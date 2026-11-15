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Gibraltar gegen Malta heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Gibraltar - Malta
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UEFA Nations League D

Alles, was Ihr wissen müsst, um Gibraltar gegen Malta heute live in der Liga D der UEFA Nations League zu sehen.

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Spielvorschau

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UEFA Nations League D - Spielwoche 6
Europa Sports Park

Gibraltar empfängt Malta im Europa Sports Park zu einem Gruppenspiel der UEFA Nations League D. Dabei steht die Tabellenführung auf dem Spiel.

Malta reist als Gruppenerster an und will seinen Vorsprung mit einem weiteren guten Ergebnis auswärts ausbauen.

Gibraltar unter Scott Wiseman hat in dieser Nations-League-Saison eine schwierige Phase erlebt. Das Team steht auf Platz drei der Gruppe und verlor sein jüngstes Nations-League-Spiel zu Hause mit 0:2 gegen Andorra. Damit hängen seine Hoffnungen auf den Gruppensieg am seidenen Faden.

Das von Emilio De Leo trainierte Malta geht mit Rückenwind in die Partie. Das Team hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, darunter einen 1:0-Sieg gegen Andorra und einen 2:1-Auswärtssieg bei Andorra. Dabei zeigte Malta die Konstanz, dank der es die Tabelle souverän anführt.

Beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Nations-League-Saison trennten sich die beiden Teams 1:1. Beide wissen also, was im Rückspiel auf dem Spiel steht. Malta will diesmal gewinnen, Gibraltar braucht Punkte, um im Rennen zu bleiben.

Teamnews und Kader

Gibraltar vs Malta Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • S. Wiseman

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