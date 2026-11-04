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Conference League
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Getafe vs. Brighton heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Getafe - Brighton
Getafe
Brighton
Conference League

In der Conference League spielt Getafe gegen Brighton. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Getafe vs. Brighton: Anstoßzeit

crest
Conference League - Spielwoche 3
Coliseum

Das Spiel zwischen Getafe und Brighton beginnt am 05.11.2026, 21:00.

Getafe vs. Brighton heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Getafe und Brighton wird live auf RTL+ übertragen. Dort könnt ihr die Partie im Live-Stream verfolgen.

Themen der Woche: Was war bei Getafe und Brighton los?

Getafe kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den jüngsten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann Getafe in der Liga gegen FC Sevilla mit 3:1. Zuvor setzte es eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Athletic Bilbao sowie ein 2:5 gegen FC Lugano in der Conference League. Insgesamt erzielte Bordalás' Team in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum elf Tore und kassierte zwölf.

Brighton präsentiert sich in starker Form und gewann drei der jüngsten fünf Pflichtspiele. Der 1:0-Sieg gegen Manchester City in der Premier League war das jüngste Ergebnis. Zuvor bezwang Brighton Crystal Palace mit 5:0 deutlich. Gegen Liverpool gab es ein 0:2, gegen FK Jablonec ein torloses Remis in der Conference League. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte vier.

GET

GET - Form

RAY
U1-1
LUG
N2-5
ATH
N4-0
UBL
S2-3
SEV
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
9/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BHA

BHA - Form

CRY
S5-0
JAB
U0-0
LIV
N2-0
MCI
N2-2
MCI
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Getafe vs. Brighton: Aufstellungen

Getafe vs Brighton Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • P. Bordalas

Getafe vs. Brighton: Form

GET

GET - Form

RAY
U1-1
LUG
N2-5
ATH
N4-0
UBL
S2-3
SEV
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
9/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BHA

BHA - Form

CRY
S5-0
JAB
U0-0
LIV
N2-0
MCI
N2-2
MCI
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Getafe vs. Brighton: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

GetafeUnentschiedenBrighton
1
0
1
Klub Freundschaftsspiele
Getafe badge
Getafe
GET
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
END
Klub Freundschaftsspiele
Getafe badge
Getafe
GET
0
Brighton badge
Brighton
BHA
1
END
2Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/2

Getafe vs. Brighton: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
S
S
2
FC LuganoFC LuganoLUG
220084+46
S
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
S
S
3
BrannBrannBRA
220062+46
S
S
5
Twente EnschedeTwente EnschedeTWE
220051+46
S
S
6
AS MonacoAS MonacoASM
220051+46
S
S
7
VV St. TruidenVV St. TruidenSTT
220030+36
S
S
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
S
S
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
U
S
10
FC KopenhagenFC KopenhagenFCK
211052+34
U
S
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
S
U
12
MjällbyMjällbyMJA
211031+24
U
S
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
S
N
13
Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAJX
210132+13
S
N
15
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
21013303
N
S
16
BragaBragaBRA
210123-13
S
N
17
KAA GentKAA GentGNT
210112-13
N
S
18
SC FreiburgSC FreiburgSCF
210135-23
N
S
19
FC NordsjällandFC NordsjällandFCN
20203302
U
U
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
U
U
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
U
U
22
Roter Stern BelgradRoter Stern BelgradZVE
201145-11
U
N
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
U
N
24
FK JablonecFK JablonecJAB
201123-11
U
N
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
N
U
26
Aarhus GFAarhus GFAGF
201112-11
U
N
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
U
N
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
N
U
28
Saburtalo TiflisSaburtalo TiflisIBE
201113-21
U
N
30
GetafeGetafeGET
201136-31
N
U
31
Qairat AlmatyQairat AlmatyKAL
201126-41
N
U
32
FC ThunFC ThunTHU
200202-20
N
N
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
N
N
34
Kuopion PSKuopion PSKUP
200226-40
N
N
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
N
N
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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