So seht Ihr Getafe gegen Atletico Madrid mit einem VPN

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. Entscheidet Euch für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 13 22. Nov. 2026 - 15:00 Coliseum

Atletico Madrid reist zum LaLiga-Spiel ins Coliseum nach Getafe. Die Partie ist für beide Enden der Tabelle von großer Bedeutung. Die Mannschaft von Diego Simeone steht auf Platz drei und will sich nach zwei Niederlagen in den vergangenen beiden Spielen zurückmelden.

Getafe kämpft unter Pepe Bordalas darum, sich vom 15. Platz abzusetzen. Die jüngsten Leistungen waren wechselhaft: In den vergangenen fünf Spielen gab es drei Niederlagen. Zu Hause hat die Mannschaft aber gezeigt, dass sie Spitzenteams gefährlich werden kann.

Atletico reist mit einigen Problemen an. Ademola Lookman fällt aus, nachdem er sich während eines Einsatzes für Nigeria eine schwere Knieverstauchung zugezogen hat. Die Diagnose ist ernster, als die Nationalmannschaft zunächst berichtet hatte. Der Madrider Klub bestätigte das volle Ausmaß der Verletzung nach einer eigenen medizinischen Untersuchung. Lookman hat mit der Rehabilitation begonnen, ein Termin für seine Rückkehr steht nicht fest.

Erfreulicher für Simeone ist, dass Lee Kang-in in hervorragender Form und mit viel Selbstvertrauen angereist ist. Der südkoreanische Spielmacher wurde kürzlich in Bangkok erneut als internationaler Spieler des Jahres der AFC ausgezeichnet. Er ist der erste Spieler, der diese Ehrung bei zwei aufeinanderfolgenden Verleihungen erhielt. Lee dürfte in der Startelf stehen und eine zentrale Rolle in Atleticos Angriffsspiel übernehmen.

Getafe muss auf den gesperrten Nemanja Gudelj verzichten. Christantus Uche und Juanmi fehlen weiterhin verletzt. Bordalas braucht eine disziplinierte Defensivleistung seiner Mannschaft gegen Atleticos Angriff, der trotz der aktuellen Ausfälle nach wie vor über große Qualität verfügt.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Getafe gegen Atletico Madrid live zu sehen.

Für Fans, die außerhalb ihrer Region auf die Live-Übertragung zugreifen möchten, steht ExpressVPN zur Verfügung. Über den Link unten könnt Ihr das Spiel von überall aus streamen.

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