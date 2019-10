Gianluigi Buffon: Thomas N'Kono hat mich inspiriert, Torwart zu werden

Thomas N'Kono beeindruckte den zwölfjährigen Gianluigi Buffon nachhaltig. Seitdem steht für den Italiener fest, Torwart werden zu wollen.

Gianluigi Buffon hat in einem emotionalen Brief an sein 17-jähriges Ich verraten, dass ihn der ehemalige kamerunische Nationaltorwart Thomas N’Kono inspiriert hat, ebenfalls Torwart zu werden.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Bei The Players' Tribune erklärte Buffon, dass es ihm im Alter von zwölf Jahren nachhaltig beeindruckt hat, wie N'Kono im WM-Eröffnungsspiel 1990 zwischen Kamerun und aufgetreten ist. "Die Art, wie er sich bewegte, wie groß er war, der fantastische Schnurrbart. Er wird dein Herz auf unerklärliche Weise fesseln", schrieb er an sich selbst.

Gianluigi Buffon debütierte als 17-Jähriger in der

"Er ist der coolste Mann, den du je gesehen hast", führte er aus. Vor allem die einzigartige Weise, wie N'Kono einen Ball knapp 30 Meter in die Luft faustete, imponierte Buffon. "In diesem Moment weißt Du, was Du im Leben machen möchtest", schreibt der Italiener. "Du willst nicht nur ein Torwart sein. Du willst diese Art von Torwart sein. Du willst wild, mutig und frei sein."

Weiter schreibt Buffon, dass an diesem Tag im Juni 1990 ein Feuer in ihm entfacht wurde und er der Welt fortan zeigen wollte, dass Gianluigi Buffon existiert.

Fünf Jahre später debütierte der Keeper unter Trainer Nevio Scala im Alter von 17 Jahren in der Serie A für den AC Parma. Seitdem absolvierte der heute 41-Jährige insgesamt 903 Pflichtspiele für Parma, und . Mit 176 Länderspielen ist er zudem Italiens Rekordnationalspieler.