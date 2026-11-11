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Africa Cup of Nations Qualification
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Ghana gegen Somalia heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Ghana - Somalia
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Africa Cup of Nations Qualification

Alles Wissenswerte dazu, wie Sie das heutige Afrika-Cup-Qualifikationsspiel zwischen Ghana und Somalia live sehen können.

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Spielvorschau

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Africa Cup of Nations Qualification - Spielwoche 3

Ghana empfängt Somalia in der Qualifikation für den Afrika-Cup. Nach einer schwierigen Ergebnisserie will die Nationalmannschaft in einer turbulenten Phase wieder in die Erfolgsspur finden.

Ghana hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele verloren. In den jüngsten Partien der Afrika-Cup-Qualifikation unterlag das Team sowohl der Elfenbeinküste als auch Gambia. Damit sind seine Chancen auf die Qualifikation unter Druck geraten.

Bei der Weltmeisterschaft Anfang dieses Jahres bewies Ghana mit einem torlosen Unentschieden gegen England zwar Widerstandsfähigkeit, doch die Niederlagen gegen Kroatien und Kolumbien machten die fehlende Konstanz deutlich, die diese Mannschaft belastet.

Somalia geht mit Trainer Yusuf Ali Nur in die Partie und hat ebenfalls eine schwierige Phase hinter sich. Nach Niederlagen gegen die Elfenbeinküste und Gambia in den letzten beiden Qualifikationsspielen wartet das Team weiter auf seinen ersten Sieg in der Gruppe.

Im Qualifikationsfenster im März erzielte Somalia gegen Mauritius zwei positive Ergebnisse, die den bisherigen Höhepunkt der jüngsten Kampagne darstellen. Auch ein Sieg gegen Bahrain in einem Freundschaftsspiel im vergangenen November machte Mut.

In der Tabelle der Gruppe C steht Ghana derzeit auf Platz vier, Somalia belegt Rang drei. Die Partie ist damit für die Afrika-Cup-Ambitionen beider Mannschaften von großer Bedeutung.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr darüber wissen müsst, wo Ihr Ghana gegen Somalia sehen könnt.

Personal und Kader

Ghana vs Somalia Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Lars Kim Björkegren

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