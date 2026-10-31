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Getafe gegen Sevilla heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Getafe - FC Sevilla
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Alles, was Ihr wissen müsst, um das heutige LaLiga-Spiel zwischen Getafe und Sevilla live zu sehen.

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Spielvorschau

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La Liga - Spielwoche 11
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Getafe empfängt Sevilla im Coliseum zu einem LaLiga-Spiel, das in dieser Phase der Saison für beide Klubs von großer Bedeutung ist. Die Gastgeber stehen tief in der Abstiegszone, während Sevilla als Tabellensechster anreist und seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte festigen will.

Getafe hat in dieser Saison Schwierigkeiten, konstante Leistungen zu zeigen, und steht vor diesem Spiel unter Druck. Die Mannschaft von Pepe Bordalas hat aus ihren ersten neun Ligaspielen nur zwei Siege geholt. Nach einem öffentlichen Streit zwischen dem Trainer und Klubpräsident Angel Torres ist die Stimmung im Verein angespannt.

Die jüngsten Ergebnisse zeichnen ein schwieriges Bild. Im letzten LaLiga-Spiel gab es eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Athletic Bilbao. Ein 2:5 gegen Lugano in der Conference League machte die schwierige Woche noch schlimmer. Ein Sieg gegen UB Lebrijana in der Copa del Rey sorgte für etwas Erleichterung, doch die Leistungen in der Liga haben weiterhin Vorrang.

Sevilla geht in besserer Verfassung in die Partie, hat aber ebenfalls Probleme. Die Mannschaft von Luis Garcia gewann ihr jüngstes LaLiga-Spiel gegen Osasuna mit 2:0 und ließ einen Sieg gegen Sporting Hortaleza in der Copa del Rey folgen. Damit reist sie nach zwei wettbewerbsübergreifenden Siegen in Folge nach Getafe.

Anfang Oktober musste Sevilla allerdings eine 1:4-Niederlage gegen Real Madrid hinnehmen, bei der defensive Schwächen sichtbar wurden, an denen Garcia arbeiten will. Auch das vorherige 3:3 gegen Levante zeigte, dass Sevilla anfällig ist, wenn die Mannschaft nicht ihr bestes Niveau erreicht.

Für Getafe wären drei Punkte ein wichtiger Schub im Kampf darum, sich vom Tabellenende abzusetzen. Sevilla will seine Erfolgsserie ebenso entschlossen fortsetzen und mit den Mannschaften vor sich Schritt halten.

Hier erfahrt Ihr alles darüber, wie Ihr Getafe gegen Sevilla sehen könnt, einschließlich Anstoßzeit, TV-Sender und Livestream-Optionen.

Teamnews und Kader

Getafe vs FC Sevilla Voraussichtliche Aufstellungen

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Startelf

FC Sevilla

Trainer

  • P. Bordalas
  • L. Garcia
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