"Eine große Befriedigung": Ex-Pescara-Torhüter erinnert sich an Diego Maradonas erstes Tor in Italien

Er war der erste Torhüter, der in Italien ein Gegentor von Diego Maradona kassiert hat: Im Goal-Interview erinnert sich Gianluca Pacchiarotti daran.

Der ehemalige Pescara-Torhüter Gianluca Pacchiarotti hat sich in einem Interview mit Goal und SPOX an das erste Tor des verstorbenen Diego Maradona für die SSC Napoli erinnert. Im September 1984 waren die beiden Vereine in der aufeinandergetroffen, als die Fußball-Legende erstmals nach ihrem -Wechsel aus dem Spiel heraus einnetzte.

"Dieses Spiel ist in Pescara mit großen Emotionen und mit großer Freunde in Erinnerung geblieben", erinnerte sich Pacchiarotti im Gespräch mit Goal und SPOX: "Ich schaue mir dieses Spiel immer wieder gerne an, denn bis auf das Gegentor bin ich auch zu einigen schöne Paraden gegen einen großartigen Spieler gekommen."

Pacchiarotti: "Habe Maradonas Trikot ein Jahr lang neidisch aufgehoben"

Beim Stand von 0:2 zeigte Maradona jedoch seine gesamte Klasse: "Er ist mit dem Rücken zum Tor an den Ball gekommen und versuchte es mit einem Fallrückzieher. Ich wollte den Schuss mit dem rechten Fuß abwehren, aber es gelang mir nicht", so Pacchiarotti, der allerdings betonte: "Es war eine große Befriedigung."

Eine spätere Entscheidung bereut der ehemalige Schalke-Spieler dagegen bis heute: "Nach dem Spiel fragte ich Maradona im Tunnel nach seinem Trikot und er gab es mir. Ich habe es ein Jahr lang neidisch bei mir zu Hause aufgehoben", erklärte der 57-Jährige, der inzwischen als Torwart-Trainer arbeitet.

"Dann, im Jahr meines Militärdienstes, traf ich die wahnsinnige Entscheidung, es zu verschenken. Damals waren die Torhüter etwas merkwürdig", ärgert sich Pacchiarotti auch fast 35 Jahre später darüber: "Im Laufe der Jahre habe ich es ein wenig bereut, aber Geschenke kann man nie zurückverlangen."