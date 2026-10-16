BVB-Trainer Niko Kovac hätte ein wichtiges Detail in seinem neuen Vertrag bei Borussia Dortmund offenbar gerne anders gestaltet.

Einem Bericht von Sky zufolge ging es dabei um die Laufzeit. Demnach wollte Kovac eigentlich für länger unterschreiben als die zwei weiteren Jahre bis 2029.

Welche Vertragsdauer dem BVB-Coach genau vorschwebte, löst der Bericht nicht auf. Die Kovac-Seite habe letztlich jedenfalls eine gemeinsame Lösung mit den Dortmunder Verantwortlichen gefunden, heißt es.

Dass Kovac sein zuvor am Ende dieser Saison auslaufendes Arbeitspapier beim Vizemeister verlängern würde, hatte sich indes schon seit Wochen abgezeichnet. Am Dienstag verkündete der BVB schließlich offiziell, dass der Kroate seine Unterschrift unter den neuen Vertrag gesetzt hat.

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Seit wann ist Niko Kovac BVB-Trainer?

Kovac hatte im Februar 2025 vom kurz zuvor entlassenen Nuri Sahin übernommen. Mit einem starken Saison-Endspurt führte er die Dortmunder seinerzeit doch noch in die Champions League und hat den BVB allen voran ergebnistechnisch auf hohem Niveau stabilisiert. Nach Platz zwei im Vorjahr will die Borussia Meister Bayern München diese Saison einen härteren Titelkampf liefern, nach einem guten Start mit 13 Punkten aus den ersten fünf Spielen ist die Kovac-Elf in der Bundesliga derzeit Tabellenzweiter.

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"Wir haben eine klare Vorstellung davon, wie wir Fußball spielen, wie wir als Mannschaft auftreten und was es braucht, um unsere Ziele zu erreichen", hatte Kovac bei seiner Vertragsverlängerung gesagt. "Wir sehen großes Potenzial und sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit voller Überzeugung und großer Entschlossenheit noch viel erreichen können."

Niko Kovac sprach von reibungslosen Verhandlungen mit dem BVB

Vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch bei Bodö/Glimt ließ sich der 55-Jährige bezüglich etwaiger Unklarheiten in den Verhandlungen mit dem BVB nicht in die Karten schauen. "Es war im Grunde genommen ganz schnell durch", sagte Kovac bei DAZN. "Ich glaube wir haben einmal zusammen gesessen und dann war das fix. Wir kennen uns, verstehen uns, schätzen und respektieren uns. Das hat man auf beiden Seiten gespürt."

Nach der Freude über die Verlängerung mutierte die Partie im Norden Norwegens bei Bodö/Glimt allerdings zum Stimmungsdämpfer, nach einer in den ersten 60 Minuten sehr mauen Vorstellung kassierte Dortmund eine überraschende 0:1-Niederlage. Bis zum Gegentor in der 52. Minute habe man "gar nicht stattgefunden", kritisierte Kovac nach Abpfiff. "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht mit der Leidenschaft und Intensität gespielt, die es gebraucht hätte, um hier zu gewinnen."