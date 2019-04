FC Getafe vs. Real Madrid: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung von LaLiga

Im Saisonendspurt von LaLiga empfängt der FC Getafe Real Madrid. Goal zeigt Euch, wo Ihr die Partie im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Real Madrid gastiert in LaLiga am 34. Spieltag beim FC Getafe. Die Partie im Stadion Coliseum Alfonso Perez wird um 21.30 Uhr angepfiffen.

Für die Königlichen geht es im Saisonendspurt darum, noch die bestmögliche Platzierung herauszuholen. In der Champions League und in der Copa del Rey ausgeschieden, hat auch in kaum eine Chance auf den Meistertitel. Dieser geht aller Voraussicht nach an den FC Barcelona. Die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane will sich deshalb zumindest die Vizemeisterschaft und den besseren Tabellenrang im Vergleich mit Stadtrivale Atletico Madrid sichern.

Während Real Madrid keine konstante Saison spielt, übertrifft der bislang die Erwartungen und nimmt Kurs auf einen Platz im europäischen Geschäft. Sowohl eine Europa-League-Teilnahme als auch ein Platz in der sind möglich.

Wer entscheidet das Duell für sich? Im Hinspiel setzte sich Real vor heimischem Publikum im Bernabeu mit 2:0 durch. Kann sich der FC Getafe revanchieren?

Der FC Getafe empfängt Real Madrid. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Partie verfolgen könnt - im TV, im LIVE-STREAM oder im LIVE-TICKER? Goal liefert die Antworten.

FC Getafe vs. Real Madrid: Das LaLiga-Duell im Detail

Duell FC Getafe vs. Real Madrid Datum Donnerstag. 25. April 2019 | 21.30 Uhr Ort Coliseum Alfonso Perez, Getafe ( ) Zuschauer 17.000 Plätze Aufstellungen Hier entlang!

FC Getafe vs. Real Madrid im TV anschauen - geht das?

Nein. Grundsätzlich läuft die Partie zwischen dem FC Getafe und Real Madrid nicht im deutschen Free-TV. Weder die öffentlich-rechtlichen noch die privaten TV-Sender zeigen das Duell in LaLiga live. Auch Bezahlsender Sky hat keine Rechte an der spanischen Liga.

Was nun? Die Lösung besteht setzt sich aus vier Buchstaben zusammen und lautet: DAZN! Der Streamingdienst besitzt die Rechte an LaLiga und übertragt auch FC Getafe vs. Real Madrid in voller Länge im LIVE-STREAM.

Auch wenn die Begegnung im Madrider Vorort Getafe nicht im Free-TV zu sehen ist, könnt Ihr das Spiel trotzdem auf Eurem TV schauen. Mit der DAZN-App, die Ihr ganz leicht auf Eurem Smart-TV laden könnt, bringt Euch der Streamingdienst aus Ismaning die LaLiga auf Euren Fernseher.

An die Fans, die das Spiel lieber auf dem Handy, dem Laptop oder dem Tablet schauen möchten: Das ist kein Problem. Der LIVE-STREAM zu Getafe vs. Real Madrid läuft auf allen gängigen mobilen Geräten. Dafür müsst Ihr Euch nur die DAZN-App im App-Store Eurer Wahl holen:

FC Getafe vs. Real Madrid im LIVE-STREAM auf DAZN verfolgen

DAZN bietet Euch die einzige Möglichkeit, um Real Madrid beim FC Getafe spielen zu sehen. Der Streamingdienst liefert Euch die kompletten 90 Minuten im LIVE-STREAM.

Alle Getafe-Anhänger und Real-Fans können damit aufatmen: Der Donnerstagabend ist gerettet. Wie gewohnt geht DAZN schon wenige Minuten vor dem Anpfiff, der um 21.30 Uhr erfolgen wird, auf Sendung und liefert alle relevanten Informationen sowie die Aufstellungen. Am Mikrofon begleiten Euch Kommentator Lucas Schönmüller und Experte Sascha Bigalke durch den gesamten Abend.

Um Real Madrid im Duell mit dem FC Getafe verfolgen zu können, benötigt Ihr lediglich ein DAZN-Abo. Dieses gibt es für nur 9,99 Euro. Und das beste: Der erste Monat ist kostenlos. Vier Wochen lang könnt Ihr die komplette Programmvielfalt von DAZN testen.

Wo Vielfalt draufsteht, steckt auch Vielfalt drin. Die Champions League und Europa League, die Premier League und Serie A sowie alle Bundesliga-Highlights und noch mehr Spitzenfußball: DAZN macht's möglich! Doch damit nicht genug. Auch die NBA, NFL und NHL sowie Darts- und Box-Events sind bei DAZN zuhause.

FC Getafe vs. Real Madrid im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr kommt leider nicht in den Genuss, die Partie zwischen Getafe und den Königlichen im LIVE-STREAM auf DAZN zu verfolgen? Dann bietet Goal mit dem LIVE-TICKER zu Getafe vs. Real Madrid eine echte Alternative.

Bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff in Getafe versorgen wir Euch mit allen relevanten Infos rund um die Partie. Auch während der 90 Minuten verpasst Ihr mit unserem LIVE-TICKER kein Highlight des LaLiga-Duells.

Und das beste daran: Den LIVE-TICKER von Goal gibt es selbstverständlich kostenlos.

FC Getafe vs. Real Madrid: Die Aufstellungen

Wenn der FC Getafe und Real Madrid knapp eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen veröffentlichen, erfahrt ihr die Startformationen hier.

FC Getafe vs. Real Madrid: Der direkte Vergleich