden.

Das von Emilio De Leo trainierte Malta geht mit Rückenwind in die Partie. Das Team hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, darunter einen 1:0-Sieg gegen Andorra und einen 2:1-Auswärtssieg bei Andorra. Dabei zeigte Malta die Konstanz, dank der es die Tabelle souverän anführt.

Beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Nations-League-Saison trennten sich die beiden Teams 1:1. Beide wissen also, was im Rückspiel auf dem Spiel steht. Malta will diesmal gewinnen, Gibraltar braucht Punkte, um im Rennen zu bleiben.

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