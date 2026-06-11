Ghana vs. Panama – Vorschau FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe L Toronto Stadium

Das Spiel Ghana gegen Panama beginnt am 18. Juni 2026 um 19:00 Uhr EST und 23:00 Uhr GMT.

Ghana gegen Panama: Hintergrund

Ghana startet in Gruppe L mit einem Duell gegen Panama. Der beste WM-Auftritt der Black Stars war das Viertelfinale 2010 in Südafrika, das nach einem dramatischen Elfmeterschießen gegen Uruguay endete. Fragen Sie einfach Luis Suárez danach. 2014 und 2022 schied die Mannschaft jeweils schon in der Gruppenphase aus. Ghana hat seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen und dabei kein einziges Mal zu null gespielt.

Panama nimmt nach seinem Debüt in Russland vor acht Jahren zum zweiten Mal an einer WM teil. Das Team will in Amerika seinen ersten WM-Sieg holen. Auch Panama blieb in den letzten sieben Spielen ohne Zu-Null.

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Wer sind Ghanas Schlüsselspieler und wer ist ihr Trainer?

Jordan Ayew von Leicester City führt die Mannschaft als Kapitän und erfahrener Angreifer an. Thomas Partey von Villarreal sichert das Mittelfeld und sorgt für Stabilität. Antoine Semenyo von Manchester City gilt als schnelle Option auf dem Flügel. Iñaki Williams von Athletic Bilbao verstärkt das letzte Drittel und bringt Tempo sowie körperliche Präsenz in den Sturm. Alexander Djiku von Spartak Moskau ist Eckpfeiler der Abwehr und bekannt für seine Ruhe und Kopfballstärke. Kamaldeen Sulemana von Atalanta gilt als kreativer Impulsgeber, der Abwehrreihen mit Tempo und Dribbling knackt. Der erfahrene portugiesische Trainer Queiroz unterschrieb im April einen Kurzzeitvertrag, um die Mannschaft durch die Weltmeisterschaft zu führen.

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Wer sind Panamas Schlüsselspieler und wer ist ihr Trainer?

Pumas-Mittelfeldspieler Adalberto "Coco" Carrasquilla gibt das Tempo, weil Panama oft den Ball besitzt. Der Rechtsverteidiger von Marseille, Michael Amir Murillo, bringt Erfahrung aus der höchsten Spielklasse in die Mannschaft ein. Trainer ist Thomas Christiansen. Der in Dänemark geborene Taktiker lebte als Kind kurz in Panama, übernahm im Juli 2020 das Team und führte es zur zweiten WM-Teilnahme.

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Ghanas 26-köpfiger Kader

Torhüter: Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak SC), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Joseph Anang (St. Patrick's Athletic).

Verteidiger: Baba Abdul Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nizza), Elisha Owusu (Auxerre), Derrick Luckassen (Pafos).

Mittelfeld: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Étienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjælland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City).

Stürmer: Kamaldeen Sulemana (Atalanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City).

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26-köpfiger Kader von Panama

Torhüter: Orlando Mosquera (Al-Fayha FC), Luis Mejía (Club Nacional), César Samudio (CD Marathon)

Verteidiger: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Beşiktaş), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (FC Pari Nizhniy Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (CD Plaza Amador), Jiovani Ramos (Academia Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz)

Mittelfeld: Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United FC), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (FC Juárez), Cesar Yanis (CD Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), Alberto Quintero (CD Plaza Amador), Azarías Londoño (CD Universidad Católica).

Stürmer: Ismael Díaz (Club León FC), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (CD Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa).

Ghanas Weg zur Weltmeisterschaft

Sechzehn Jahre nach dem Lauf ins Viertelfinale in Südafrika, als sie Uruguay bis an den Rand einer Niederlage brachten, kehrt Ghana auf die größte Fußballbühne zurück – und hat etwas zu beweisen. Die Black Stars starten eine neue Phase, in der Kapitän Jordan Ayew und andere Führungsspieler ihr Know-how mit frischen Kräften verbinden. Für die ghanaischen Fans steht mehr als nur die Teilnahme auf dem Spiel: Sie sehen darin den Abschluss eines Umbruchs, der den Status als afrikanische Fußballmacht zurückbringen soll.

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Panamas Weg zur Weltmeisterschaft

Panama zeigte eine disziplinierte Leistung und blieb in der zweiten sowie der finalen Qualifikationsrunde ungeschlagen, um sich das Ticket für Nordamerika zu sichern.

In der letzten Runde führte Panama Gruppe A an und wehrte den Druck von Suriname und Guatemala ab, um sich die direkte Qualifikation zu sichern.

Panama führte in der zweiten Runde Gruppe D an und gewann seine vier Spiele gegen Nicaragua, Guyana, Montserrat und Belize mit nur einem Gegentor.

In der Endrunde setzte Cheftrainer Christiansen auf defensive Ordnung. Panama kassierte in sechs Spielen nur zwei Gegentore und zeigte einen kompakten Abwehrblock, der die gegnerischen Stürmer zur Verzweiflung brachte.

Team-News & Kader

Ghanas Cheftrainer Carlos Queiroz hat vor dem Auftaktspiel in Gruppe L noch keine Startelf genannt. Der Verband meldete bisher keine Verletzten oder Gesperrten. Weitere Infos folgen kurz vor dem Anpfiff, wenn der Kader seine Vorbereitung in Toronto abschließt.

Auch Panamas Trainer Thomas Christiansen hat seine voraussichtliche Startelf noch nicht genannt, und in den verfügbaren Kaderdaten sind keine Verletzungen oder Sperren bestätigt. Weitere Mannschaftsnachrichten folgen, sobald sie vor dem Spiel am Mittwoch vorliegen.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Ghana reist nach Toronto mit einer durchwachsenen Bilanz an. In den vergangenen fünf Partien holten sie ein Remis und kassierten vier Niederlagen. Dabei bekamen sie elf Gegentore und erzielten selbst vier Treffer. Das 1:1 gegen Wales am 2. Juni beendete eine Serie von drei Pleiten. Zuvor hatten die Black Stars 0:2 gegen Mexiko, 1:2 gegen Deutschland und 1:5 gegen Österreich verloren.

Panamas Form ist abwechslungsreicher. Aus fünf Tests holten "Los Canaleros" zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage. Zuletzt spielten sie 1:1 gegen Bosnien und Herzegowina (6. Juni), nachdem sie die Dominikanische Republik 4:2 besiegt hatten (4. Juni). Der einzige Wermutstropfen war eine 2:6-Niederlage gegen Brasilien am 31. Mai, doch Siege gegen Südafrika im März – darunter ein 2:1 auswärts – gaben Christiansens Team eine gute Basis für das Turnier.

Bilanz der direkten Begegnungen

Die verfügbaren Statistiken verzeichnen kein vorheriges Duell zwischen Ghana und Panama. Das Spiel der Gruppe L am Dienstag ist somit das erste Pflichtspiel zwischen den beiden Ländern.

Tabelle

In Gruppe L steht Ghana aktuell auf Platz drei, Panama auf Platz vier; beide Teams bestreiten ihr Auftaktspiel zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 noch.