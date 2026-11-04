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Getafe vs. Brighton: Anstoßzeit

Conference League - Spielwoche 3 5. Nov. 2026 - 15:00 Coliseum

Das Spiel zwischen Getafe und Brighton beginnt am 05.11.2026, 21:00.

Getafe vs. Brighton heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Getafe und Brighton wird live auf RTL+ übertragen. Dort könnt ihr die Partie im Live-Stream verfolgen.

Themen der Woche: Was war bei Getafe und Brighton los?

Getafe kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den jüngsten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann Getafe in der Liga gegen FC Sevilla mit 3:1. Zuvor setzte es eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Athletic Bilbao sowie ein 2:5 gegen FC Lugano in der Conference League. Insgesamt erzielte Bordalás' Team in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum elf Tore und kassierte zwölf.

Brighton präsentiert sich in starker Form und gewann drei der jüngsten fünf Pflichtspiele. Der 1:0-Sieg gegen Manchester City in der Premier League war das jüngste Ergebnis. Zuvor bezwang Brighton Crystal Palace mit 5:0 deutlich. Gegen Liverpool gab es ein 0:2, gegen FK Jablonec ein torloses Remis in der Conference League. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte vier.

Getafe vs. Brighton: Aufstellungen

Getafe vs. Brighton: Form

Getafe vs. Brighton: Bilanz direkte Duelle

Getafe vs. Brighton: Die Tabellen