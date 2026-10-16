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Borussia Dortmund v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Gespräche mit dem BVB nicht so reibungslos wie gedacht? Bericht enthüllt brisantes Detail zum neuen Vertrag von Niko Kovac

Bundesliga
N. Kovac
Borussia Dortmund

Niko Kovac sprach von vollkommen unkomplizierten Vertragsverhandlungen mit dem BVB. Doch es soll auch Unstimmigkeiten gegeben haben.

BVB-Trainer Niko Kovac hätte ein wichtiges Detail in seinem neuen Vertrag bei Borussia Dortmund offenbar gerne anders gestaltet.

Einem Bericht von Sky zufolge ging es dabei um die Laufzeit. Demnach wollte Kovac eigentlich für länger unterschreiben als die zwei weiteren Jahre bis 2029.

Welche Vertragsdauer dem BVB-Coach genau vorschwebte, löst der Bericht nicht auf. Die Kovac-Seite habe letztlich jedenfalls eine gemeinsame Lösung mit den Dortmunder Verantwortlichen gefunden, heißt es.

Dass Kovac sein zuvor am Ende dieser Saison auslaufendes Arbeitspapier beim Vizemeister verlängern würde, hatte sich indes schon seit Wochen abgezeichnet. Am Dienstag verkündete der BVB schließlich offiziell, dass der Kroate seine Unterschrift unter den neuen Vertrag gesetzt hat.

Seit wann ist Niko Kovac BVB-Trainer?

Kovac hatte im Februar 2025 vom kurz zuvor entlassenen Nuri Sahin übernommen. Mit einem starken Saison-Endspurt führte er die Dortmunder seinerzeit doch noch in die Champions League und hat den BVB allen voran ergebnistechnisch auf hohem Niveau stabilisiert. Nach Platz zwei im Vorjahr will die Borussia Meister Bayern München diese Saison einen härteren Titelkampf liefern, nach einem guten Start mit 13 Punkten aus den ersten fünf Spielen ist die Kovac-Elf in der Bundesliga derzeit Tabellenzweiter.

FBL-EUR-C1-BODO GLIMT-DORTMUNDGetty Images

"Wir haben eine klare Vorstellung davon, wie wir Fußball spielen, wie wir als Mannschaft auftreten und was es braucht, um unsere Ziele zu erreichen", hatte Kovac bei seiner Vertragsverlängerung gesagt. "Wir sehen großes Potenzial und sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit voller Überzeugung und großer Entschlossenheit noch viel erreichen können."

Niko Kovac sprach von reibungslosen Verhandlungen mit dem BVB

Vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch bei Bodö/Glimt ließ sich der 55-Jährige bezüglich etwaiger Unklarheiten in den Verhandlungen mit dem BVB nicht in die Karten schauen. "Es war im Grunde genommen ganz schnell durch", sagte Kovac bei DAZN. "Ich glaube wir haben einmal zusammen gesessen und dann war das fix. Wir kennen uns, verstehen uns, schätzen und respektieren uns. Das hat man auf beiden Seiten gespürt."

Nach der Freude über die Verlängerung mutierte die Partie im Norden Norwegens bei Bodö/Glimt allerdings zum Stimmungsdämpfer, nach einer in den ersten 60 Minuten sehr mauen Vorstellung kassierte Dortmund eine überraschende 0:1-Niederlage. Bis zum Gegentor in der 52. Minute habe man "gar nicht stattgefunden", kritisierte Kovac nach Abpfiff. "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht mit der Leidenschaft und Intensität gespielt, die es gebraucht hätte, um hier zu gewinnen."

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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